Теплое будущее

Доброе утро!

В Москве на 92-м году жизни умер правозащитник, диссидент, один из авторов российской конституции Сергей Ковалев. Вот рассказ о его непростой жизни. В последние годы Ковалев очень жалел, что в 1993 году не заметил, как в конституции после фразы “не больше двух сроков” неизвестно откуда появилось слово “подряд”. А новости такие:

Льва Шлосберга сняли с выборов в Госдуму по иску его соперника от партии "Зеленых".

В Москве стендап-комика Идрака Мирзализаде арестовали на 10 суток за шутку о ксенофобии.

США, Великобритания и Канада ввели новые санкции в отношении режима Лукашенко.

ООН опубликовала тревожный 1300-страничный доклад о глобальном потеплении.

Горит и кружится планета

ООН представила довольно мрачный 1300-страничный доклад о глобальном потеплении с пятью сценариями будущего. Даже самый оптимистичный из них, предусматривающий достижение показателей парижских климатических соглашений, предсказывает экстремально высокие температуры в некоторых регионах, потерю арктических льдов и вымирание лесов. И будущее, в общем, уже наступило:

Площадь лесных пожаров в России по состоянию на конец июля составляла больше 10 миллионов гектаров. 7 августа дым от лесных пожаров в Якутии накрыл Красноярский край и Иркутскую область. В понедельник он помешал вылету и посадке десятков самолетов в Красноярске, Иркутске, Братске, Абакане. Здесь о ситуации в Якутии рассказывает волонтер, участвующий в тушении лесных пожаров, а здесь о пожаре в поселке Бясь-Кюель (там сгорели 32 дома) говорит Мария Яковлева, у которой в этом поселке остались родители.

В Турции взяты под контроль почти все источники возгорания, но пожары уничтожили более 60 тысяч гектаров леса. Пострадавшие говорят о запоздалой помощи, подозревают в саботаже власти и строительные компании и рискуют попасть под суд за "распространение паники".

Как тушат лес в Карелии и Финляндии, рассказывается тут.

Засуха на юго-западе Казахстана не прекращается уже третий год, у фермеров массово гибнет скот – ему просто нечего есть.

После майской аварии на ТЭЦ в Норильске нефтепродукты продолжают попадают в воду из почвы, это признает даже Росприроднадзор.

Неугодные российские политики

Мосгорсуд отменил регистрацию на выборы в Госдуму члена федерального комитета партии "Яблоко" Льва Шлосберга – иск против Шлосберга подал его соперник по одномандатному округу №207, представитель "Зеленых" Андрей Пангаев. Решение уже обжаловано. Ранее Шлосберга снимали с выборов в псковскую облдуму, но через день региональный избирком передумал и зарегистрировал его вновь.

Томский облизбирком отказал в регистрации на выборах в региональную законодательную думу кандидату от КПРФ Максиму Забелину – он был одним из семи самовыдвиженцев, которые в прошлом году победили на городских выборах при поддержке “Умного голосования”. Основание для отказа в регистрации – участие в митинге в поддержку Навального 31 января.

В Пскове в суде по делу бывшего координатора регионального отделения "Открытой России" Лии Милушкиной и ее мужа активиста Артема Милушкина прокурор запросил для Артема 16 лет колонии строгого режима, для Лии – 12 лет колонии общего режима. Их обвиняют в сбыте крупной партии наркотиков. Незадолго до ареста Артема Милушкина в январе 2019 года полицейские угрожали ему подкинуть “десяток граммов на карман”. Он подал заявление в СК, но в возбуждении дела ему отказали.

Российский МИД запретил въезд в Россию нескольким британским политикам, “плотно вовлеченным в антироссийскую деятельность”, их имена не называются. Это ответ на персональные санкции, введенные раннее Великобританией.

Просто неугодные

Суд в Москве приговорил Александра Федерякова, участника акции в поддержку Навального 23 января, к полутора годам колонии по делу о распылении баллончика в сотрудника ОМОН. Федеряков вину не признал: он настаивает, что баллончик распылял другой человек в похожей куртке, есть даже соответствующая видеозапись, которую суд во внимание не принял.

Адвокаты Ивана Сафронова – бывшего журналиста “Коммерсанта”, который уже больше года сидит в “Лефортово” по обвинению в госизмене, – сообщают, что после публикации его колонки в “Ведомостях” Сафронова перевели в камеру с усиленным наблюдением рядом с карцером, где его постоянно обыскивают. Персонал изолятора просит его "не делать глупости", но не уточняет какие именно.

Фигурант дела "Сети" Игорь Шишкин отсидел свои 3,5 года и сразу же уехал из России. Уже из-за границы он рассказал, как его пытали, выбивая признательные показания, которые он в итоге дал (вот его полный монолог, читать тяжело).

Москвичка с арбалетом залезла на дерево, протестуя против незаконного строительства у своего дома – полицейские в бронежилетах сняли ее с дерева и увезли в участок.

Хроники помрачения умов

Таганский райсуд Москвы арестовал на 10 суток стендап-комика Идрака Мирзализаде за шутку о ксенофобии при съеме жилья в России (“возбуждении ненависти либо вражды”). В июне его в связи с этим избили. Здесь он сам рассказывает – и о шутке, и о избиении, и о тысяче угроз, которые ему поступили.

