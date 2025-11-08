"Миллиардная саранча безумцев". Витаутас Ландсбергис о России и войне

Политик Витаутас Ландсбергис – первый руководитель Литвы после восстановления независимости республики.

В конце 1980-х годов Витаутас Ландсбергис, будучи профессором музыкологии, был избран главой национально-освободительного движения "Саюдис". 11 марта 1990 года Верховный Совет Литвы под председательством Витаутаса Ландсбергиса принял Акт о восстановлении независимости. Впоследствии он стал основателем и руководителем консервативной партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы", в 1996–2000 годах возглавлял Сейм, затем избирался в Европарламент.

В 2025 году Витаутасу Ландсбергису исполнилось 93 года. В интервью Радио Свобода литовский политик и мыслитель рассуждает о возможном исходе войны в Украине, которая, как он считает, оказалась жертвой не только российской агрессии, но и развивающегося в западных обществах и правительствах, в международных институциях кризиса идей и ценностей, что в значительной степени может подпитывать другие современные конфликты.

"Руководитель – это тот, кто разводит руками"

– Два года назад вскоре после трагических событий – нападения ХАМАС в Израиле – вы говорили, что Организация Объединенных Наций себя дискредитировала. Каково ваше мнение спустя два года?

– Я бы переформулировал ваш вопрос так: как остановить безумство? Я не вижу даже попытки противостоять. Кто в Организации Объединенных Наций выступил с предложением закончить войну? Казалось бы, член этой организации, который избрал войну как путь, должен был быть из нее исключен. Сейчас не видно никакого просвета в этом направлении, но пусть хотя бы будет ясность, кто есть кто: вот здесь военные преступники, а вот здесь те, кто еще надеется, что можно договориться. И договариваться нужно сегодня, а не послезавтра. Потому что продолжать безумство – это преступно. Но кто может это сделать? Не видно, чтобы те, у кого вроде бы есть фактическая сила для действия, двигались в этом направлении. Они давно могли сказать: "Ребята, все. Мы перешли границы".

Человечество потеряло два очень важных качества – это ум и сердце

– Вы проецируете это на продолжающиеся политические и военные конфликты и подразумеваете Запад?

– Господин Путин тоже давно мог сказать: "Да, я ошибся. Я отзываю свои войска. Пусть эти украинцы живут по-украински. Какое мне дело до того, как они живут? Пусть пробуют жить по-своему, а мы будем жить по-своему. У нас полное счастье. Россия процветает. Зачем мучиться и зачем воевать?"



– Тем не менее Путин этого не сделал. Война в Украине, по сути, длится уже больше десяти лет.

– Вы говорите – война в Украине, но я бы сказал, что это в основе своей неправильный тезис. Это война путинской России против "проклятого" Запада. Они так и называют этот Запад – "проклятым" врагом, который надо уничтожить. И, конечно, только войной. Они идут как безумцы. Миллиардная саранча безумцев.



– А что же делает Запад в ответ на движение этой, как вы говорите, "саранчи"?

– А Запад – руководитель. Вы знаете, что такое "руководитель"? Это учение советских времён: руководитель, который разводит руками. [Запад только разводит руками] потому что ему не хватает то ли ума, то ли совести, то ли сердца. Вообще человечество потеряло два очень важных качества – ум и сердце. Именно сейчас мы видим, как этот безумный и бессердечный мир катится в бездну. И мне кажется, что сильные мира сего потеряли ум, раз для них это неочевидно. Или нет. Они самые умные. Им не хватает сердца. Им же "жалко"! Иногда они говорят: "Как жалко тысяч молодых людей, которых мы убиваем. И нам так их жалко, но мы убиваем".

"Угроза ядерной войны реальна"

– Да, Украина борется против безумия – борется за себя, чтобы выжить, чтобы сохраниться. И она жизнеспособна. Она удивительно жизнеспособна. И в этом смысле она может выглядеть таким проблеском надежды, если ей позволят это сделать. Кто из безумцев первым бросит [ядерную] бомбу? И как другие безумцы будут рассуждать: "А стоит ли бросить нам бомбу в ответ? Может быть, еще подождем? А может быть, они угомонятся, бросив на Украину только эту одну бомбу? А если не угомонятся, то мы еще подумаем и пошлем в ответ нашу серьезную озабоченность!"



– Один из лидеров демократической России Егор Гайдар – на тот момент он уже отошел от власти – отвечая на вопрос, чего больше всего боится, сказал: "ядерной войны". 20–25 лет назад многим этот страх казался иррациональным. Как вам кажется, реальна ли угроза ядерной войны сегодня?

И не надо лгать самим себе. Вы знаете, откуда пришла война

– Конечно, реальна, потому что безумство человека реально. Никто не сказал – даже из этих больших лидеров, – что нет, нет, этого не будет. Наоборот: я даю слово, что применю ядерное оружие радостно, победоносно! Ну так о чем рассуждать? Когда человек в другом человеке не видит человека, но видит какую-то свою цель и свою задачу, своего врага. Например, как бы нам изничтожить этот проклятый Запад, чтобы все было хорошо? – такие мыслители крутятся вокруг Владимира Владимировича Путина, для него вся проблема в проклятом Западе. Бедный этот Владимирович – у него нет своего ума, не говоря уже о сердце. Когда они бомбят детские больницы… Никто не подсчитывает, сколько Путин убил. В войне погибло уже столько! В какой войне погибло, откуда же пришла эта война, которой, по их словам, лучше бы не было? Об этом хочется спросить россиян. И не надо лгать самим себе. Вы знаете, откуда пришла война. Если вы думаете, что лучше бы войны не было, то остановите её! Скажите своим солдатикам: "Ребята, мы уже повоевали". Сколько миллионов еще надо убить? Они регулярно угрожают применением ядерного оружия: ух, как мы много убьем, какие мы будем молодцы! Крайнее безумство.

Нужны "лидеры, у которых есть ум и сердце"

– Коллективный Запад способен противопоставить что-то этому безумству?

– Если не может, то погибнет вместе с безумцем. Я не знаю, способен ли, поскольку для этого нужны ум и воля. А если что-то одно отсутствует - то ли ум, то ли воля – то мы и сидим в этой яме. Были такие времена и надежды, что все-таки человек – это думающее существо, у которого даже есть сердце, который способен на участие и сожаление. Сейчас совсем не похоже. [Общества] прогнили и сопротивлялись этому гниению недостаточно. Где же тот, который бы пришел и сказал: "Ребята, этот путь неправильный. Давайте кончать. Давайте обнимемся. Давайте посмотрим на наши руины. Что можно восстановить? Где еще можно жить? Где эта планета еще может вертеться? Давайте посмотрим серьезно". Лидеры, мировые лидеры и прежде всего духовные лидеры, если таковые еще есть, должны были бы собраться и попытаться договориться. Не военачальники, а духовные лидеры, у которых есть и ум, и сердце. Вот есть Далай-лама, он плохого не посоветует. При жизни папа Франциск обратил внимание на основной грех человечества – отсутствие сожаления.

Враги долго не протянут

– Насколько радикальные религиозные течения опасны для западной цивилизации? Что можно противопоставить террористическим войнам?

– Вообще мир может быть перестроен на соперничество террористических структур. Это античеловеческие порядки. Но у них же нет перспективы. Надо иметь какой-то стержень для существования. Таким стержнем могла бы быть человечность как основа отношений – друг к другу, народа к народу, цивилизации к цивилизации. Но ничего похожего нет! Вместо человечности крепнет и произрастает бесчеловечность со страшным желанием уничтожать именно вот этих других. От этого безумия лекарства нет. Про Россию вообще нечего говорить, но если мы говорим о человечестве, то если у него еще остается шанс выжить на этой планете, то таким шансом может быть только братство, только осознание общности, что все мы на планете это община, а не куча ядовитых врагов. Потому что враги долго не протянут.



