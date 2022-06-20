Война затянется на годы

Доброе утро!

В субботу сэру Полу Маккартни исполнилось 80 лет – его день рождения праздновал весь мир, поздравляли даже Джон и Джордж (в твиттере). Посмотрите старые фотографии и вернитесь к реальности:

Премьер Великобритании, генсек НАТО и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины независимо друг от друга утверждают, что война может растянуться на годы.

Президент Украины съездил на передовую в Николаевской области и посетил Одесскую область.

Российские государственные агентства утверждают, что командиров украинских подразделений, сдавшихся в плен на “Азовстали”, этапировали в московское СИЗО “Лефортово”.

“Тайга.инфо” пишет, что новосибирским студентам предложили поехать в захваченные регионы Украины для работы в школах.

Президент Казахстана отказался от российского ордена Александра Невского.

По результатам выборов коалиция Макрона потеряла большинство в парламенте Франции.

Военные сводки

Бои в районе Северодонецка интенсифицировались: российские войска контролируют весь город, кроме завода “Азот”. Глава Луганской области Сергей Гайдай пишет, что гражданские отказались от эвакуации с территории предприятия, и просит не сравнивать ситуацию на “Азоте” с “Азовсталью”: способы доставить туда все необходимое по-прежнему существуют. В субботу вечером на заводе произошел мощный взрыв – об этом сообщали пророссийские сепаратисты из так называемой “ЛНР”, но есть и сделанные из Лисичанска фотографии, на котором виден мощный пожар. Сам Лисичанск в ночь на воскресенье подвергся сильным обстрелам, погибли двое мирных жителей. По селу Берестовое, находящемуся на шоссе, связывающем Лисичанск с Бахмутом, Россия нанесла авиаудар. Тяжелые бои ведутся в поселках к югу от Северодонецка: российское Минобороны утверждает, что взято под контроль село Метелкино (и что там сдались в плен бойцы и командиры батальона “Айдар”), украинский Генштаб признает лишь “частичный успех” россиян.

Россия активизировала боевые действия к югу от Изюма, украинцы же пытаются организовать контрнаступление к северо-западу от города. В Изюмском районе Харьковской области обстрелян ракетами газоперерабатывающий завод. В субботу после обстрела загорелась нефтебаза в Днепропетровской области (пожар тушили почти сутки, погиб один спасатель). Обстрелам подвергся также Кривой Рог: украинские власти сообщают о двух пострадавших, а российское Минобороны пишет, что целью был пункт управления украинских войск и там якобы убиты более 50 генералов и офицеров. Российское военное ведомство также пишет об “успешных ударах” по Николаеву. В субботу передовую в Николаевской области посетил президент Зеленский, оттуда он уехал в Одессу.

По словам советника главы МВД Украины Вадим Денисенко, российские войска пытаются пробиться к Харькову и вновь сделать его прифронтовым городом. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович утверждает, что в Белгородской области на границе с Украиной собрано 5–7 российских батальонно-тактических групп, а также штурмовики и вертолеты, которые в ближайшее время вместе с артиллерией могут быть задействованы для ударов по городу. В воскресенье Россия возобновила обстрелы Сумской области.

Американский Институт изучения войны утверждает, что генерал-полковника Андрея Сердюкова, командующего Воздушно-десантными войсками России, отправили в отставку из-за массовых потерь среди российских десантников в начале войны. По словам источников, новым командующим ВДВ назначен генерал-полковник Михаил Теплинский. Ранее он возглавлял штаб Центрального военного округа. Британская разведка сообщает об упадке боевого духа в обеих армиях: российские военные будто бы отказываются от участия в боевых действиях целыми подразделениями, а в украинской армии участились случаи дезертирства. Вот новые фотографии с фронтов.

Что дальше?

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал в интервью канадскому изданию Globe and Mail, что Украина еще очень далека от победы, и отметил преимущество российской армии в артиллерии и тяжелой технике. Бывший российский олигарх Михаил Ходорковский вообще оценивает шансы Украины на победу как смехотворные. О том, что война может длиться годы, говорит и генсек НАТО Йенс Столтенберг – он призывает союзников не ослаблять поддержку Украины, даже если цена этой поддержки окажется высокой, учитывая не только расходы на само оружие, но и рост цен и дефицит на рынке энергоносителей.

