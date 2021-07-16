Поминки с обыском

Доброе утро!
В Москве умер артист и музыкант Петр Мамонов – последние недели он провел в реанимации ковидного госпиталя в Коммунарке. Ему было 70 лет. Вот прочувствованный некролог Юрия Сапрыкина, здесь – одно из интервью Петра Николаевича. У живых так:
- В России поставлен новый рекорд суточной смертности от ковида – 791 человек.
- Российские издание "Проект" признано "нежелательной организацией". Журналистов "Проекта" и "Открытых медиа" внесли в список "иностранных агентов".
- В Беларуси изменили закон “О чрезвычайном положении”. Теперь его могут объявить из-за протестов.
- Британская газета The Guardian утверждает, что получила "документы Кремля" с "дорожной картой" помощи Трампу на выборах 2016 года.
Хроники пандемии
По данным оперативного штаба на утро четверга, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 25 293. Число инфицированных в стране с начала пандемии – 5 миллионов 882 тысячи. Официальное число жертв достигло к утру среды 146 069 человек (+791 за сутки, и это снова рекорд; больше всего смертей – в Петербурге).
Роструд разрешил отстранять без сохранения зарплаты непривитых сотрудников, в том числе работающих удаленно. Работники московского метро, не согласные с принуждением к вакцинации, готовят заявление в суд. Меж тем научный журналист Ирина Якутенко предсказывает, что обязательная вакцинация против COVID-19 – наше неизбежное будущее, и поясняет, почему в этом нет ничего плохого. В ответ на жалобы о том, что у россиян нет выбора, какой вакциной прививаться, пресс-секретарь Путина Песков ответил, что закупать зарубежные вакцины Россия не будет, потому что “у нас своих хватает”.
В Новосибирске полиция задержала гражданина, которого подозревают в производстве поддельных справок об отрицательных ПЦР-тестах – таких справок у него обнаружили почти две тысячи. В Москве закрыли уголовное дело о насилии в отношению к полиции против женщины, грубо задержанной в МФЦ без маски (административное дело за нарушение санитарных норм осталось).
Штамм “дельта” продолжает распространяться по миру: ковидные госпиталя переполнены в Узбекистане, в Мьянме, где после военного переворота система здравоохранения практически перестала работать, назревает гуманитарная катастрофа. В Мельбурне введен пятый с начала пандемии локдаун, власти Лос-Анджелеса возвращают масочный режим на фоне роста новых случаев COVID-19.
Новые агенты и нежелательные
Генпрокуратура России объявила “нежелательной” американскую компанию Project Media, Inc., которая, по их мысли, является учредителем российского издания “Проект”, специализирующегося на журналистских расследованиях. Одновременно Минюст России включил пятерых журналистов “Проекта” и еще троих сотрудников других СМИ в список “иностранных агентов”.
Если воспринимать соответствующие российские законы максимально серьезно, то такое решение означает, что журналистам “Проекта” больше нельзя ничего писать, а читателям – читать, распространять, финансово поддерживать издание и даже лайкать его материалы в соцсетях. Иначе – административное дело, а вслед за ним – уголовное, причем с возможным реальным сроком. Если же начать разбираться в этом конкретном деле, то появляются непонятности: связь издания “Проект” с американским юрлицом, признанным “нежелательной организацией”, никак не доказана, а следовательно никаких уголовных дел ни в отношении журналистов, ни в отношении читателей быть не должно. Впрочем, достаточно вспомнить, как суд в Москве “доказывал”, например, связь Ильи Яшина с Навальным, чтобы перестать ожидать какой-либо юридической точности.
По мнению Галины Араповой, директора “Центра защиты прав СМИ” (сам этот Центр тоже считается в России “иностранным агентом”), наступление на “Проект” – своего рода черная метка, а цель этой операции – полное уничтожение расследовательской журналистики в стране.
В конце июня, после публикации расследования о дорогой недвижимости, которой владеют родственники главы МВД Владимира Колокольцева, у журналистов “Проекта” прошли обыски по старому уголовному делу о клевете. Здесь – краткая история издания, здесь – список героев расследований “Проекта”.
Доносы на “Проект” и журналистов, признанных в четверг “иностранными агентами”, написал 37-летний Виталий Бородин – гендиректор и один из учредителей “Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией”, зарегистрированного в Мытищах. Этот “ФПБК”, по данным Би-би-си, создавался при содействии “Единой России” как ответ структурам Навального.
Отдельно Минюст России внес в реестр НКО-"иноагентов" Институт права и публичной политики, основанный в 1993 году. Юристы института занимаются исследовательской деятельностью, а также консультируют граждан и представляют их интересы в Конституционном суде России, Европейском суде по правам человека и правозащитных механизмах ООН. В попечительский совет входят адвокат Генри Резник, бывшая судья Конституционного суда РФ Тамара Морщакова и др.
Скрип закручиваемых гаек
- Статья Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" стала обязательной темой на занятиях по военно-политической подготовке в российской армии. Глава так называемой “ДНР” Денис Пушилин – видимо, вдохновившись этой статьей, – решил вступить в “Единую Россию”, чтобы собственным примером доказать это единство (на самом деле в Донецке открылась специальная площадка для записи в ряды российской правящей партии).
