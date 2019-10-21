Письмо без подписи

Доброе утро!

Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного перелета – самолет Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas прилетел из Нью-Йорка в Сидней за 19 часов 14 минут. Но это еще не регулярный рейс, а пробный – нужно было понять, как это перенесут летчики и пассажиры. На земле так:

При прорыве дамб на золотодобывающем прииске в Красноярском крае погибли 15 человек.

За выходные в Баку полиция разогнала сразу две акции протеста: в субботу – за демократизация, в воскресенье – за права женщин.

Премьер Великобритании отправил в ЕС два письма – одно (неподписанное) с просьбой об отсрочке брекзита, другое за своей подписью с объяснением, что на самом деле отсрочка не нужна.

Выведенные из Сирии американские войска разместятся на севере Ирака.

Пожары, катастрофы, еще один убит

На реке Сейба в Красноярском крае прорвало дамбы, обслуживавшие технологические водоемы золотодобывающего предприятия “Сисим”. Погибли 15 человек, еще пятеро считаются пропавшими без вести. Следственный комитет утверждает, что все они были построены незаконно, власти ничего об этих сооружениях не знали, проверки там не проводились. По делу задержаны трое. Сегодня в регионе – траур по погибшим.

При пожаре в Ярославской области погибли семь человек. СК утверждает, что это был поджог и подозреваемый задержан.

В Нальчике спецназовец из Карелии погиб после драки с полицейским из полка имени Кадырова.

Протесты и беспорядки

В Москве у Соловецкого камня на Лубянской площади прошла серия одиночных пикетов, посвященных жертвам сталинских репрессий и современным политзаключенным. Организаторы хотели провести шествие, но московские власти не разрешили. В субботу на Лубянке были пикеты в поддержку обвиняемых по делу “Сети” – оно тянется уже два года, были задержания.

В Баку за выходные разогнали сразу две акции. В субботу на не согласованной с властями акции с требованием освобождения политзаключенных и проведения демократических выборов задержали около 60 человек, в том числе лидера Партии народного фронта Азербайджана Али Керимли. В воскресенье столкновениями с полицией обернулся несогласованный с властями митинг против бытового насилия и за права женщин.

Жертвами массовых беспорядков в Чили стали по меньшей мере три человека – протесты вспыхнули после повышения цен на проезд в метро.

Очередная акция протеста в Гонконге закончилась тем, что радикально настроенные участники забросали полицейский участок коктейлями Молотова.

Как в последние дни протестовала столица Каталонии, подробно рассказано тут.

В Риме прошел массовый митинг сторонников Маттео Сальвини, который неудачно вывел “Лигу” из коалиции с “Пятью звездами” и оказался не у власти. На митинге, куда съехались люди с разных концов страны, выступал даже Берлускони.

Брекзит по-прежнему в тумане

Массовый митинг противников брекзита прошел в Лондоне. В субботу парламент проголосовал за “поправку Летвина”, обязывающее правительство Великобритании сначала подготовить необходимые для выхода законы, а затем вернуться к обсуждению соглашения с ЕС о брекзите. Поскольку принятый ранее закон обязывал Джонсона просить Евросоюз об отсрочке брекзита, если новый договор не будет утвержден парламентом до 19 октября, он отправил в ЕС такую просьбу, но не подписал ее, а в отдельном письме за собственной подписью заверил ЕС, что отсрочка не потребуется, потому что необходимые законы будут готовы. Сегодня Джонсон попробует провести согласованный с ЕС договор через парламент, но этому может воспрепятствовать спикер (для читающих по-английски тут есть головокружительная схема с разбором всех дальнейших возможностей).

Американское

Президент США отказался от идеи проводить саммит G7 у себя в гольф-клубе из-за “иррациональной и сумасшедшей враждебности демократов”, но продолжает настаивать, что никакого конфликта интересов в этом нет.

Выведенные из Сирии американские войска разместят на западе Ирака для дальнейшей “борьбы с Исламским государством” (о полной победе над которым заявлялось многократно).

Выборы

Сегодня парламентские выборы пройдут в Канаде. Лидер победившей партии станет премьером, по опросам лидирует Либеральная партия Джастина Трюдо.

После решения ЕС не начинать переговоров о вступлении с Северной Македонией там объявлены досрочные выборы.

В Молдове прошли местные выборы. Мэром Кишинева избран промосковский социалист Ион Чебан.

Экзамены

В Индии студентов заставили сдавать экзамен с коробками на головах – чтобы не списывали.

В Хабаровском крае боец Росгвардии погиб при сдаче экзамена на краповый берет.

Шесть ссылок

Разговоры. Большая беседа с известным марксистом, профессором Королевского колледжа Лондона Алексом Каллиникосом о кризисе неолиберализма и перспективах социализма в XXI веке. Или симпатичное интервью с белорусским писателем Ольгердом Бахаревичем о его книге “Собаки Европы”.

Большая беседа с известным марксистом, профессором Королевского колледжа Лондона Алексом Каллиникосом о кризисе неолиберализма и перспективах социализма в XXI веке. Или симпатичное интервью с белорусским писателем Ольгердом Бахаревичем о его книге “Собаки Европы”. Художественное. Глава из книги “Стрит-арт” Саймона Армстронга (изд-во Ad Maringem), в которой автор кратко рассматривает истоки стрит-арта в мировой культуре. Или фрагмент исследования Александра Пронина “Бумажный Вертов / Целлулоидный Маяковский” (изд-во НЛО), в котором рассказывается, как Маяковский работал над несостоявшимся фильмом “Как поживаете?”.

Глава из книги “Стрит-арт” Саймона Армстронга (изд-во Ad Maringem), в которой автор кратко рассматривает истоки стрит-арта в мировой культуре. Или фрагмент исследования Александра Пронина “Бумажный Вертов / Целлулоидный Маяковский” (изд-во НЛО), в котором рассказывается, как Маяковский работал над несостоявшимся фильмом “Как поживаете?”. Странные практики. Разговор с Юлией Щербининой, специалистом по деструктивной коммуникации и автором книги “Злоречие: иллюстрированная история” – о том, зачем мы ругаемся. Или фрагмент книги когнитивного антрополога Паскаля Буайе “Анатомия человеческих сообществ” – о том, зачем мы гадаем и читаем интернет-конспирологов (ну, кто-то же их читает).

Искренне Ваши,

Семь Сорок