Затяжной войне в Украине посвящена и колонка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, опубликованная в газете Sunday Times. Джонсон выдвинул план из четырех пунктов, который поможет Украине перехватить инициативу в войне: помощь оружием и боеприпасами, финансовая помощь для сохранения украинских государственных институтов, помощь в восстановлении украинского экспорта, разблокировка украинских морских портов. Победа Путина в этой войне для Джонсона недопустима, поэтому военная поддержка Киева видится ему не такой, какая она сейчас (США думают, не дать ли Украине еще четыре установки HIMARS, а Германия готовит современные системы ПВО к октябрю). Новый глава генштаба британской армии Патрик Сандерс объявил военнослужащим, что они должны быть готовы к новой войне в Европе. К перспективе перехода военных действий за границы НАТО он относится вполне серьезно. Если посмотреть, что на российском телевидении рассказывают об “агрессивных планах” Польши по захвату Украины, такая перспектива действительно перестает казаться фантастической.

Тем не менее, глава украинской переговорной группы Давид Арахамия утверждает, что переговоры о мире с Россией могут возобновиться уже к концу августа. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель готова стать посредником на таких переговорах. Сейчас, по словам члена украинской переговорной группы Рустема Умерова (укр.), контакты с Россией касаются только вопроса разблокирования портов и обмена пленными, в том числе освобождения защитников “Азовстали”.

Плен, оккупация, беженцы

Российские государственные агентства сообщают, что командиров украинских подразделений, сдавшихся в плен на “Азовстали”, этапировали в московское СИЗО “Лефортово”. План, вероятно, в том, чтобы устроить с их участием некий показательный процесс над “нацистами”, хотя националистичность полка “Азов” сильно преувеличена, а на стороне России воюют российские националистические формирования – вот большой материал об этом. В то же время Рустем Умеров оценивает шансы на обмен “азовцев” как высокие.

В субботу украинская разведка сообщила об обмене пленными в формате 5 на 5. Четверо из возвращенных украинцев – гражданские лица. Они были взяты в плен в районе Гостомеля Киевской области, когда он находился под российской оккупацией. Не ясно, была ли частью этого обмена украинский парамедик Юлия Паевская (Тайра). Сообщая о ее освобождении в своем телеграм-канале, “Московский комсомолец” написал, что “оккупанты захватили” Тайру в середине марта в Мариуполе. Потом последовали извинения за “грубейшую описку” и заверения, что "виновные в произошедшем наказаны строжайшим образом, вплоть до увольнения".

В оккупированном российской армией Херсоне в субботу произошло покушение на российского руководителя региональных тюрем Евгения Соболева – он госпитализирован. ТАСС утверждает, что его жизни ничего не угрожает. Сибирское издание “Тайга.инфо” пишет, что в студенческих чатах Новосибирского государственного педуниверситета появилось сообщением с призывом отправиться в “регионы Запарожья и Херсона” (sic) для подготовки к началу учебного года. Обещают зарплату в семь тысяч рублей в сутки, сохранение основной работы, трансфер и жилье. Нужны учителя по всем предметам.

Начальник Национального центра управления обороной Росссии Михаил Мизинцев сообщил, что с начала войны из Украины в Россию вывезли 307 тысяч детей. Украина обвиняет Россию в “похищении” детей с украинских территорий – речь идет и о сиротах, и о детях, у которых есть родители. По подсчетам управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала войны Украину покинули свыше 7,5 миллионов человек, из них 2,5 миллиона вернулись обратно, в Европе находятся 5,1 миллион украинцев.

Международное эхо войны

Кадыров потребовал от стран ОДКБ “сказать свое слово” о войне в Украине, особо выделив Армению и Казахстан. Казахстан, судя по высказываниям президента Токаева на Петербургском экономическом форуме, поддерживать войну явно не готов. Токаев, по слухам, даже отказался от российского ордена Александра Невского, а глава МИД Казахстана опубликовал статью, в которой призвал все страны мира ликвидировать ядерное оружие к 2045 году.

