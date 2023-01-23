Весь мир ополчился на светоч

Доброе утро!

В выходные по всему миру прошли акции в поддержку Навального и других российских политзаключенных. Какой в них толк, сказать трудно, но молчать тоже нельзя. В новостях так:

Британская военная разведка охарактеризовала положение на фронтах в Украине как тупиковое.

Минобороны России объяснило учениями появление систем ПВО в Москве и области.

Глава РПЦ призвал священников “мобилизовать” прихожан на помощь армии.

Председатель Госдумы предрек уничтожение западных стран.

В Украине по подозрению в коррупции задержан и уволен замминистра инфраструктуры Василий Лозинский.

Украинский журналист обвинил Минобороны Украины в закупках продовольствия для армии по завышенным ценам. Военные обещают обратиться в СБУ, поскольку данные расследования “вводят в заблуждение”.

Глава военной разведки Украины утверждает, что участник переговоров России и Украины Денис Киреев, сотрудничавший с ГУР, был убит в машине СБУ.

В Стокгольме датский ультраправый политик сжег Коран около турецкого посольства, что поставило под угрозу переговоры о вступлении Швеции в НАТО.

Военные сводки

В субботней сводке британской разведки о войне в Украине говорится, что бои зашли в тупик: украинской армии удалось добиться некоторых успехов в районе Кременной, россияне имеют возможность продвинуться в районе Бахмута, в Запорожской области обе стороны сосредоточили значительные силы, но ничего значительного там не происходит. Информация из Запорожья поступает противоречивая: русские говорят о взломе украинской обороны на отдельных участках фронта, украинцы утверждают, что российские войска после “частичного успеха” отброшены назад.

Американский институт изучения войны объясняет нежелание Украины оставлять Бахмут политическими соображениями, а также стратегией, направленной на постепенное истощение противника, которая показала свою эффективность летом прошлого года в боях за Северодонецк и Лисичанск.

Министры иностранных дел стран Латвии, Литвы и Эстонии призвали Германию не медлить с поставкой танков Leopard 2 в Украину. Премьер Польши Матеуш Моравецкий пообещал, что если Германия не решится отправить в Украину свои танки, Варшава сформирует “малую коалицию” стран, которая обеспечит Киев современной техникой. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его правительство обсуждает возможность поставок Украине танков Leclerc. Алжирское издание Menadefense пишет, что Марокко передало Украине советские танки Т-72Б – поставки осуществлялись через Чехию, где их модернизировали. Немецкое издание Spiegel пишет со ссылкой на источники в правительстве, что Минобороны Германии еще несколько месяцев назад составило список всех имеющихся в его распоряжении танков Leopard разных моделей и выделило 19 наиболее подходящих для отправки в Украину, но после этого ничего не произошло. Лишь в воскресенье глава МИД Германии Анналена Бербок заявила в интервью французскому телеканалу, что Берлин не будет препятствовать Варшаве в передаче Украине танков Leopard немецкого производства. Это произошло после франко-германских переговоров в Париже, приуроченных к 60-летию Елисейского договора – основополагающего документа о поствоенном сотрудничестве между Францией и Германией. Канцлер Германии Олаф Шольц ограничился заверением в том, что Берлин будет и дальше поддерживать Украину, но как именно – не сказал. При этом с неофициальным визитом в Киев зачем-то приезжал бывший премьер Великобритании Борис Джонсон. Италия и Франция наконец договорились, как совместными усилиями поставить Украине зенитно-ракетные комплексы SAMP-T.

Каспаров и Ходорковский опубликовали в Foreign Affairs статью, в которой призывают страны Запада дать Украине всё оружие, которое она просит, чтобы ускорить падение режима Путина, а не консервировать его на десятилетия вперед. Председатель российской Госдумы Вячеслав Володин объявил в своем телеграм-канале, что поставки западного оружия Украине ведут мир “к страшной войне”, которая – “учитывая технологическое превосходство российского оружия” – может закончиться уничтожением западного мира. США передали ООН доказательства того, что КНДР помогает России оружием: по данным американской разведки, Пхеньян отправляет ракеты для ЧВК Вагнера.

Война, вид из Украины

В Киеве и Броварах прошли церемонии прощания с погибшими при крушении вертолета с руководством украинского МВД на борту. Что было причиной катастрофы, пока не установлено.

Журналисты продолжают рассказывать о людях, выживших при попадании российской ракеты в девятиэтажку в Днепре: вот история 12-летнего Ростика, которого, по словам его матери, спасло только то, что он нарушил все ее запреты, а вот рассказ хирурга Евгения Ботвинова о том, как он три с половиной часа останавливал кровотечение у раненой жены и светил фонариком в окно, чтобы спасатели их заметили.

Тревожные новости, связанные с украинским руководством:

Украинский журналист Юрий Николов опубликовал документы, якобы полученные от “источника в ВСУ”, которые свидетельствуют о закупках продовольствия для армии по сильно завышенным ценам. Государственная аудиторская служба Украины занялась проверкой Минобороны, военное ведомство усмотрело в данных Николова “признаки умышленных манипуляций” и пообещало обратиться в СБУ с просьбой обратить внимание на распространение заведомо ложных сведений.

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски у замминистра инфраструктуры Василия Лозинского и задержали его по подозрению в хищении при закупке генераторов. В воскресенье на внеочередном заседании правительства его уволили с должности.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов рассказал в интервью Радио Свобода, что участник украинско-российских переговоров банкир Денис Киреев был убит в марте прошлого года в машине СБУ, а его тело выбросили на улицу. Буданов утверждает, что Киреев был штатным сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, а убили его те, “кто не хотел победы Украины”. Были ли эти люди связаны с СБУ, Буданов уточнять не стал.

Историческое: рассказ об украинских музеях, разграбленных или уничтоженных российской армией (с комментарием историка) и гид по истории донбасского сепаратизма.

Война, вид из России

Минобороны России объяснило появление военной техники в Москве и Московской области учениями сил ПВО: расчеты зенитных ракетных систем С-300 учились “отражать воздушные атаки на важные военные, промышленные и административные объекты”.

Глава РПЦ призвал священников “мобилизовать” прихожан, собирать деньги для военных, отправлять им посылки и даже лично ездить на передовую. Делать это надо, потому что “весь западный мир ополчился на Россию” – и всё из-за того, что “Россия, которая отвергает худшие проявления глобализации, стала светочем для мира”.

Многодетных отцов из разных городов Забайкалья, которых сначала незаконно мобилизовали, а после вернули домой, сейчас вновь отправляют в Украину – вероятно, на основании того, что Генштаб российской армии отменил право на отсрочку для многодетных мобилизованных.

Суд в Нальчике приговорил к реальным срокам двух военнослужащих за самовольное оставление воинской части в период мобилизации: Тархан Мальсагов получил год и три месяца колонии за 13-дневную отлучку, Умар Саутиев – год колонии-поселения за восьмидневное отсутствие.

Жена сотрудника ФСО из Новосибирска Михаила Жилина попросила убежища во Франции. Узнав о скорой отправке в Украину, Жилин, которому был запрещен выезд из страны из-за доступа к государственной тайне, незаконно пересек границу с Казахстаном, где запросил убежище. Суд постановил депортировать его в Россию, там Жилина сразу арестовали. Его женой, остававшейся в Казахстане, заинтересовалась местная Генпрокуратура.

Вот беседы с российскими военнопленными, которые записала в украинском лагере журналист и фотограф Виктория Ивлева – там есть и контрактники, и мобилизованный, и доброволец. Все убеждены, что на войне никого не убили, все признают, что “нацистов” в Украине не видели.

С антивоенными активистами в России по-прежнему не церемонятся:

В Петербурге в субботу разобрали стихийный мемориал погибшим в Днепре у памятника Шевченко, но к вечеру воскресенья он восстановился. В Москве у памятника Лесе Украинке задержали Екатерину Вареник, которая вышла на одиночный пикет с плакатом "Украина нам не враги, а братья" – на нее составили протоколы о “дискредитации” российской армии и неповиновение полиции (хотя видео задержания свидетельствует, что Вареник как раз демонстративно повиновалась полицейским).

В Москве на ЛГБТ‑активистку из Казани составили протокол о “дискредитации” армии из‑за желто‑синих ленточек на рюкзаке.

Создательницу "Совета матерей и жен" Ольгу Цуканову задержали в аэропорту Самары перед вылетом в Москву, продержали три часа в полиции и отпусили с повесткой к следователю по административному делу о "дискредитации" российской армии. В Москве Цуканова собиралась идти с другими женщинами в Следственный комитет, Минобороны и Генпрокуратуру.

Международное эхо войны

Страны G7, Евросоюз и Австралия договорились о двух потолках цен на российские нефтепродукты: один будет применяться к нефтепродуктам, которые обычно торгуются с надбавкой по отношению к сырой нефти (дизельное топливо, бензин), другой – для продуктов, которые торгуются со скидкой (мазут). Потолок цен на российскую нефть, экспортируемую по морю, решено пересмотреть в марте.

Бывший главный экономист МВФ Кеннет Рогофф, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сказал, что в будущем Россия может превратиться в “гигантский Иран”, а ее граждане столкнутся с “невероятной бедностью”. Западные санкции, по мнению Рогоффа, работают, а их кумулятивный эффект будет проявляться со временем.

Минюст США обвинил россиянина и гражданина Великобритании в попытке вывести из-под санкций яхту российского олигарха Вексельберга.

The New York Times пишет со ссылкой на свои источники, что рассылкой “почтовых бомб” в ноябре-декабре прошлого года в Испании занимались члены ультраправого "Русского имперского движения", а их действия координировали офицеры воинской части 29155 при центре подготовки специалистов ГРУ на востоке Москвы.

Телеканал RT France объявил о закрытии из-за блокировки своих счетов.

Российские власти впервые за 22 года отказались проводить консультации c представителями Японии о вылове рыбы у Курильских островов и совместной хозяйственной деятельности на Курилах.

Как и сто лет назад, мир заполонили эмигранты из России. Вот рассказ о том, как русским живется в Грузии, а вот два интервью о смысле эмиграции – с историком Андреем Зубовым и писателем Николаем Кононовым.

Прочее российское

Роскомнадзор признал Telegram иностранным мессенджером. С 1 марта в нем запрещена интеграция банковских услуг.

Депутат Госдумы от "Единой России" Дмитрий Вяткин предложил убрать из школьной программы "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына, потому что все в этой книге “высосано из пальца”, а сам Солженицын ради Нобелевской премии “вымарал в грязи свою собственную родину”. Предложение вызвало оживленную дискуссию в среде фейсбучной интеллигенции. Сидящие в разных странах любители русской литературы долго спорили, что лучше читать в школе – “Один день Ивана Денисовича” или “Архипелаг”. К единому мнению не пришли.

В Дагестане после задержания сотрудниками полиции умер 35-летний мужчина; у него зафиксировали “телесные повреждения”.

Вокруг света

Неизвестный открыл стрельбу во время празднования Нового года по лунному календарю в городе Монтерей Парк, штат Калифорния. Десять человек убиты, еще десять ранены; подозреваемый в массовом убийстве застрелился.

В доме президента США Джо Байдена нашли еще несколько секретных документов. Для расследования возможных нарушений их хранения назначен спецпрокурор.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отправил в отставку с постов главы МВД и Минздрава главу ультрарелигиозной партии ШАС Арье Леви. Ранее Верховный суд постановил, что Леви не может быть министром, потому что в рамках судебного соглашения по его последнему уголовному делу об уклонении от налогов Леви взял на себя обязательство уйти из политики. Теперь правящая коалиция может развалиться.

В Словакии безрезультатно завершился общенациональный референдум о внесении поправок в Конституцию, которые должны были облегчить проведение досрочных парламентских выборов. Инициированный оппозицией референдум был признан несостоявшимся, потому что в нем приняли участие менее половины избирателей.

Представитель датской ультраправой партии Hard Line Расмус Палудан, имеющий также и шведское гражданство, сжег экземпляр Корана перед посольством Турции в Стокгольме. Это привело к отмене визита министра обороны Швеции в Турцию (он должен был состояться на этой неделе) и поставило под угрозу вступление Швеции в НАТО.

Полиция Испании обнаружила три подпольных табачных фабрики, на которых в тяжелых условиях работали украинцы – как легальные беженцы, так и нелегальные иммигранты.

Шесть ссылок

Советская история. Рассказ Владимира Абаринова о послевоенном шпионском деле с участием литературоведов и внебрачного сына Сталина. Или отрывок из книги Шейлы Фицпатрик “Кратчайшая история Советского Союза” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о стремительных преобразованиях, предпринятых советским руководством после смерти Сталина.

Рассказ Владимира Абаринова о послевоенном шпионском деле с участием литературоведов и внебрачного сына Сталина. Или отрывок из книги Шейлы Фицпатрик “Кратчайшая история Советского Союза” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о стремительных преобразованиях, предпринятых советским руководством после смерти Сталина. Писатели. Литературная биография Роберто Боланьо (1953–2003). Или рассказ Анатолия Рясова о философских заметках Сэмюэля Беккета, вышедших в Англии несколько лет назад.

Литературная биография Роберто Боланьо (1953–2003). Или рассказ Анатолия Рясова о философских заметках Сэмюэля Беккета, вышедших в Англии несколько лет назад. Обезьяны и динозавры. Отрывок из книги приматолога Франса де Вааля “Разные: мужское и женское глазами приматолога” (изд-во “Альпина нон-фикшн”), в котором рассказывается о роли предпочтений и активном участии самок в брачных играх. Или ответ на вопрос, насколько умны были тираннозавры.

Искренне Ваши,

Семь Сорок