В Новосибирске неизвестные напали на группу поклонников аниме, приняв их за участников несанкционированной ЛГБТ-акции.

В Свердловской области неравнодушные граждане обвинили детский лагерь “Салют” в “пропаганде ЛГБТ” в связи с традиционным мероприятием “День наоборот”, во время которого девочки переодеваются в мальчиков, а мальчики – в девочек. Теперь лагерем займется прокуратура.

Российское правительство планирует к следующему году принудительно перевести госслужащих и бюджетников на российские мессенджеры и почту, а детский омбудсмен Анна Кузнецова предлагает дорисовать медвежат к медведю на логотипе “Единой России”, чтобы ему не было там одиноко.

Вокруг света

США ввели санкции против трех российских компаний из-за нарушения режима нераспространения оружия массового уничтожения для КНДР, Ирана и Сирии.

Одного из участников акции протеста перед туркменским консульством в Стамбуле похитили, привезли на территорию консульства и там избили до потери сознания, отключив предварительно все камеры наблюдения, вот его рассказ.

В Афганистане талибы захватили шестой город за три дня. Жители захваченных провинций бегут в Кабул, где прошел крупный митинг с требованием прекращения боевых действий.

Годовщина белорусских протестов

За год протестов в Беларуси погибли не менее семи человек, возбуждено 4691 уголовное дело, более 600 белорусов признаны политзаключенными. Здесь – подборка материалов, подводящих итоги этого года в самых разных аспектах.

Лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская провела совместную пресс-конференцию с главой МИД Литвы Габриелюсом Ландсбергисом, в ходе которой анонсировала новые западные санкции против режима Лукашенко. Санкции США, Великобритании и Канады действительно не заставили себя ждать (в британский санкционный список попал и российский бизнесмен Гуцериев). Председатель ОБСЕ заявила, что страны ЕС будут поддерживать белорусский народ "всеми возможными способами". Здесь об итогах первого года протестов рассуждает советник Тихановской Франак Вячорка.

Лукашенко, со своей стороны, провел восьмичасовую пресс-конференцию, в ходе которой убеждал собравшихся, что если бы год назад он “дал слабину”, сейчас в мире уже бушевала бы “новая мировая война”. Потому что все, что происходит в Беларуси не по инициативе Лукашенко, происходит из-за злобных происков Запада. Кроме того, он попросил у Путина новый кредит “в связи с пандемией”, добавив при этом, что признавать Крым российским пока не собирается.

Хроники пандемии

Данные, полученные от "Киберпартизан" – белорусских хакеров, взломавших систему "Паспорт", свидетельствуют, что с марта 2020 года по март 2021 года избыточная смертность в стране составила 32 тысячи человек – в 14 раз больше, чем сообщали власти.

В России, по данным оперативного штаба на утро понедельника, суточный прирост новых случаев COVID-19 составил 22 160. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 6 миллионов 470 тысяч; официальное число жертв достигло к утру понедельника 165 650 человек (+769 за сутки). Во Владикавказе из-за срыва подачи кислорода в больнице умерли девять пациентов реанимации, у всех был ковид.

По данным Росстата, россияне во время пандемии начали экономить на похоронах (или, что тоже возможно, похоронный бизнес увеличил “серый” сегмент своей деятельности). В преддверии нового учебного года министерство образования рекомендует вузам перевести непривитых студентов на удаленный режим обучения.

Во Франции, несмотря на протесты, ввели “санитарные пропуска”, сильно осложняющие жизнь непривитым. Имеют ли эти меры смысл, понять непросто, но можно: здесь генетик Федор Кондрашов объясняет, как достижение порога коллективного иммунитета может способствовать появлению резистентных форм коронавируса, если при этом отменить все ограничения. Каталог известных на сегодня штаммов SARS-CoV-2 смотрите здесь.

Шесть ссылок

Советский литературный быт. Большой курс-экскурсия о поселке писателей Переделкино в первые 20 лет его существования. Или беседа Ивана Толстого с историком Татьяной Громовой о литературных кружках и салонах первых лет советской власти (можно слушать).

Большой курс-экскурсия о поселке писателей Переделкино в первые 20 лет его существования. Или беседа Ивана Толстого с историком Татьяной Громовой о литературных кружках и салонах первых лет советской власти (можно слушать). Кино. Путеводитель по фильмам Чарли Чаплина. Или разговор с директором фестиваля Image Forum Коё Ямасита о японском экспериментальном кино.

Путеводитель по фильмам Чарли Чаплина. Или разговор с директором фестиваля Image Forum Коё Ямасита о японском экспериментальном кино. Звери живые и мертвые. Отрывок из книги Уилльяма МакКивера “Императоры глубин” (изд-во “КоЛибри”) – о том, как акулы занимаются сексом. Или фрагмент из книги палеонтолога Андрея Шпанского “О мамонтах и их спутниках: палеоэкология мамонтовой фауны” (изд-во “Фитон XXI”).

Отрывок из книги Уилльяма МакКивера “Императоры глубин” (изд-во “КоЛибри”) – о том, как акулы занимаются сексом. Или фрагмент из книги палеонтолога Андрея Шпанского “О мамонтах и их спутниках: палеоэкология мамонтовой фауны” (изд-во “Фитон XXI”). Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок