Топтаться на институте власти

Доброе утро!

Путину, жалуется его пресс-секретарь, во время самоизоляции не хватает живого общения. Только не спешите жалеть российского президента:

В России – новый рекорд по числу смертей от коронавируса за сутки. Вызвать врача и купить лекарства во многих регионах невозможно.

Один из районов Минска уже три дня живет без воды – жители считают это местью властей за гражданскую активность.

В Госдуме придумали, кого еще можно наградить званием “иностранный агент”.

Умер режиссер Роман Виктюк.

Хроники пандемии

По данным на утро вторника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 22 410. В Москве выявлено 5882 новых случая, в Петербурге – 2130. Всего инфицированных в стране с начала эпидемии 1 миллион 971 тысяча. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру вторника 33 931 человека (+442 за сутки, и это новый рекорд). За день в Москве скончались еще 76 человек.

Официальная российская коронавирусная статистика продолжает вызывать сомнения: вот подробный анализ ситуации в Башкирии, где от Covid-19 с начала эпидемии умерли 69 человек, а от пневмонии за это же время – более полутора тысяч. Но Россия тут не одинока: в Кыргызстане число умерших от пневмонии выросло в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В российских регионах сохраняются все те же проблемы: дефицит лекарств, спровоцированный вводом новой системы маркировки, а также нехватка мест и врачей в стационарах и поликлиниках (вот истории из Вологодской области). Те же проблемы – во втором по величине городе России, вот монологи петербуржцев. Руководство регионов осознает ответственность за жизнь граждан – например, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин улетел лечиться от коронавируса в частную московскую клинику, чтобы не отнимать лишнюю койку у простых владимирчан. Федеральное руководство тоже все понимает: премьер Мишустин приказал губернаторам отдать в распоряжение больниц машины региональных чиновников. Но и вирус не сидит сложа руки: по словам главы Роспотребнадзора, в Сибири сформировалась особенная мутация SARS-CoV-2 – не то чтобы более опасная, а просто другая, как и сама Сибирь.

Мэрия Москвы еще на две недели оставила старшеклассников (с 6 по 11 класс) на дистанционном обучении. Вот разговор с учителем о том, какие проблемы школы вскрыла пандемия. Иностранных студентов в российских вузах видеть пока не готовы – за границей их сейчас почти сто тысяч, и многие не могут учиться онлайн (например, потому что у них дома интернет медленный). В России интернет быстрый, но приложение для отслеживания контактов с инфицированными, еще весной разработанное Google и Apple и давно работающее во многих европейских странах, пока только тестируется.

Здесь можно посмотреть официальные данные о второй волне на постсоветском пространстве. Очень серьезная ситуация в Украине, где в ноябре начали выявлять по 11 тысяч новых случаев за день. По словам киевского эпидемиолога Ирины Колесниковой, введенный властями “карантин выходного дня” никак ситуацию не облегчит, она ждет введения полного локдауна по европейскому образцу (хотя предприниматели протестуют даже против действующих мягких ограничений).

В Австрии ограничения ужесточаются – закрываются школы и непродовольственные магазины; в Германии попыткам федерального правительства ввести новые ограничения противостоят региональные власти. В Чехии, где жесткий локдаун ввели едва ли не раньше всех в Европе, продовольственным магазинам, наоборот, разрешили работать на час дольше. Частичный локдаун вводится в Турции.

Избранный президент США Джо Байден отметил, что отсутствие координации между уходящей администрацией и командой нового президента усугубляет эпидемиологическую ситуацию в стране, и с ним согласен главный инфекционист Энтони Фаучи. Вспышка коронавируса зафиксирована в штаб-квартире ВОЗ в Женеве (65 заболевших). Зато в Дании договорились о судьбе норок: их все-таки уничтожат полностью и запретят разводить до конца 2021 года.

Вот сводный текст обо всем, что мы узнали о коронавирусе за год с начала пандемии.

Суровые белорусские будни

На совещании по актуальным вопросам внешней политики Александр Лукашенко потребовал "на этой неделе" навести порядок в Минске, то есть избавить “чудесный, прекрасный Минск” от “мемориалов под видом кладбищ”. Имеется в виду “Площадь перемен” – протестный двор, где 11 ноября был задержан Роман Бондаренко, скончавшийся в больнице после жестокого избиения.

С жителями протестного района Новая Боровая на окраине города – другой разговор. В домах жилого комплекса уже четвертый день нет воды, и есть подозрение, что это своеобразная месть властей за излишнюю политическую принципиальность населения.

Лиц, лишенных дипломатического ранга, лишили “ежемесячного денежного содержания”, то есть пенсии. МИД Беларуси объявил об ответных санкциях против ЕС, но опять не представил их список.

Одного из лучших детских реаниматологов Беларуси Андрея Витушко уволили из больницы после ареста, вот разговор с его женой. Певицу Валерию Володько, работавшую в школе на полставки, тоже уволили – здесь она рассказывает о протестах и бесконечных арестах в музыкальной среде.

Белорусский СК закончил проверку по факту смерти первой жертвы протестов, минчанина Александра Тарайковского. Уголовное дело заводить не стали – вдова говорит, что такой ответ был предсказуем. В Могилеве суд дал три года колонии бывшему командиру подразделения ОМОНа и сотруднику Службы безопасности президента Владимиру Шустову – его обвинили в нападении на полицейского 10 августа. Он вину не признал.

Осмыслить происходящее в Беларуси с каждым днем все труднее. Вот неплохая попытка – разговор с издателем Борисом Пастернаком, которого задержали на воскресном марше, но позже почему-то отпустили.

Российское

Госдума приняла в первом чтении закон о гарантиях неприкосновенности бывшим президентам. Часть депутатов от КПРФ и ЛДПР были против, но спикер Володин сказал им, что не позволит топтаться на институте власти, а то вон Хрущев потоптался на Сталине, и ничего хорошего не вышло.

Законопроект об обнулении сроков Путина внесли в Госдуму. Во втором чтении приняты поправки, ликвидирующие конституционные суды в национальных республиках в составе России, а также уставные суды Москвы, Петербурга и Калининградской области.

Комиссия Совета Федерации по защите суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России предложила признавать "иностранными агентами" незарегистрированные НКО, кандидатов на выборах, журналистов, занимающихся военно-промышленной тематикой (а также – хочется продолжить – отдельных собак, нарисованных тончайшей кистью из верблюжьей шерсти).

В России выявлены самое сильное загрязнение воздуха за 16 лет и жуткий кадровый голод в Федеральной службе исполнения наказаний.

Суд в Хабаровске признал активиста с инвалидностью второй группы организатором акции в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала и оштрафовал его на 25 тысяч рублей (там уже довольно длинный список репрессированных).

Будущее Нагорного Карабаха

Путин, которому не хватает живого общения с людьми, провел встречу с журналистами в Ново-Огареве, в ходе которой сказал, что вопрос о статусе Нагорного Карабаха – дело будущих руководителей, пока же будет сохраняться статус-кво.

Сейчас регион и прилегающие территории находятся в движении: жители Нагорного Карабаха, бежавшие от обстрелов, начинают возвращаться домой, армяне уезжают из районов, отходящих под контроль Азербайджана, в частности оставляют Лачин.

В Армении продолжаются протесты с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, пока добиться своей цели протестующим не удается и, как полагает украинский конфликтолог Мария Гелетий, в ближайшем будущем не удастся.

Новости культуры

В Германии спустя почти год после громкого ограбления сокровищницы "Зеленый свод" в Дрездене под стражу взяты трое подозреваемых. Ничего из похищенного пока не найдено.

Начались продажи мемуаров Барака Обамы “Земля обетованная”. Книга уже доступна на 19 языках, еще шесть переводов в работе.

В Дагестане обрушилась часть стены Дербентской крепости, с 2003 года входящей в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Местные власти винят российский Минкульт.

Сын Виктора Цоя подал в суд на режиссера Учителя и прокатчиков фильма “Цой” – ему не нравится, что в вымышленной истории о водителе автобуса, с которым столкнулась машина Цоя, использованы реальные кадры с Цоем.

Умер режиссер Роман Виктюк. Ему было 84 года.

Шесть ссылок

Русская литература. К 125-летию Михаила Бахтина – подборка мнений современных российских гуманитариев о его наследии. Или рассказ о русском сентиментализме и его странной близости к нынешней “новой чувственности”.

К 125-летию Михаила Бахтина – подборка мнений современных российских гуманитариев о его наследии. Или рассказ о русском сентиментализме и его странной близости к нынешней “новой чувственности”. Совесть и пытки. Отрывок из книги Патриции Черчленд “Совесть. Происхождение нравственной интуиции” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – очередная попытка дедукции морали из совершенно посторонних вещей. Или фрагмент исследования антрополога религии Талала Асада “Возникновение секулярного: христианство, ислам, модерность” (изд-во НЛО) – о пытках и формировании моральных оценок боли в современном обществе.

Отрывок из книги Патриции Черчленд “Совесть. Происхождение нравственной интуиции” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – очередная попытка дедукции морали из совершенно посторонних вещей. Или фрагмент исследования антрополога религии Талала Асада “Возникновение секулярного: христианство, ислам, модерность” (изд-во НЛО) – о пытках и формировании моральных оценок боли в современном обществе. Как жить? Рассказ о незавершенном трактате Андрея Белого “История становления самосознающей души” – к выходу комментированного издания в изд-ве ИМЛИ РАН. Или отрывок из книжки Уильяма Ирвина “Радость жизни. Философия стоицизма для XXI века” (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”).

Искренне Ваши,

Семь Сорок