- Пока эксперты движения за права избирателей “Голос” комментируют неожиданную отмену открытых видеотрансляций с избирательных участков во время выборов в Госдуму, правоохранительные органы успешно устраняют неугодных кандидатов: экс-главу мурманского штаба Навального Виолетту Грудину увезли в ковидную больницу на специальном ковидомобиле (ковида у нее нет).
- Апелляционная инстанция оставила в силе приговор экс-координатору штаба Навального в Архангельске Андрею Боровикову за за репост клипа Rammstein. Правда, срок заключения снизили на три месяца: с двух с половиной лет до 2 лет и 3 месяцев. Вот репортаж из суда.
- В Нижнем Новгороде бывшего SMM-менеджера местного штаба Навального увезли на допрос по “санитарному делу” прямо с поминок отца (а обыск проводили параллельно с поминками).
- Активисты SERB спустили колеса на машине адвоката "ОВД-Инфо" Дмитрия Захватова.
- В Петербурге полиция сняла с трансформаторной будки на Петроградке баннер с изображением убитых российских политиков и журналистов. Плакат в стилистике обложки альбома The Beatles Revolver сопровождался надписью “Герои дней минувших” – его вывесили на той же будке, где ранее появилось граффити с Навальным и подписью “Герой нового времени”.
“Путин на максималках”
Лукашенко утвердил поправки в закон “О чрезвычайном положении” – теперь его можно объявлять не только из-за стихийных бедствий, но и в связи с “беспорядками”, а меры, которые в рамках этого ЧП можно вводить, пополнились приостановкой выхода прессы и ограничением доступа к сетевым ресурсам.
По итогам проведенных в среду массовых обысков у правозащитников Минюст Беларуси подал иск в суд о приостановке деятельности движения "За свободу".
Белорусский политический аналитик Артем Шрайбман объясняет новую волну репрессий в стране желанием отомстить за протесты, а стратегию Лукашенко называет “продолжением действий Путина, но на максималках”. Вот подборка наиболее абсурдных приговоров, вынесенных в Беларуси за последние 11 месяцев.
На этом фоне Совет министров Беларуси определил порядок “вакцинного туризма” в республику: ожидают, видимо, нового наплыва жаждущих привиться граждан Ирака (и еще 72 стран).
Вокруг света
- Британская газета The Guardian получила документы, в которых якобы изложен межведомственный "план вмешательства в демократию США" в ходе президентских выборов 2016 года, принятый на совещании Совета Безопасности РФ 22 января 2016 года и подписанный Путиным (чисто стилистически документы напоминают подлинные, но как они попали к журналистам, в публикации (англ.) не объясняется). В Кремле статью назвали “бульварным чтивом”.
- По данным расследования Earthsight, Компания IKEA в течение многих лет продавала детскую мебель из дерева, незаконно вырубленного в лесах России. Поставки этого леса контролируются компаниями, принадлежащими одному из 50 самых богатых российских политиков Евгению Бакурову – депутату Иркутского заксобрания.
- Суд Евросоюза ограничил на 50% мощность газопровода Opal – продолжение "Северного потока" по Германии до границы с Чехией. “Северный поток – 2” был одной из тем на переговорах канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом США Джо Байденом. Стороны согласились, что энергоресурсы не должны быть оружием Кремля.
- Верховная Рада Украины приняла отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Здесь политолог Денис Кобзин объясняет значимость этого события для политического будущего Украины и пытается угадать, что Аваков будет делать дальше.
- Сегодня в Дохе должны начаться переговоры представителей правительства Афганистана с талибами. Вот интересная подборка воспоминаний афганцев о жизни при “Талибане” в 1990-е годы.
- Активисты на Кубе сообщают о тысячах задержанных протестующих. О беспорядках в ЮАР подробно рассказано здесь.
- В Амстердаме умер известный журналист Питер де Врис, специализирующийся на теме организованной преступности. 6 июля на него было совершено покушение.
Стихийные бедствия
- Жертвами наводнения в нескольких федеральных землях Германии – Вестфалии, Рейнланд-Пфальце, Сааре, ряде регионов земли Гессен – стали по меньшей мере 59 человек. Сотни людей считаются пропавшими без вести.
- В Москве тоже сильные ливни, но пока затопило только взлетно-посадочную полосу в Шереметьеве.
- Здесь о лесных пожарах в Якутии рассказывает Роза Дьячковская – именно она написала Леонардо ди Каприо с просьбой о помощи.
Шесть ссылок
- Очень серьезная живопись. Об основных чертах эстетики русских передвижников рассказывает искусствовед Галина Ельшевская; историк Константин Львов разбирает иконографию Сталина – в связи с книгой Ирины Руцинской “Иконография Сталина. Репрезентация власти в советском искусстве 1930–1950-х годов” (изд-во “БуксМАрт”).
- Кино. Путеводитель по творчеству Стэнли Кубрика. Или беседа с Евгенией Останиной, режиссером фильма “Расторгуев” и вдовой одного из главных российских документалистов.
- Музыка. Отрывок из книги барабанщика Pink Floyd Ника Мейсона “Наизнанку” (изд-во “КоЛибри”) – о безумии Сида Баррета. Или финальная глава из книги Александра Кушнира “Сергей Курехин. Безумная механика русского рока” – о смерти Капитана.
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Искренне Ваши,
Семь Сорок
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