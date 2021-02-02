Впадает в безумие

Доброе утро!

По данным правозащитной организации “Агора”, за две недели протестов в России возбудили 40 связанных с ними уголовных дел. А есть ведь еще и старые:

Сегодня суд в Москве решит, заменять ли Алексею Навальному условный срок по делу “Ив Роше” 2014 года на реальный. Заседание пройдет в Мосгорсуде.

Число задержанных на акциях 31 января выросло до 5646 человек. Более двухсот человек арестованы судами.

Песков назвал участников акций хулиганами, Медведев сказал, что Навальный – “политический проходимец”.

В Минске за участие в “массовом мероприятии” задержана группа экскурсантов вместе с гидом.

Был условный – станет реальный

Или все-таки не станет, что маловероятно. Сегодня Симоновский райсуд Москвы решит, заменять Навальному условный срок по делу “Ив Роше” на реальный или не заменять. Заседание перенесли в здание Мосгорсуда в связи с обилием заявок на аккредитацию от журналистов. Навального обещают привезти в суд лично, а не включать по видеосвязи. Полиция перекроет улицы, ведущие к зданию Мосгорсуда, потому что соратники Навального призвали своих сторонников прийти и поддержать Алексея. Генпрокуратура уже объявила, что полностью поддерживает требование ФСИН отправить Навального в колонию.

ЕСПЧ принял иск Навального против России в связи с отказом возбудить уголовное дело о его отравлении. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель хотел бы встретиться с Навальным в ходе своего визита в Москву 4–6 февраля, с российским руководством он будет обсуждать и массовые задержания участников акций протеста. В Палате представителей Конгресса США тоже требуют немедленного освобождения Навального и всех арестованных на шествиях. Франция призвала Германию отказаться от достройки "Северного потока – 2" из-за ситуации с Навальным. Российские и бывшие российские ученые со всего мира тоже требуют его освобождения, а также отмены запрета мирных собраний и налаживания диалога с обществом. Pussy Riot выпустили клип в поддержку Навального. И вот – до кучи – разговор с режиссером и драматургом Иваном Вырыпаевым о том, что борьба с нынешней российской властью теперь уже дело всей планеты.

Но вернемся к реальности

Число задержанный на акциях 31 января выросло до 5646 человек, арестованы свыше двухсот. Уголовных дел, как уже говорилось, не менее 40. В Сибири широко используется уголовная “дадинская статья” о “повторных нарушениях” на митингах (Красноярск, Новосибирск).

В Москве. Юлию Навальную оштрафовали на 20 тысяч рублей, журналиста Даниила Туровского тоже, муниципального депутата Илью Яшина сразу и арестовали, и оштрафовали (10 суток, 20 тысяч), исполнительного директора “Открытой России” Андрея Пивоварова посадили на 29 суток, фотографу Ивану Клейменову, избитому при задержании, дали 10 суток, пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш заключили под домашний арест по “санитарному делу”, как только она вышла из спецприемника, бывшему сотруднику ФБК Николаю Ляскину по тому же “санитарному делу” назначили “запрет определенных действий”, который отличается от домашнего ареста только разрешенной двухчасовой прогулкой. Высшая школа экономики расторгла договор с приглашенным преподавателем Анной Велликок (она отбывает 14 суток за ретвит о митинге 23 января, но по сути за то, что она подруга сотрудника отдела расследований ФБК Георгия Албурова).

Надо понимать, что в подобных перечислениях фигурируют только люди хоть чем-то известные, тогда как арестовывают всех подряд. Вот поучительный разговор с мужчиной, которого били током при задержании, – его зовут Сосо Глонти, он спортивный инстаграмер, гражданин России и Грузии, и пока не понятно, арестовали его или оштрафовали.

В Петербурге задержан участник воскресной акции, которому полицейский угрожал табельным пистолетом (да, все правильно: не который угрожал полицейскому, а которому угрожал полицейский, причем задержанный уже извиняется на камеру). Матери задержанной на митинге 11-летней девочки пригрозили уголовным делом и ограничением родительских прав. Омоновцам все происходящее тоже не нравится, но ничего противозаконного они в своих действиях не видят: вот монолог петербургского сотрудника (он, похоже, не осознает, что самим фактом этого интервью грубо нарушил “закон”, который обязан защищать).

Избиения, унижение, давление. Обзор самых громких случаев читайте здесь, а вот частная история многодетной матери из глухой новгородской деревни, которая вышла на одиночный пикет в райцентре Парфино 23 января – и получила 20 часов обязательных работ. О репрессиях против журналистов, освещающих протесты в регионах, рассказывается здесь.

Провокации. Пока не ясно, какое наказание ждет героев самого знаменитого петербургского снимка, так называемой “колонны пленных”, но молодой человек, который шел в этой колонне, рассказывает, что в окружение росгвардейцев их завели какие-то “подставные люди”, окруженных сразу же начали избивать, унижать и потом провели под камеру как пленных. В полиции он провел 18 часов, о дате суда сообщат позже. “Подставные люди” были и в Москве – видео, на котором якобы митингующий нападает на росгвардейцев с битой, распространялось по указанию Кремля.

Большой брат смотрит. В Казани завели специальный телеграм-канал, в котором публикуются личные данные участников акции 31 января – видимо, чтобы “общество осудило”. По словам авторов канала, для получения информации они используют сеть видеонаблюдения "Безопасный город". В Москве система видеослежки тоже использовалась для задержания участников акций – вот несколько свидетельств.

Реакции и комментарии

Директор ФБК Иван Жданов называет явку на акции 31 января “подвигом” со стороны граждан – имея в виду не прекращавшийся всю прошлую неделю поток дезинформации по телевизору и перегороженные техникой города. Политологу Дмитрию Орешкину удалось кратко сформулировать, что движет митингующими: “Они не хотят сидеть под лавкой”.

Глава РПЦ патриарх Кирилл с Орешкиным не согласен, он считает, что российская молодежь “впадает в безумие”. Пресс-секретарь Путина назвал участников акций “хулиганами и провокаторами”, а массовых задержаний журналистов не заметил. К комментированию привлекли даже экс-президента Медведева: он мягко объяснил, что Навальный – “политический проходимец”, который авантюрными способами стремится залезть во власть для достижения своих политических целей (используя, в частности, твиттер).

Спикер Госдумы Володин решил оживить законопроект 2018 года о введении уголовной ответственности за исполнение санкций против России и добавить в него ответственность за призывы к введению таких санкций (видимо, чтобы было по какой статье заочно арестовать Владимира Ашуркова).

Но есть и неожиданные реакции. Петербургский омбудсмен Александр Шишлов осудил полицейское насилие на акциях в поддержку Навального и призвал власти организовать диалог с обществом. Заместитель главреда Mash, первым объявившего Ротенберга владельцем дворца Путина в Геленджике, уволился с очень эмоциональным заявлением, что материал делался под диктовку, “как в ****** (чертовом) СССР”. (Бывшему заместителю главреда Mash на заметку: “как в ****** СССР” контролируют сейчас не только СМИ, но даже и театры).

Прочее российское

По данным Росстата, ВВП России в 2020 году снизился на 3,1%. Это максимальное падение за 11 лет.

По данным вице-премьера Голиковой, за минувший год число ВИЧ-инфицированных в России выросло на 10%.

Умер поэт, участник группы “Альманах”, Виктор Коваль. Вот некролог Льва Рубинштейна.

Белорусское: экскурсии вне закона

Во время экскурсии в центре Минска задержали гида и всю группу, вменили им статью о нарушении на массовых мероприятиях, гида посадили на 15 суток, двух экскурсанток оштрафовали на крупные суммы, остальных пятерых еще судят.

Сразу после сообщения белорусской Генпрокуратуры о грядущем запрете бело-красно-белой символики в магазин symbal.by пришли с обысками, задержали четверых человек, в офисе изъяли всю технику. Вот разговор с директором symbal.by Павлом Белоусом.

Три человека приговорены к срокам от 2,5 до 3 лет за попытку организовать забастовку на Белорусском металлургическом заводе.

Стачком “Беларуськалия” объявил о создании фонда помощи бастующим рабочим (сейчас их около ста).

Появились новые свидетельства о “концлагере” для протестующих под Слуцком – есть опасения, что весной, с увеличением численности протестующих, власти снова начнут пользоваться подобными лагерями.

Хроники пандемии

По данным на утро понедельника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России упал до 17 648. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 3 миллиона 868 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру понедельника 73 619 человек (+437 за сутки). Новых штаммов коронавируса в России не обнаружено, но полеты в Великобританию на всякий случай оставили под запретом до середины февраля.

Число вакцинированных по всему миру превысило сто миллионов, но шансы получить прививку зависят от страны: в Казахстане, например, ее удостоились пока только чиновники, в Европе у не входящих в группы риска шансов тоже нет.

Шесть ссылок

Русские утопии. Беседа с автором кинотрилогии о русском космизме Антоном Видокле. Или эссе Ольги Широкоступ об утопических проектах Александра Чаянова – советского экономиста, крестьяноведа и писателя, репрессированного в 1937 году.

Беседа с автором кинотрилогии о русском космизме Антоном Видокле. Или эссе Ольги Широкоступ об утопических проектах Александра Чаянова – советского экономиста, крестьяноведа и писателя, репрессированного в 1937 году. Русская словесность. Два больших разговора с поэтами о прозе: с Михаилом Айзенбергом о его новой книге “Это здесь” беседует Лев Оборин, с Аллой Горбуновой о ее романе “Конец света, моя любовь…” говорит Петр Разумов.

Два больших разговора с поэтами о прозе: с Михаилом Айзенбергом о его новой книге “Это здесь” беседует Лев Оборин, с Аллой Горбуновой о ее романе “Конец света, моя любовь…” говорит Петр Разумов. Новейшая история. К 90-летию Бориса Ельцина – текст Александра Рыклина о политической ситуации в России середины 1990-х. Или рассказ о массовой принудительной стерилизации крестьян в Перу в 1990-е годы.

К 90-летию Бориса Ельцина – текст Александра Рыклина о политической ситуации в России середины 1990-х. Или рассказ о массовой принудительной стерилизации крестьян в Перу в 1990-е годы. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок