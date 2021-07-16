Поминки с обыском

Доброе утро!

В Москве умер артист и музыкант Петр Мамонов – последние недели он провел в реанимации ковидного госпиталя в Коммунарке. Ему было 70 лет. Вот прочувствованный некролог Юрия Сапрыкина, здесь – одно из интервью Петра Николаевича. У живых так:

В России поставлен новый рекорд суточной смертности от ковида – 791 человек.

Российские издание "Проект" признано "нежелательной организацией". Журналистов "Проекта" и "Открытых медиа" внесли в список "иностранных агентов".

В Беларуси изменили закон “О чрезвычайном положении”. Теперь его могут объявить из-за протестов.

Британская газета The Guardian утверждает, что получила "документы Кремля" с "дорожной картой" помощи Трампу на выборах 2016 года.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро четверга, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 25 293. Число инфицированных в стране с начала пандемии – 5 миллионов 882 тысячи. Официальное число жертв достигло к утру среды 146 069 человек (+791 за сутки, и это снова рекорд; больше всего смертей – в Петербурге).

Роструд разрешил отстранять без сохранения зарплаты непривитых сотрудников, в том числе работающих удаленно. Работники московского метро, не согласные с принуждением к вакцинации, готовят заявление в суд. Меж тем научный журналист Ирина Якутенко предсказывает, что обязательная вакцинация против COVID-19 – наше неизбежное будущее, и поясняет, почему в этом нет ничего плохого. В ответ на жалобы о том, что у россиян нет выбора, какой вакциной прививаться, пресс-секретарь Путина Песков ответил, что закупать зарубежные вакцины Россия не будет, потому что “у нас своих хватает”.

В Новосибирске полиция задержала гражданина, которого подозревают в производстве поддельных справок об отрицательных ПЦР-тестах – таких справок у него обнаружили почти две тысячи. В Москве закрыли уголовное дело о насилии в отношению к полиции против женщины, грубо задержанной в МФЦ без маски (административное дело за нарушение санитарных норм осталось).

Штамм “дельта” продолжает распространяться по миру: ковидные госпиталя переполнены в Узбекистане, в Мьянме, где после военного переворота система здравоохранения практически перестала работать, назревает гуманитарная катастрофа. В Мельбурне введен пятый с начала пандемии локдаун, власти Лос-Анджелеса возвращают масочный режим на фоне роста новых случаев COVID-19.

Новые агенты и нежелательные

Генпрокуратура России объявила “нежелательной” американскую компанию Project Media, Inc., которая, по их мысли, является учредителем российского издания “Проект”, специализирующегося на журналистских расследованиях. Одновременно Минюст России включил пятерых журналистов “Проекта” и еще троих сотрудников других СМИ в список “иностранных агентов”.

Если воспринимать соответствующие российские законы максимально серьезно, то такое решение означает, что журналистам “Проекта” больше нельзя ничего писать, а читателям – читать, распространять, финансово поддерживать издание и даже лайкать его материалы в соцсетях. Иначе – административное дело, а вслед за ним – уголовное, причем с возможным реальным сроком. Если же начать разбираться в этом конкретном деле, то появляются непонятности: связь издания “Проект” с американским юрлицом, признанным “нежелательной организацией”, никак не доказана, а следовательно никаких уголовных дел ни в отношении журналистов, ни в отношении читателей быть не должно. Впрочем, достаточно вспомнить, как суд в Москве “доказывал”, например, связь Ильи Яшина с Навальным, чтобы перестать ожидать какой-либо юридической точности.

По мнению Галины Араповой, директора “Центра защиты прав СМИ” (сам этот Центр тоже считается в России “иностранным агентом”), наступление на “Проект” – своего рода черная метка, а цель этой операции – полное уничтожение расследовательской журналистики в стране.

В конце июня, после публикации расследования о дорогой недвижимости, которой владеют родственники главы МВД Владимира Колокольцева, у журналистов “Проекта” прошли обыски по старому уголовному делу о клевете. Здесь – краткая история издания, здесь – список героев расследований “Проекта”.

Доносы на “Проект” и журналистов, признанных в четверг “иностранными агентами”, написал 37-летний Виталий Бородин – гендиректор и один из учредителей “Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией”, зарегистрированного в Мытищах. Этот “ФПБК”, по данным Би-би-си, создавался при содействии “Единой России” как ответ структурам Навального.

Отдельно Минюст России внес в реестр НКО-"иноагентов" Институт права и публичной политики, основанный в 1993 году. Юристы института занимаются исследовательской деятельностью, а также консультируют граждан и представляют их интересы в Конституционном суде России, Европейском суде по правам человека и правозащитных механизмах ООН. В попечительский совет входят адвокат Генри Резник, бывшая судья Конституционного суда РФ Тамара Морщакова и др.

Скрип закручиваемых гаек

Статья Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" стала обязательной темой на занятиях по военно-политической подготовке в российской армии. Глава так называемой “ДНР” Денис Пушилин – видимо, вдохновившись этой статьей, – решил вступить в “Единую Россию”, чтобы собственным примером доказать это единство (на самом деле в Донецке открылась специальная площадка для записи в ряды российской правящей партии).

Пока эксперты движения за права избирателей “Голос” комментируют неожиданную отмену открытых видеотрансляций с избирательных участков во время выборов в Госдуму, правоохранительные органы успешно устраняют неугодных кандидатов: экс-главу мурманского штаба Навального Виолетту Грудину увезли в ковидную больницу на специальном ковидомобиле (ковида у нее нет).

Апелляционная инстанция оставила в силе приговор экс-координатору штаба Навального в Архангельске Андрею Боровикову за за репост клипа Rammstein. Правда, срок заключения снизили на три месяца: с двух с половиной лет до 2 лет и 3 месяцев. Вот репортаж из суда.

В Нижнем Новгороде бывшего SMM-менеджера местного штаба Навального увезли на допрос по “санитарному делу” прямо с поминок отца (а обыск проводили параллельно с поминками).

Активисты SERB спустили колеса на машине адвоката "ОВД-Инфо" Дмитрия Захватова.

В Петербурге полиция сняла с трансформаторной будки на Петроградке баннер с изображением убитых российских политиков и журналистов. Плакат в стилистике обложки альбома The Beatles Revolver сопровождался надписью “Герои дней минувших” – его вывесили на той же будке, где ранее появилось граффити с Навальным и подписью “Герой нового времени”.

“Путин на максималках”

Лукашенко утвердил поправки в закон “О чрезвычайном положении” – теперь его можно объявлять не только из-за стихийных бедствий, но и в связи с “беспорядками”, а меры, которые в рамках этого ЧП можно вводить, пополнились приостановкой выхода прессы и ограничением доступа к сетевым ресурсам.

По итогам проведенных в среду массовых обысков у правозащитников Минюст Беларуси подал иск в суд о приостановке деятельности движения "За свободу".

Белорусский политический аналитик Артем Шрайбман объясняет новую волну репрессий в стране желанием отомстить за протесты, а стратегию Лукашенко называет “продолжением действий Путина, но на максималках”. Вот подборка наиболее абсурдных приговоров, вынесенных в Беларуси за последние 11 месяцев.

На этом фоне Совет министров Беларуси определил порядок “вакцинного туризма” в республику: ожидают, видимо, нового наплыва жаждущих привиться граждан Ирака (и еще 72 стран).

Вокруг света

Британская газета The Guardian получила документы, в которых якобы изложен межведомственный "план вмешательства в демократию США" в ходе президентских выборов 2016 года, принятый на совещании Совета Безопасности РФ 22 января 2016 года и подписанный Путиным (чисто стилистически документы напоминают подлинные, но как они попали к журналистам, в публикации (англ.) не объясняется). В Кремле статью назвали “бульварным чтивом”.

По данным расследования Earthsight, Компания IKEA в течение многих лет продавала детскую мебель из дерева, незаконно вырубленного в лесах России. Поставки этого леса контролируются компаниями, принадлежащими одному из 50 самых богатых российских политиков Евгению Бакурову – депутату Иркутского заксобрания.

Суд Евросоюза ограничил на 50% мощность газопровода Opal – продолжение "Северного потока" по Германии до границы с Чехией. “Северный поток – 2” был одной из тем на переговорах канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом США Джо Байденом. Стороны согласились, что энергоресурсы не должны быть оружием Кремля.

Верховная Рада Украины приняла отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Здесь политолог Денис Кобзин объясняет значимость этого события для политического будущего Украины и пытается угадать, что Аваков будет делать дальше.

Сегодня в Дохе должны начаться переговоры представителей правительства Афганистана с талибами. Вот интересная подборка воспоминаний афганцев о жизни при “Талибане” в 1990-е годы.

Активисты на Кубе сообщают о тысячах задержанных протестующих. О беспорядках в ЮАР подробно рассказано здесь.

В Амстердаме умер известный журналист Питер де Врис, специализирующийся на теме организованной преступности. 6 июля на него было совершено покушение.

Стихийные бедствия

Жертвами наводнения в нескольких федеральных землях Германии – Вестфалии, Рейнланд-Пфальце, Сааре, ряде регионов земли Гессен – стали по меньшей мере 59 человек. Сотни людей считаются пропавшими без вести.

В Москве тоже сильные ливни, но пока затопило только взлетно-посадочную полосу в Шереметьеве.

Здесь о лесных пожарах в Якутии рассказывает Роза Дьячковская – именно она написала Леонардо ди Каприо с просьбой о помощи.

Шесть ссылок

Очень серьезная живопись. Об основных чертах эстетики русских передвижников рассказывает искусствовед Галина Ельшевская; историк Константин Львов разбирает иконографию Сталина – в связи с книгой Ирины Руцинской “Иконография Сталина. Репрезентация власти в советском искусстве 1930–1950-х годов” (изд-во “БуксМАрт”).

Об основных чертах эстетики русских передвижников рассказывает искусствовед Галина Ельшевская; историк Константин Львов разбирает иконографию Сталина – в связи с книгой Ирины Руцинской “Иконография Сталина. Репрезентация власти в советском искусстве 1930–1950-х годов” (изд-во “БуксМАрт”). Кино. Путеводитель по творчеству Стэнли Кубрика. Или беседа с Евгенией Останиной, режиссером фильма “Расторгуев” и вдовой одного из главных российских документалистов.

Путеводитель по творчеству Стэнли Кубрика. Или беседа с Евгенией Останиной, режиссером фильма “Расторгуев” и вдовой одного из главных российских документалистов. Музыка. Отрывок из книги барабанщика Pink Floyd Ника Мейсона “Наизнанку” (изд-во “КоЛибри”) – о безумии Сида Баррета. Или финальная глава из книги Александра Кушнира “Сергей Курехин. Безумная механика русского рока” – о смерти Капитана.

Отрывок из книги барабанщика Pink Floyd Ника Мейсона “Наизнанку” (изд-во “КоЛибри”) – о безумии Сида Баррета. Или финальная глава из книги Александра Кушнира “Сергей Курехин. Безумная механика русского рока” – о смерти Капитана. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок