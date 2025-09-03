"Сговор против США"

В Пекине прошел крупнейший в истории Китая военный парад. Пекин продемонстрировал новейшие типы вооружений, и впервые на публике вместе появились Владимир Путин, Ким Чен Ын и Си Цзиньпинь.

Открывая парад, Си объявил: "Сегодня человечество вновь стоит перед выбором между войной и миром, диалогом и конфронтацией, выигрышем для всех и игрой с нулевым результатом".

На парад также прибыли Александр Лукашенко, Ильхам Алиев, Никол Пашинян и главы других стран. Многие западные дипломаты воздержались от участия в мероприятии.

Президент США Дональд Трамп перед началом парада пожелал лидеру КНР провести "великолепный и незабываемый праздничный день". Упомянул Трамп и гостей Си: "Пожалуйста, передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы замышляете заговор против Соединенных Штатов Америки".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что "заговоры никто не строит, на это нет ни желания, ни времени".

Владимир Путин находился в Китае с 31 августа, он принимал участие в саммите ШОС вместе с лидерами тех стран, которые так или иначе противостоят Западу.

По мнению политолога Владислава Иноземцева, Китай в последне время позиционирует себя в качестве лидера нового мира, который должен прийти на смену однополярному миру.

Как же выглядит этот «китайский мир»? Стоит ли США опасаться ядерной мощи Китая и как складываются отношения между КНР и РФ? Обсуждаем в программе "Лицом к событию" с обозревателем Deutsche Welle Константином Эггертом и журналистом Ридом Стэндишем.