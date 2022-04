Доброе утро!

На президентских выборах во Франции без неожиданностей: во второй тур, как и в прошлый раз, вышли Макрон и Ле Пен; кто из них станет президентом, решится 24 апреля. В остальном так:

В освобожденных украинских городах и поселках обнаруживаются все новые свидетельства военных преступлений. Россия готовится к наступлению на Донбассе и обстреливает украинские города: Харьков, Николаев, Днепр.

Сегодня на переговоры к Путину приедет канцлер Австрии Карл Нехаммер. Ранее он встречался с Зеленским в Киеве. С визитом в Киев приезжал и британский премьер.

В России продолжают преследовать участников антивоенных акций: в Москве задержали человека, который стоял с “Войной и миром” в Александровском саду, в Петербурге оштрафовали за плакат с цитатой из Путина.

Роскомнадзор заблокировал “Холод” и “Дискурс”. Ожидается блокировка YouTube.

Фронтовые сводки

Украинская армия по-прежнему ждет массированного наступления России на Донбассе, но оно задерживается: Россия, по-видимому, испытывает сложности с личным составом. От возвращения в Украину отказываются псковские десантники, в так называемых “ДНР” и “ЛНР” развязана охота на мужчин (в армию забирают всех – от студентов до сотрудников стратегических предприятий), британская разведка сообщает о привлечении к службе военных запаса и попытках вербовки в Приднестровье. По информации главы Луганской области Сергея Гайдая, “мобилизованные беспробудно пьянствуют, потому что понимают, что впереди их ждет только одно – смерть”. Отложенное российское наступление дает украинским властям дополнительное время для эвакуации населения Луганской и Донецкой областей, но обстрелы в регионе становятся все интенсивнее. Российская военная техника, судя по спутниковым снимкам Maxar, продвигается к местам боев.

В субботу после российского обстрела неподалеку от Рубежного Луганской области взорвалась цистерна с азотной кислотой (вот как это выглядело); в воскресенье продолжались обстрелы Днепра (там разрушен аэропорт), Харькова, Николаева, Северодонецка. В оккупированном Херсоне военные вновь разогнали проукраинский митинг.

Глава "Энергоатома" Петр Котин посетил Рыжий лес в Чернобыльской зоне и показал снимки траншей, которые российские военные копали в самом загрязненном месте ЧАЭС. По его мнению, тех, кто почти 30 дней сидел в этих местах и копал там землю, ожидает лучевая болезнь. Смысл этих траншей остается загадкой – как и цель разграбления лабораторий на АЭС и похищения источников ионизирующего излучения. Cмысл кибервойны с Россией, которую ведут IT-добровольцы со всего мира, объясняется здесь.

Вот новые фотографии войны. В субботу состоялся обмен пленными – Украина получила 12 военных и 14 гражданских лиц, а сколько передали России, не сообщается. Красному кресту так и не удалось добраться до Мариуполя. ООН обнародовала новые данные о потерях среди гражданского населения: погибли 1793 человек, еще 2439 ранены. Это заведомо неполные данные: в списки ООН попадают только подтвержденные случаи, а подтверждать предстоит еще долго.

Военные преступления и гуманитарные последствия

Число жертв ракетного обстрела вокзала в Краматорске выросло до 57 человек, 109 ранены. По данным экспертов, наиболее вероятное место пуска ракет – находящийся в так называемой “ДНР” город Шахтерск. Здесь технические детали объясняет глава Центра оборонных стратегий и бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк. Россия, как повелось, обвиняет в обстреле переполненного людьми вокзала Украину. Вот эмоциональное интервью советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка, в котором он рассказывает, с каким выражением лица участники российской переговорной группы преподносят эту версию украинским коллегам.

В поселке Бузовая под Киевом обнаружена еще одна братская могила (вот видео эксгумации), и таких находок может быть еще очень много. По данным Генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, только в Киевской области найдено уже 1222 тела убитых мирных жителей.

Публикуется все больше свидетельств о российской оккупации: вот репортаж из Андреевки Киевской области; вот леденящий душу рассказ о поселке Ягодное Черниговской области, жители которого 25 дней просидели в жуткой тесноте в школьном подвале без вентиляции и возможности вынести наверх тела умерших; вот подборка свидетельств из поселков Киевской области и города Тростянца Сумской области; вот монолог и.о. мэра Бородянки Георгия Ерко. Полиция Украины открыла более 4200 уголовных производств по статье о нарушении законов и обычаев войны.

ООН повысила оценку внутренне перемещенных лиц в Украине до 7,1 миллиона человек. На западе Украины находятся 2,9 млн перемещенных лиц – вот репортаж из Львова о строительстве модульных городков, где сможет жить хотя бы часть этих людей. Более 4,3 миллиона беженцев покинули Украину – здесь рассказывается, как живут те, кто попал в Чехию.

В общей массе беженцев всегда есть более уязвимые группы: дети-сироты (почти шесть тысяч сирот эвакуированы из зоны боевых действий), брошенные животные, люди с “неправильным” гражданством – вот рассказ о белорусах, бежавших в Украину от репрессий и теперь оказавшихся на войне.

Мир меняется

В ходе благотворительной акции Stand Up For Ukraine собрано 9,1 млрд евро для помощи украинским беженцам и внутренне перемещенным лицам. Кульминацией кампании стал вечер по сбору средств в Варшаве с участием ведущих мировых политиков. Специально для этого события знаменитые музыканты записали песни в поддержку Украины. Джулиан Леннон спел Imagine – раньше он говорил, что исполнит эту песню, только если наступит конец света. Видимо, он наступил.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил в интервью The Telegraph, что военный альянс разрабатывает планы постоянного военного присутствия вдоль своих внешних границ. Новая стратегия будет принята в июне на саммите в Мадриде, и вполне возможно, что граница НАТО с Россией к тому моменту серьезно удлинится: по данным The Times, Финляндия и Швеция планируют вступить в НАТО уже летом. В интервью Associated Press президент Украины Владимир Зеленский сказал, что если бы Украина была в НАТО, этой войны бы не было.

Зеленский продолжает принимать в Киеве мировых лидеров. В субботу он провел переговоры с премьером Великобритании Борисом Джонсоном и даже прогулялся с ним по центру Киева (Лондон пообещал Украине 120 бронемашин и противокорабельные ракетные комплексы). С визитом в Киеве побывал и канцлер Австрии Карл Нехаммер – сегодня он приедет в Москву, чтобы встретиться с Путиным.

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони заявил, что разочарован в своем закадычном друге Владимире. А ведь еще в сентябре прошлого года тот был для него "последним выдающимся лидером на современной международной политической арене". Берлускони назвал убийства мирных жителей в Буче “военными преступлениями”. В интервью немецкой газете Bild президент Украины сказал, что премьер одной из стран ЕС потребовал доказательств того, что убийства мирных жителей в Буче не были инсценировкой, как утверждает российская пропаганда. Имен Зеленский не называл, но все громко подумали, что этого премьера зовут Виктор.

Папа римский Франциск в воскресной проповеди перед началом пасхальной недели призвал к перемирию в Украине. У православных Пасха позже, так что глава РПЦ сказал, что надо сплотиться вокруг власти.

Тем временем в России

Роскомнадзор заблокировал сайты издания “Холод” и журнала “Дискурс”. YouTube, видимо, в ближайшее время тоже отключат: видеохостинг, сославшись на санкции, заблокировал аккаунт “Дума ТВ”, и официальный представитель российского МИД Мария Захарова сказала, что YouTube “подписал себе приговор”.

Полиция задержала:

члена совета ликвидированного правозащитного центра "Мемориал" Олега Орлова: он вышел на Красную площадь с плакатом "Наше нежелание знать правду и наше молчание делает нас соучастниками преступлений");

москвича Константина Голдмана: он стоял в Александровском саду у памятного знака городу-герою Киеву с "Войной и миром" Льва Толстого в руках.

московских активистов Диану Колесникову и Никиту Чайку, установивших самодельный крест в память о погибших в войне жителях Мариуполя.

новосибирца, который залил синей и желтой краской крыльцо мэрии (мэр Локоть назвал задержанного “сторонником Бандеры и Шухевича”).

жительницу Краснодара Ольгу Аксенову – за акцию в память об убитых в Буче.

В Петербурге на 30 тысяч рублей оштрафован Артур Дмитриев, вышедший на антивоенный пикет с цитатой из речи Путина на плакате (“дискредитация российской армии”); в Бурятии за сорванные буквы Z и высказывание против войны трижды оштрафован тренер спортивной школы (на общую сумму 90 тысяч рублей, “дискредитация российской армии”, доказательства по делу представило руководство школы). Оштрафованный за антивоенную проповедь (“дискредитация российской армии) костромской священник вынужден был оставить свой приход.

В Можайске Московской области возбуждено уголовное дело о вандализме за залитый краской баннер с буквой Z. В Москве обвинение в участии в “экстремистском сообществе” предъявлено бывшей волонтерке архангельского штаба Навального и защитнице Шиеса Ольге Школиной (подробности дела не известны, потому что в России теперь – на белорусский манер – с обвиняемых и адвокатов берут подписку о неразглашении).

Искренне Ваши,

Семь Сорок