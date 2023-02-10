Мы тут пишем историю

Здравствуйте, дорогие читатели!

В Петербурге в здании Синода (там располагается цифровая Президентская библиотека им. Ельцина) показали реконструкцию Нюрнбергского процесса. Присутствовавший на представлении губернатор Ленобласти увидел в постановке “особый смысл” – но не такой, как вы подумали. Если же отвлечься от прошлого, то происходит следующее:

В ночь на пятницу воздушная тревога объявлялась в Киеве и большинстве областей Украины. В Харьковской области зафиксировано не менее 10 взрывов, сообщается о перебоях с электричеством, водоснабжением и отоплением.

Президент Украины выступил в Европарламенте и провел переговоры с лидерами европейский стран. Глава его офиса утверждает, что вопрос с поставками Украине истребителей и дальнобойного оружия в целом решен.

SpaceX ограничила украинским военным доступ к Starlink для управления беспилотниками.

Минкульт РФ уволил Зельфиру Трегулову с поста директора Третьяковской галереи.

В Беларуси прокурор запросил 12 лет колонии для лауреата Нобелевской премии мира, правозащитника Алеся Беляцкого.

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 20 тысяч человек.

Военные сводки

В ночь на пятницу в Киеве и большинстве областей Украины (кроме Одесской и западных) объявлялась воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Виннице и многочисленных в Запорожье, в Днепре говорили об атаке дронов-камикадзе, но наибольший урон понесла Харьковская область: известно о десяти взрывах, пострадали объекты критической инфраструктуры, в городе начались перебои с подачей электроэнергии и воды, где-то отключилось отопление.

Интенсивные бои продолжаются по всей линии фронта на Донбассе. Вот душераздирающий репортаж из осажденного Бахмута, написанный украинской журналисткой Викторией Хамазой, которая с начала войны переключилась на волонтерскую деятельность и часто ездит в Бахмут (цитата: “Россияне наступают несколько раз в день, одни за другими. Наши в них стреляют – те идут под пули, падают. За ними идут новые российские военные – просто по этим трупам дальше! Снова под пули! Там такие получаются, знаете, труповые полосы”). А вот съемки украинских позиций в Марьинке близ Донецка: “Мы тут пишем историю”, – говорит один из бойцов. В последние дни Россия начала активно применять авиацию на этом участке. Британская военная разведка отмечает, что мобильность обеих армий на Донбассе вскоре заметно снизится: ожидается потепление, слякоть, а потом и непроходимая грязь. На что рассчитывает российское командование, насытившее фронт пехотой, остается неясным. Пока это привело лишь к резкому росту потерь. По данным японской разведки, с начала войны в Украине было убито 20 российских генералов.

Две неприятные для украинской армии новости:

Американская компания SpaceX ограничила украинским военным доступ к Starlink для управления беспилотниками, потому что они за мир. Впрочем, из комментариев экспертов следует, что власти Украины еще могут договориться с компанией, который, похоже, просто хочется денег. Возможность вести трансляции с дронов до сих было значительным преимуществом ВСУ по сравнению с российской армией.

Иран усовершенствовал дроны-камикадзе Shahed-131, которые Россия использует для ударов по объектам энергетики Украины: в боевую часть дрона добавили мелкие металлические осколки, которые при взрыве разлетаются на большое расстояние. Цель – увеличить радиус поражения и сделать дрон еще более разрушительным для энергообъектов.

Зеленский-путешественник

Президент Украины выступил в Европарламенте и принял участие в саммите Евросоюза в качестве почетного гостя. В своей речи перед европарламентариями Зеленский подчеркнул, что Украина, не будучи пока членом ЕС, уже является частью Европы, потому что вместе с Европой защищается в текущей войне от “самой большой антиевропейской силы современного мира”. Председатель Европарламента Роберта Метсола согласилась, что Украина – это Европа, и призвала правительства стран ЕС поторопиться с решением о предоставлении Киеву боевой авиации. Королю Бельгии Филиппу I Зеленский презентовал обломок сбитого российского Су-25 – украинские пилоты написали на нем: “Вместе мы победим”.

Днем в четверг глава офиса Зеленского Андрей Ермак написал в телеграме, что вопрос с дальнобойными вооружениями и истребителями для Украины “может быть решен”. По данным Bloomberg, европейские лидеры продемонстрировали Зеленскому готовность оказать Украине большую, чем раньше, военную помощь, но конкретных обязательств по поставкам истребителей пока никто на себя не взял. Тем не менее, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк уверенно заявил в эфире национального телемарафона, что Украина получит все инструменты для завершения войны в 2023 году. В четыре часа утра в пятницу Зеленский и Макрон провели совместную пресс-конференцию в Брюсселе: президент Франции обещал активизировать поставки Украине самоходных гаубиц Caesar и систем ПВО Mamba, о самолетах же сказал, что в ближайшие недели их точно не будет, но в перспективе он “не исключает абсолютно ничего”.

Что известно наверняка, так это то, что ремонтироваться украинская военная техника будет в Чехии – соответствующий контракт с "Укроборонпромом" уже подписан.

Война, вид из России

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил о прекращении набора заключенных из российских колоний для участия в войне в Украине. Ранее основательница “Руси сидящей” Ольга Романова сообщала, что теперь заключенных забирают на войну не пригожинские, а представители Минобороны России. Зачем Пригожин специально объявил о конце вербовки, здесь пытается объяснить политолог Аббас Галлямов (одна из версий: Пригожин надеется, что Путин его остановит и скажет: "Нет-нет, ты мне нужен!"). Хотя объяснение может быть гораздо проще: зеки больше не хотят идти к Вагнеру, потому что посмотрели видео о кувалде и узнали, сколько завербованных остаются в живых через полгода.

То, что их немного, свидетельствует стремительное расширение нового кладбища для вагнеровцев близ станицы Бакинская в Краснодарском крае: вот экскурсия по новым захоронениям – с криминальными биографиями убитых, разговорами с могильщиками и репликами местных жителей о том, что их лично расширение вагнеровского некрополя совсем не занимает.

Вдовы погибших военных из так называемой “ДНР” на отъем подаренных им шуб тоже не обижаются: “Мне все равно на шубу, я хочу просто спокойствия”, – говорит одна из участниц недавнего аттракциона неслыханной щедрости. Как выяснилось, вручение 21 московской шубы донбасским вдовам было просто съемками пропагандистского ролика, и после съемок реквизит у вдов забрали.

На фронтах борьбы с антивоенщиной дела обстоят так:

На заседании суда в Тольятти прокурор запросил девять лет лишения свободы для экс-сопредседателя самарского отделения ПАРНАС Андрея Балина – его обвиняют в распространении "фейков" о российской армии за шесть антивоенных постов в ВК. С июля Балин находился под подпиской о невыезде. Весной его штрафовали по административной статье о “дискредитации” российской армии.

Российский суд оштрафовал жительницу аннексированного Симферополя на 40 тысяч рублей по статье о “дискредитации” за проукраинское сообщение в телеграм-чате. Отловом подобных сообщений занимается пророссийский блогер Александр Талипов; он же идентифицирует авторов, пишет заявления в полицию и публикует “покаянные видео” крымчан.

В России против блогера Некоглая (гражданина Молдовы Николая Лебедева) возбуждено уголовное дело о клевете на главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину (дочь Елены). Ранее Мизулина-младшая донесла на Некоглая за пародийный тик-ток, в котором блогер изображал российского военного, ловящего и отбрасывающего в сторону гранаты, которые сыплются на него с украинского дрона. После этого Некоглая задержали, избили, оштрафовали на пять тысяч рублей и выдворили из России, предварительно обрив налысо в Центре временного содержания для иностранцев.

В Улан-Удэ отменили концерт Дианы Арбениной – предположительно, из-за антивоенной песни, спетой в апреле прошлого года на концерте в Челябинске.

Русско-белорусская жизнь

Польша "в интересах госбезопасности" с 10 февраля закрывает крупный КПП "Бобровники" на границе с Беларусью, а Россия собирается установить на своих погранпунктах на границах с Польшей, Литвой, Казахстаном и Китаем систему распознавания лиц за 830 млн рублей.

Российский Минкульт уволил Зельфиру Трегулову с поста директора Третьяковки. Не спасла ни ее работа доверенным лицом Путина и Собянина в 2018 году, ни участие в рабочей группе по выработке поправок к российской конституции. Ранее Минкульт попросил Третьяковку отчитаться "по вопросу приведения содержания постоянных экспозиций и выставок галереи в соответствие с духовно-нравственными ценностями". О том, что они этим ценностям не соответствуют, в Минкульт сообщил бдительный посетитель Сергей Шадрин, обнаруживший в экспонатах “признаки деструктивной идеологии”. Особенно Шадрина смутили сцены похорон и “запойного алкоголизма”, а также “волюнтаристские интерпретации” классических сюжетов. Теперь “духовно-нравственные ценности” в виде картины “Опять двойка”, вероятно, восторжествуют. (В недавнем интервью “Медузе” философ Славой Жижек призывал избегать недооценки “духовно-нравственных ценностей”, “десатанизации” и прочей “священной войны”: идеология может работать, даже когда в нее никто не верит).

В отношении жителя Астрахани возбуждено уголовное дело об оскорбление чувств верующих за сожжение карманной иконы. Донос написало местное общество “Царьград”.

Бывший спецкор “Коммерсанта” Иван Сафронов, приговоренный к 22 годам заключения по обвинению в госизмене, уволен с должности советника главы “Роскосмоса” и этапирован в колонию.

Суд в Подмосковье приговорил главу профсоюза “Курьер” Кирилла Украинцева к году и четырем месяцам колонии-поселения по “дадинской статье” о неоднократных нарушениях на митингах за четыре поста о протестных акциях курьеров Delivery Club. Дело Украинцева было первым случаем, когда “дадинская статья” карала не за реальные акции и пикеты, а за посты о них. Украинцев был освобожден в зале суда, поскольку уже отбыл определенный судьей срок в СИЗО (он был арестован в конце апреля 2022 года, а день в СИЗО засчитывается за два в колонии-поселении).

Суд в Иркутске приговорил к пяти годам колонии трех сотрудников иркутской ИК-6 за организацию пыток заключенного. В пытках обвиняются также шесть заключенных этой колонии, избивавших по заказу начальства – им приговоры еще не вынесены.

В Беларуси прокурор запросил 12 лет колонии для лауреата Нобелевской премии мира, правозащитника Алеся Беляцкого – его обвиняют по статьям о “контрабанде денежных средств и финансировании групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок” за организацию сбора средств для оплаты штрафов, которые белорусский суды массово назначали участникам протестов 2020 года.

В Чечне утвердили поправки в республиканскую конституцию, в соответствии с которыми Кадыров теперь именуется “отцом народа”.

В Новосибирске число жертв обрушения подъезда жилого дома выросло до 12. Задержаны двое газовиков, которые осматривали пятиэтажку за несколько дней до взрыва.

Расследование сегодня только одно – об источниках обогащения вице-премьера российского правительства Дениса Мантурова. Как объясняет The Insider, Мантуров годами нарушает антикоррупционные нормы: сначала он зарабатывал на контрактах с правительственной “Главгосэкспертизой” и сдавал особняк в центре Москвы структурам правительства, а затем продал “дочке” подведомственного ему КАМАЗа свою семейную фирму (а вместе с ней и особняк) и до сих пор получает с этой сделки сотни миллионов в год.

Международное эхо войны

В Казахстане задержан российский анархист Денис Козак – на родине он объявлен в розыск по делу о “публичном оправдании терроризма”. Правоохранители нашли это “оправдание” в оставленном Козаком комментарии с упоминанием студента Михаила Жлобицкого, который в 2018 году устроил взрыв в управлении ФСБ в Архангельске и стал его единственной жертвой.

Служба информации и безопасности Молдовы подтвердила получение от Украины информации о наличии у России плана по дестабилизации обстановки в республике. Президент Зеленский во время визита в Брюссель рассказал, что украинская разведка добыла планы Кремля касательно захвата власти в Молдове и передала их в Кишинев.

МИД России отказал в аккредитации финской журналистке Арье Паананен, которая работала в стране с 1990 года. Ранее Мария Захарова упоминала деятельность Паананен в качестве примера "безосновательной антироссийской пропаганды". Паанеанен была редактором материалов на русском языке о войне в Украине, которые ее газета публиковала в начале вторжения. В апреле 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт IltaSanomat.

В Латвии заблокировали сайты, связанные с российскими пропагандистскими СМИ; TikTok заблокировал сеть из более 1500 российских ботов, распространявших в странах ЕС пропаганду о войне в Украине.

В Киеве демонтировали памятник советскому генералу Ватутину и переименовали площадь Победы и еще 30 объектов, названия которых были связаны с Россией и советским прошлым. Днем ранее был демонтирован памятник Валерию Чкалову.

Все остальное

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 20 тысяч человек, тысячи зданий разрушено, десятки тысяч семей остались без крыши над головой – вот репортаж с места. Пострадавшие от землетрясения турецкие города посетил Эрдоган: призвал не поддаваться на провокации и объяснил, что подготовиться к такого рода трагедиям попросту невозможно. Ранее в Турции поднялась волна критики в адрес властей, в связи с чем начались блокировки Twitter. Турецкие футбольные клубы "Хатайспор" и "Газиантеп" снялись с чемпионата из-за землетрясения: их сотрудники и игроки остаются под завалами. Вот еще один материал, построенный на разговорах с сейсмологами: о непредсказуемости землетрясений, строительных нормах и национальных особенностях в следовании этим нормам.

США утверждают, что сбитый китайский аэростат был частью программы аэрошпионажа, направленного против более чем 40 стран. У Народно-освободительной армии Китая есть целый флот таких аэростатов, оснащенных высокотехнологичным оборудованием, а летают они над пятью континентами.

США и Великобритания ввели санкции против семи россиян, подозреваемых в киберпреступлениях против американских и британских органов власти.

Meta восстановила аккаунты Дональда Трампа в Facebook и Instagram в связи с тем, что он собирается участвовать в президентской гонке. Компания подчеркнула, то за новое нарушение правил соцсети пост Трампа удалят, а учетную запись заблокируют на срок от месяца до двух лет.

В Никарагуа освободили и выдворили в США на специальном чартерном рейсе более двухсот политзаключенных. Этому предшествовали длительные переговоры между Даниэлем Ортегой и американцами.

В возрасте 94 лет умер американский пианист и композитор Берт Бакарак, написавший сотни популярных песен для англоязычных исполнителей, в том числе Raindrops Keep Fallin' on My Head, созданной для голливудского фильма "Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид" (1969).

Шесть ссылок

Возрождение. Отрывок из книги историка культуры Питера Берка “Полимат: История универсальных людей от Леонардо да Винчи до Сьюзен Сонтаг” (изд-во “Альпина нон-фикшн”), в котором рассказывается о людях Ренессанса, прославившихся благодаря энциклопедическим знаниям сразу в нескольких научных дисциплинах. Или рассказ о том, почему непристойное поведение в эпоху Ренессанса было обычным делом.

Отрывок из книги историка культуры Питера Берка “Полимат: История универсальных людей от Леонардо да Винчи до Сьюзен Сонтаг” (изд-во “Альпина нон-фикшн”), в котором рассказывается о людях Ренессанса, прославившихся благодаря энциклопедическим знаниям сразу в нескольких научных дисциплинах. Или рассказ о том, почему непристойное поведение в эпоху Ренессанса было обычным делом. Советский андеграунд. Краткое введение в художественный мир Сандро Мокши – самого радикального поэта и художника уральского неофициального искусства 1980-х и 1990-х. Или рассказ о круге Валентина Громова – первой послевоенной группе ленинградских художников-нонконформистов.

Краткое введение в художественный мир Сандро Мокши – самого радикального поэта и художника уральского неофициального искусства 1980-х и 1990-х. Или рассказ о круге Валентина Громова – первой послевоенной группе ленинградских художников-нонконформистов. Климат. Версия немецкого археолога Юргена Зееэра о том, почему могущественные хетты покинули свою столицу: из-за изменения климата. Или отрывок из книги Элизабет Колберт “Под белым небом: как человек меняет природу” (изд-во “Альпина нон-фикшн”), в котором рассказывается о поездке автора в приход Плакеминс в штате Луизиана – одно из самых быстро исчезающих из-за деятельности человека мест на Земле.

Искренне Ваши,

Семь Сорок