потребовал высказываниям отказался опубликовал Индия резко увеличила закупки в России угля и нефти в конце мая и начале июня – на фоне решений США и Евросоюза о введении эмбарго на поставки этих видов топлива из России. Санкции в отношении владельца “Альфа-групп” Михаила Фридмана остановили заводы по производству “Боржоми” в Грузии, и передача контрольного пакета акций правительству Грузии пока их не перезапустила – сотрудники предприятий массово протестуют .

резко увеличила массово протестуют YouTube заблокировал каналы медиакомпании "Красный квадрат", владельцем которой является друг Путина Аркадий Ротенберг. "Красный квадрат" продюсирует проекты Первого канала "Давай поженимся", "Голос", "Модный приговор", "Кто хочет стать миллионером?".

заблокировал Верховная Рада Украины приняла закон, запрещающий воспроизводить российскую музыку в медиа и общественных пространствах. Гастроли российских музыкантов тоже запрещены, но этот запрет не распространяется на тех, кто выступил с осуждением войны. Запрещены, кроме того, импорт и распространение книг и другой издательской продукции из России, Беларуси и оккупированных территорий Украины.

приняла В столице Латвии в связи с войной решился вопрос о сносе памятника советским освободителям Риги. В России латышских политиков, принявших это решение, назвали “вурдалаками”, “нелюдями” и “потерявшими берега дикарями”; Ленобласть и аннексированный Крым выразили желание забрать снесенный памятник себе – за ценой на перевозку этого гигантского шедевра позднесоветской монументальной скульптуры они не постоят.

решился вопрос Премьер Великобритании Борис Джонсон выступил за проведение “Евровидения” будущего года в Украине. Ранее организаторы конкурса заявили, что это невозможно по соображениям безопасности из-за войны.

Уроки патриотизма

Власти аннексированного Крыма распорядились снести автосервис, который отказался обслуживать российскую военную технику. "Глава российского парламента" Крыма Владимир Константинов назвал снос “уроком патриотизма” для владельца автомастерской. “Поперек России лучше пусть больше не становится” – сказал он . Владелец сервиса объяснял , что отказался обслуживать армейский грузовик, потому что его мастерская работает только с легковыми машинами, но слушать его не стали.

– сказал он объяснял Активист из Черкесска Касе Кик уехал из России : в середине мая он заказал в ресторане песню на украинском языке, после чего к нему пристали пьяные полицейские и фсбшники, всю ночь избивали, а потом арестовали на 10 суток по обвинению в мелком хулиганстве.

уехал из России В Петербурге неизвестные избили активиста Олега Клименчука. Один из нападавших угрожал ему убийством, если тот еще раз выйдет на антивоенный пикет. Ранее Клименчука оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о “дискредитации” армии за пикет с плакатом, на котором была цитата из “Реквиема” советского поэта Роберта Рождественского.

избили Появилось видео нападения полицейских на адыгейского активиста во время прогулки с сыном в желто‑синей одежде. Инцидент произошел 7 марта в Майкопе, видео снимали сотрудники ФСБ. В отношении активиста возбудили уголовное дело о нападении на полицейского и отправили его под домашний арест.

Псковича оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о “дискредитации” армии за разговоры о войне на улице.

оштрафовали Организатор фестиваля памяти Цоя в Набережных Челнах рассказал о требовании чиновников согласовать список песен. Чтобы не было “Перемен”.

рассказал Обвиняемый по делу движения "Весна", бывший сотрудник ФБК, участник экологического движения “РазДельный сбор" Иван Дроботов снял геолокационный браслет, который должен был носить по решению суда, и уехал из России в Грузию.

снял Московское “Открытое пространство” объявило о приостановке работы после того, как у волонтерки и юристки проекта прошли обыски.

объявило "ОВД-Инфо" выпустило мини-отчет об уголовных делах о “фейках” про российскую армию (до 15 лет): всего их 59, из них 12 возбуждены за посты в телеграме, 10 – во "ВКонтакте", 4 – в инстаграме и 3 – в фейсбуке, место публикации еще 13 постов с “фейками” в делах не раскрывается.

выпустило Режиссер Андрей Лошак выпустил фильм "Разрыв связи" – кино о том, как война в Украине расколола российские семьи. Вот интервью с ним.

Невоенное:

Суд в Краснодаре признал законным одиннадцатый отказ в возбуждении дела о пытках кипятком в отделе полиции. Предыдущие десять отказов были оспорены и отменены как незаконные. История за этим такая: в апреле 2018 года мужа и жену доставили в отдел полиции и всю ночь пытали, требуя взять на себя убийство соседки-пенсионерки. Муж зафиксировал повреждения и пытался добиться возбуждения уголовного дела. В июне 2019 супруги обратились за помощью к правозащитникам, а в июле жену снова задержали на основании показаний свидетеля, который якобы видел убийство, и посадили на семь лет. Адвокаты впоследствии выяснили, что свидетеля вынудили дать такие показания.

признал В Москве в возрасте 95 лет умер ветеран Игнат Артеменко, по делу о клевете на которого судили Алексея Навального.

умер В Баку на 77-м году жизни умер один из ближайших соратников Ельцина, бывший госсекретарь России Геннадий Бурбулис. Он был одним из шести человек, подписывавших Беловежские соглашения. После смерти в 2022 году Станислава Шушкевича, Леонида Кравчука и Бурбулиса, в живых из этих шести остался только бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин.

Разговоры:

Участница Pussy Riot Айсолтан Ниязова рассказывает , как ее дважды задерживали в Европе по запросу Туркменистана по делу, в связи с которым она уже отсидела шесть лет. С Марией Алехиной она познакомилась в СИЗО в 2012 году.

рассказывает Беседа с Натальей Шумилиной – 22 марта 2022 года Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить ей 60 тысяч евро компенсации морального вреда по делу об убийстве ее 19-летнего сына петербургским милиционером. Убийство произошло в 2001 году. Решения ЕСПЧ она ждала 14 лет, и никакой компенсации теперь не получит.

Все остальное

МВД Великобритании придумало “новое, передовое решение” глобальной проблемы миграции: ведомство заключило договор с Руандой, которая – в обмен на денежное вознаграждение – готова принимать нелегальных мигрантов, добравшихся до Великобритании. Свозить их в Руанду планировалось самолетами. ЕСПЧ приостановил эту программу в последний момент из-за многочисленных жалоб адвокатов.

придумало Международный Институт стратегического диалога (ISD) опубликовал доклад о сети дезинформаторов, которые с 2015 года распространяли в интернете недостоверные сообщения о положении дел в Сирии. Удалось идентифицировать 28 авторов, действовавших сообща. Кампанию по дезинформации поддерживали российские власти через посольства России в Сирии и Великобритании.

опубликовал доклад По результатам второго тура парламентских выборов во Франции коалиция Эммануэля Макрона заняла первое место, но потеряла большинство в парламенте. На втором месте – социалисты, на третьем – Национальное объединение Марин Ле Пен, которое получило в десять раз больше мест, чем в предыдущий раз.

Шесть ссылок

Русская история. Отрывок из книги Ивана Куриллы “Битва за прошлое: как политика меняет историю” (изд-во “Альпина Паблишер”) – об инстументализации памяти о войне в современной России. Или фрагмент работы историка Дмитрия Серова (1963–2019) о криминальной обстановке и коррупции в России в начале XVIII века.

Отрывок из книги Ивана Куриллы “Битва за прошлое: как политика меняет историю” (изд-во “Альпина Паблишер”) – об инстументализации памяти о войне в современной России. Или фрагмент работы историка Дмитрия Серова (1963–2019) о криминальной обстановке и коррупции в России в начале XVIII века. Вторая мировая война. История удачного побега девяти участниц Сопротивления из немецкого концлагеря весной 1945 года. Или 12 цитат из “Записок блокадного человека” Лидии Гинзбург.

История удачного побега девяти участниц Сопротивления из немецкого концлагеря весной 1945 года. Или 12 цитат из “Записок блокадного человека” Лидии Гинзбург. Художества. Путеводитель Дмитрия Волчека по выставке documenta-15. Или беседа с украинским художником, скульптором и легендарным одесским персонажем Михаилом Ревой (сейчас он в Италии).

Искренне Ваши,

Семь Сорок