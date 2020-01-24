“Вы многого не знаете”

Добрый день!

Помните историю про толстого кота, которого хозяин обманом провез в салоне самолета из Москвы во Владивосток? Тот хозяин был прав: две кошки не пережили перегрузку в Шереметьеве, еще одна получила обморожения – хозяин вез их из Нью-Йорка в Софию с пересадкой в Москве. Судя по сломанным переноскам, их просто швыряли со всей дури. Прочие печальные новости:

Премьер Мишустин утвердил надбавки до 100% полицейским, работающим на митингах.

Главе Международного “Мемориала” Яну Рачинскому суд вынес восьмой штраф. Общая сумма штрафов составила 4 млн 600 тыс. рублей.

Болгария выслала двух российских дипломатов по обвинению в шпионаже.

В китайском городе Ухань начали строить временную больницу на тысячу коек, должны закончить к началу февраля.

Всё во имя человека, для блага человека

Премьер Мишустин подписал постановления о ежемесячных надбавках к окладам полицейским, военным и сотрудникам Росгвардии, работающим на митингах в Москве, Петербурге и прилегающим к ним областях. Доплата может составлять 100% от оклада. Это сделано ради “повышения уровня социальной защищенности сотрудников”.

Издание Baza утверждает, что московский мэр Собянин дарит квартиры в “доходном доме” в центре Москвы своим ближайшим помощникам, высокопоставленным силовикам, федеральным чиновникам, сенаторам и даже режиссеру Константину Богомолову. Дом в Большом Николоворобинском переулке был построен на бюджетные средства в 2002 году как “доходный” – квартиры в нем должны были сдаваться и приносить деньги в городскую казну, в документах передача квартир в частную собственность прямо запрещена.

Анонимный телеграм-канал Black8Mirror опубликовал фрагменты переписки, принадлежащий, как утверждается, “духовнику Путина” митрополиту Тихону (Шевкунову). Шевкунову пишет бывший министр культуры Владимир Мединский. Он рассказывает про постановку Кирилла Серебренникова на Авиньонском театральном фестивале, называет его “застенчивым воришкой” и приводит доводы в пользу передачи Министерству культуры контроля над СМИ и книгоизданием. И на “Тангейзера” в Новосибирском оперном тоже жалуется. Путин официально назначил Мединского своим помощником. Вместе с бывшим министром финансов Максимом Орешкиным.

Квалификационная коллегия судей Башкортостана лишила статуса судью Радика Рахматуллина за то, что он участвовал в акции памяти Бориса Немцова.

По предварительным данным Росстата, население России сокращается второй год подряд.

Партии – наш рулевой

По данным источников “Медузы”, в Кремле хотят, чтобы во всенародном голосовании по предложенным Путиным поправкам к Конституции приняли участие больше половины граждан. В некоторые регионы будто бы даже поступили указания обеспечить явку 70% и поддержку поправок в 90%. Заманивать народ будут с помощью масштабной кампании, упирающей на закреплении в Конституции МРОТа, превышающего прожиточный минимум.

Слухи о масштабном партийном строительстве начинают находить подтверждение: о создании “праволиберальной партии” объявил владелец компании Faberlic Алексей Нечаев. 1 февраля пройдет съезд движения "За правду" во главе с писателем и бывшим "майором" пророссийских сепаратистов в так называемой "ДНР" Захаром Прилепиным. Прилепин говорил, это движение может быть переформатировано в партию “левопатриотического толка”.

“Единая Россия” подчищает ряды: глава Чувашии, уже прославившийся требованием “мочить” неугодных журналистов и блогеров, теперь заставил офицера МЧС изображать собаку: передавая ему ключи от новой пожарной машины, он поднимал их все выше и выше, чтобы офицер в итоге прыгнул за ними. Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак (которого журналист Олег Кашин называет заказчиком своего избиения в 2010 году) грозит исключить главу Чувашии из партии, и вот на каких основаниях: “Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности в то время, когда президент говорит об уважении к людям”. А кто говорил про “мочить в сортире”?

Судебно-следственное

Суд в Москве в восьмой раз оштрафовал главу Международного "Мемориала" Яна Рачинского – на этот раз за отсутствие маркировки "иностранного агента" на сайте "Жертвы политического террора в СССР". Общая сумма штрафов "Мемориалу", Международному "Мемориалу" и их руководителям составила 4 миллиона 600 тысяч рублей.

Яна Рачинского – на этот раз за отсутствие маркировки "иностранного агента" на сайте "Жертвы политического террора в СССР". Общая сумма штрафов "Мемориалу", Международному "Мемориалу" и их руководителям составила 4 миллиона 600 тысяч рублей. Пресс-секретарь Путина Песков сказал, что нежелание Наамы Иссахар просить Путина о помиловании “тормозит” процесс ее освобождения. Когда журналист заметил, что Ходорковский ведь тоже не просил о помиловании, Песков сказал: “Вы многого не знаете”.

просить Путина о помиловании “тормозит” процесс ее освобождения. Когда журналист заметил, что Ходорковский ведь тоже не просил о помиловании, Песков сказал: “Вы многого не знаете”. ФСБ объявила, что задержала в Крыму агента украинских спецслужб, который оборудовал схроны со взрывчаткой .

. Выходец из Дагестана получил в Германии 5 лет и 4 месяца тюрьмы за хранение взрывчатки и планирование теракта.

Россияне за границей

Болгария объявила российского дипломата и сотрудника торгового представительства персонами нон-грата и выслала их из страны.

В США арестованы семеро участников неонацистской организации The Base – ее лидер Ринальдо Наззаро после создания организации уехал в Петербург, откуда и руководил ее работой. У него жена русская. Теперь и американские спецслужбы, и сами неонацисты считают, что Наззаро – агент спецслужб, только непонятно чьих.

Вокруг света

Президент Беларуси Александр Лукашенко говорит, что не хочет стать последним президентом своей страны и что если бы он согласился на присоединение Беларуси к России, белорусы бы "съели" его "в течение одного года после принятия подобного решения".

Печальный репортаж из Молдовы, часть территории которой была отторгнута не без помощи России еще в 90-е годы, читайте здесь.

Премьер Великобритании Борис Джонсон подписал в своей резиденции на Даунинг-стрит соглашение о выходе Великобритании из Европейского Союза. Ранее в пятницу лидеры стран ЕС подписали такой же документ в Брюсселе, после чего он был поездом доставлен в Лондон. В следующую пятницу Великобритания выйдет из ЕС.

Министерство обороны США признало, что после иранского ракетного обстрела американской базы в Ираке у 34 военнослужащих были диагностированы черепно-мозговые травмы. Изначально президент Трамп и другие официальные лица заявляли, что ни один военнослужащий США не был убит или ранен.

Китайский вирус

В Шанхае выздоровела первая пациентка, переболевшая новым вирусом. В Ухане, откуда началось распространение 2019-nCoV, экстренно строят больницу на тысячу мест и ввели карантин – как и еще в 12-ти городах. Вот здесь разговоры с жителями Уханя, которые сидят дома и наблюдают за пьяными соседями, а тут действия китайский властей комментирует руководитель Центра восточных исследований ВШЭ, китаист Алексей Маслов.

“Аэрофлот” предложил пассажирам бесплатно сдать билеты в Китай с вылетом до 7 февраля. Великую Китайскую стену закроют для посетителей.

Первая смерть от коронавируса зафиксирована недалеко от границы Китая с Россией. Вот тут подборка реплик жителей Дальнего Востока – люди побаиваются, но поездки не отменяют.

Здесь биолог Георгий Базыкин объясняет, чем опасен и как распространяется этот коронавирус.

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