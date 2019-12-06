Плетки, лапти, безвременье

Доброе утро!

В Алтайском крае одному чиновнику дали взятку иконой, но это его почему-то не спасло, получил семь лет колонии – надо было брать борзыми щенками. В остальном так:

Сегодня московские суды должны вынести сразу семь приговоров в рамках “московского дела”, один из них – студенту ВШЭ Егору Жукову.

Президент Беларуси заверил депутатов своего парламента, что он “не какой-нибудь пацан”, чтобы уложить независимое государство в “ящик с крестом наверху”.

США ввели санкции против 17 россиян и российской компании Evil Group за кибератаки на американские банки.

Демократы в американском Конгрессе приступили к обсуждению формулировок официальных обвинений против президента.

В ожидании приговоров

Сегодня суд в Москве, как ожидается, вынесет приговор студенту ВШЭ Егору Жукову за “призывы к экстремизму” в видеоблоге. Прокуроры просят дать ему четыре года колонии. Вот речи адвокатов Жукова Ильи Новикова и Мурада Мусаева, в которых они доходчиво объясняют, почему их подзащитного надо оправдать. Здесь лингвист Ирина Левонтина рассказывает, почему суду была удобна экспертиза математика из ФСБ, а не заключения профессионалов. Юрий Дудь назвал приговор, который суд вынесет Жукову, "официальным заявлением" российского государства: “Если Егора Жукова признают виновным и отправят в тюрьму, это стоит принять как вполне конкретный сигнал. Сигнал звучит так: вы – молодые, активные, с эмпатией и ответственностью – на*** нам в России не нужны. Бухие попы, гопники-насильники и вертухаи-садисты – нужны. Вы – нет".

Сегодня же ожидаются приговоры еще шести обвиняемым по “московскому делу”, вот список с описанием им вменяемого.

Двух бывших обвиняемых по “московскому делу”, Сергея Абаничева и Даниила Конона, дела против которых были прекращены, полиция задержала для составления административных протоколов: Абаничева забрали в суде над Никитой Чирцовым, ему вменяют "участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения" (за то, что пришел в суд по “московскому делу”). Конона взяли на улице и составили протокол о “нарушении правил проведения акции, которая создала помехи движению пешеходов”. Несколько административных дел подряд чреваты уголовным делом и реальным сроком – именно так уехал в колонию на четыре года активист Константин Котов.

Прочее российское

Госдума окончательно одобрила штрафы для “иностранных агентов” – как СМИ, так и просто людей (первым – до пяти миллионов, вторым – до ста тысяч рублей и 15 суток). В соответствии с обтекаемыми формулировками закона, “иностранным агентом” может быть признан любой, кто как-либо распространяет информацию и получает какие-либо деньги из-за границы.

Ректора МГУ Садовничего переназначили ректором МГУ еще на пять лет, для этого пришлось принять отдельный закон. Следующим ректором, видимо, станет сама Катерина Тихонова.

Глава московских единороссов Андрей Метельский выиграл суд у Навального о защите чести и достоинства. Теперь Навальный обязан опровергнуть расследование ФБК о квартирах Метельского общей стоимость в шесть миллиардов рублей и нескольких отелях в Австрии, записанных на 75-летнюю мать единоросса.

Премьеру Медведеву в ходе его скучной пресс-конференции вопрос про “Бомбардье” его жены никто не задал, а пресс-секретарь Путина признался, что не следит за расследованиями ФБК (понятно, он и так все это знает “на своем опыте”).

“МБХ медиа” утверждают, что доступ к данным с установленных в Москве камер с системой распознавания лиц можно купить на черном рынке.

Мосгорсуд отказался восстановить на работе полицейского, который избил журналиста Ивана Голунова при задержании (двух других, участвовавших в задержании, ранее тоже не восстановили).

По делу Хизб ут-Тахрир вынесен еще один 17-летний приговор крымскому татарину, жена другого подозреваемого по этому же делу рассказывает о пытках, которым подвергают ее мужа (в этом случае дело происходит в Тюмени).

Вокруг России

Сегодня – в преддверии встречи Путина и Лукашенко – состоится встреча премьеров России и Беларуси. Накануне Лукашенко обещал депутатам своего парламента, что Беларусь не будет входить в состав братской России: “Я не пацан, который отработал 3−4−5 лет президентом. И я не хочу перечеркнуть все то, что я сделал вместе с вами, с народом – создал суверенное, независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху и куда-то выбросить или кому-то передать? При мне этого не будет никогда” (полный текст). “Нам в истории хватило уже этих плеток, лаптей, безвременья”, – добавил он.

США ввели санкции против 17 россиян и российской компании Evil Corp. за кибератаки на американские банки.

Россия выслала болгарского дипломата – в ответ на высылку сотрудников российского посольства в Софии.

Все прочее

В Азербайджане назначены досрочные парламентские выборы, они пройдут 9 февраля.

Во Франции проходит всеобщая забастовка против пенсионной реформы, сопровождающаяся крупными митингами и шествиями. В Париже и Нанте произошли столкновения между протестующими и полицией.

Спикер конгресса США Нэнси Пелоси объявила, что Палата представителей готова приступить к обсуждению формулировок официальных обвинений против Дональда Трампа. В тот же день личный адвокат Трампа Руди Джулиани зачем-то слетал в Киев.

Шесть ссылок

Беседы. Леня Федоров разговаривает с Дмитрием Лисиным о текущем настроении и состоянии мирового искусства; автор книги “Барская” Наталья Милосердова обсуждает с Марией Нестеренко свою героиню – выдающуюся актрису и кинорежиссера Маргариту Барскую, сегодня совсем забытую.

Леня Федоров разговаривает с Дмитрием Лисиным о текущем настроении и состоянии мирового искусства; автор книги “Барская” Наталья Милосердова обсуждает с Марией Нестеренко свою героиню – выдающуюся актрису и кинорежиссера Маргариту Барскую, сегодня совсем забытую. Запоздалые публикации. Текст Василия Кондратьева (1967–1999) – легендарного петербургского эстета – из долго готовившегося сборника “Показания поэтов” (изд-во НЛО). Или фрагмент из книги Василия Ракитина (1939–2017) – одного из первых исследователей русского авангарда, – в котором он, собственно, об авангарде и размышляет.

Текст Василия Кондратьева (1967–1999) – легендарного петербургского эстета – из долго готовившегося сборника “Показания поэтов” (изд-во НЛО). Или фрагмент из книги Василия Ракитина (1939–2017) – одного из первых исследователей русского авангарда, – в котором он, собственно, об авангарде и размышляет. Научпоп. Рассказ лингвиста Дмитрия Качкова об особенностях табасаранского языка, отличающегося очень сложной падежной системой (на этом языке говорят на юге Дагестана). Или фрагмент из книги приматолога Франса де Вааля “Последнее объятие Мамы” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – об эмпатии у шимпанзе.

Искренне Ваши,

Семь Сорок