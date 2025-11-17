Скандал до небес. Андрей Остальский – об ошибке на миллиард

"То, что происходит с Би-би-си – это землетрясение такой силы, что зашатались основы, на которых стоит всё здание", – так примерно описывают произошедшее мои бывшие коллеги по работе в Британской вещательной корпорации. Но мне кажется, что это катастрофа еще бóльших, общенациональных масштабов, потому что Би-би-си – это не просто гигантская медийная организация, а столп и символ страны, олицетворяющий само понятие "британскости" – и в историческом, и в социально-политическом смысле.

Интересно, что Би-би-си, что называется, "сама себя заложила". Ошибка была допущена в программе "Панорама", вышедшей в эфир больше года назад. Ее никто тогда не заметил. Но недавно, на основе внутреннего расследования, корпоративный консультант написал служебную записку, в которой обратил внимание руководства на серьезность и недопустимость подобных редакционных оплошностей. И затем кто-то, то ли за деньги, то ли движимый обидами, "слил" этот документ злейшим врагам корпорации – газете The Telegraph. И та уже постаралась раздуть скандал до небес. И это ей удалось – генеральный директор Би-би-си Тим Дэйви и глава службы новостей Дебора Тёрнесс вынуждены были подать в отставку. Теперь речь идет о чуть ли не коренном пересмотре статуса главной медийной организации страны. Что вполне вероятно может закончиться и ее полным крахом.

В чем же состояла роковая ошибка? В "Панораме" шла речь о событиях 6 января 2021 года, когда толпа сторонников Дональда Трампа, уверенных в том, что результаты президентских выборов были фальсифицированы, ринулась на штурм здания американского Конгресса – Капитолия. Журналисты Би-би-си попытались исследовать вопрос о том, какую роль в происходившем сыграл сам 45-й (а теперь и 47-й) президент США, убеждавший американцев, что выборы были "украдены демократами", и произнесший в тот день почти часовую речь на эту тему. Всю ее воспроизвести было невозможно, поскольку она была слишком длинной. Предложенный зрителям отрывок звучал так: "Мы пойдем к Капитолию, и я буду там вместе с вами, и мы будем сражаться. Мы будем сражаться изо всех сил ("как черти"). И если вы не будете сражаться изо всех сил ("как черти"), у вас больше не будет страны".

В действительности это был монтаж из двух разных кусков речи. Всё это Трамп на самом деле говорил, но в пропущенных 54 минутах было сказано и другое. В том числе и вот это: "Я знаю, что все здесь присутствующие скоро отправятся к зданию Капитолия, чтобы мирно и патриотично высказать свое мнение". А также и вот это: "Мы пойдем к Капитолию и будем приветствовать наших храбрых сенаторов и конгрессменов, а некоторых из них, вероятно, не будем приветствовать так уж горячо".

Авторы "Панорамы", видимо, исходили из того, что фразы насчет "мирности" и "приветствия сенаторов и конгрессменов" были сказаны для того, чтобы защитить Трампа от обвинений в призыве к насилию, хотя слова "сражаться" или "сражение" прозвучали в его выступлении в общей сложности 20 раз. И недаром, дескать, слушавшие его речь сторонники были уверены, что лидер благословил их на штурм. Они буквально приняли его слова о том, что надо "сражаться, как черти".

Но, вне зависимости от этих толкований, с точки зрения журналистской этики и официальных правил Би-би-си такого монтажа допускать было категорически нельзя. Редакторы и продюсеры не имели права трактовать речь – они должны были дать зрителям услышать и главные пропущенные куски, вне зависимости от того, считали ли они их всего лишь "отмазкой". Потом комментаторы могли бы дать анализ содержавшихся в речи противоречий, причем необходимо было дать слово и защитникам Трампа, и его критикам. Чтобы в итоге зрители могли прийти к собственным выводам. Сейчас же юристы американского президента получили основания утверждать, что его выступление было попросту фальсифицировано. И предъявить иск на миллиард долларов.

Би-би-си принесла официальные извинения. В заявлении говорится, что монтаж "Панорамы" создал "ложное впечатление, что президент Трамп прямо призвал к насильственным действиям". Но такая формулировка не может устроить истцов, они требуют безоговорочного признания, что никакого призыва к штурму Капитолия, ни прямого, ни косвенного, в речи не было.

Была проявлена вопиющая небрежность, подрывающая репутацию Би-би-си

Я уже давно покинул корпорацию, но проработал там более 15 лет и потому, наверное, не могу быть до конца объективным. Но могу засвидетельствовать: всем журналистам там регулярно и последовательно прививается этос объективности, беспристрастности, внушается необходимость придерживаться нейтральных позиций, не отклоняясь ни вправо, ни влево. Всегда ли это удаётся и удавалось? Нет, разумеется, журналисты всего лишь люди, а людям свойственно ошибаться. Но, учитывая колоссальные объемы ежедневно создаваемого Би-би-си информационного продукта, количество допускаемых ошибок незначительно.

И все же ошибки ошибкам рознь. В данном случае была проявлена вопиющая небрежность, подрывающая репутацию Би-би-си. Допущено грубое нарушение журналистской этики, и это требует и искреннего покаяния, и срочного принятия серьезных практических мер, чтобы подобное не повторялось. Но реакция на эту ошибку со стороны и политического истеблишмента Британии, и соцсетей, и американской администрации оказалась непропорциональной, чрезмерной, выходящей за всякие разумные пределы. И это вызывает большую тревогу: возникает опасность "выплеснуть с водой ребенка".

Недоброжелатели корпорации утверждают, что случившееся с "Панорамой" – частное проявление общей политической ангажированности Би-би-си, обвиняют ее в предвзятости и приверженности левацкой идеологии.

Но вот что характерно: крайне левым, в свою очередь, кажется, что в своем поиске объективности Би-би-си сдвинулась слишком далеко вправо. Например, она регулярно предоставляет эфир лидеру правопопулистской партии Reform UK Найджелу Фараджу. Многие полагают, что именно благодаря этой трибуне он стал одним из главных действующих лиц британской политики, и вполне возможно – будущим премьер-министром. Слева звучат обвинения в потакании различным правым стереотипам и предубеждениям, а правым кажется, что Би-би-си, наоборот, стала оплотом левизны. В результате корпорация – враг и для тех, и для других, или, по крайней мере, для очень многих представителей двух враждующих лагерей.

То есть господствует принцип "кто не с нами, тот против нас". В стране идут центробежные процессы, усиливается поляризация. Придерживаться центристских позиций становится все сложнее. Если этот процесс зайдет еще дальше, то скоро это может стать совсем невозможным. И это колоссальная проблема для далеко не одной только Би-би-си. В обществе растет напряжение, под угрозой оказывается и система сдержек и противовесов, и даже сами принципы либеральной демократии и прав человека.

Очередной, очень характерный пример тревожной социальной тенденции: все больше людей в западном мире остаются одиночками, не женятся и даже не заводят длительных отношений. У этого феномена есть несколько причин, но одна из них – политическая поляризация. Многие опрошенные заявляют, что категорически не готовы создавать семью или даже просто сожительствовать с людьми иного политического мировоззрения. При этом большинство женщин придерживается левых, а большинство мужчин – правых взглядов.

Но все же главные политические разграничительные линии проходят сейчас не по гендерному признаку, а по возрасту и уровню образования. Чем моложе британцы и чем выше их образовательный уровень, тем больше среди них людей леволиберальных взглядов. Большинству журналистов Би-би-си меньше 50 лет, и все они – выпускники университетов (без диплома на работу в корпорации не принимают). Это в значительной мере определяет политические пристрастия, и как ни старайся внушать сотрудникам необходимость строгой объективности и беспристрастности, они зачастую, пусть даже подсознательно, будут ориентироваться на родственную им аудиторию.

Тем не менее всё относительно. Идеала безупречной объективности не существует нигде в мире, но Би-би-си куда ближе к нему, чем государственные вещатели почти всех других стран, не говоря уже о подавляющем большинстве частных телекомпаний, да и газет.

И вот результат: большинство британцев левых, да и центристских взглядов доверяют Би-би-си в гораздо большей степени, чем всем другим СМИ. Но среди правых картина совсем другая: получаемая от национального вещателя информация большинство из них не устраивает. А ведь и они вынуждены по закону платить немалые деньги – почти 175 фунтов в год – за лицензию на право смотреть телевидение, вне зависимости от того, нравится им это или нет.

Как можно подстраивать новостные программы под вкусы, предпочтения и предубеждения каких-то слоев?

У правых давно уже рецепт решения только один: "Карфаген должен быть разрушен", Би-би-си не должно существовать. Более умеренные из них считают, что вещатель должен быть реформирован, чтобы взгляды простых людей, а не только городской интеллигенции – на иммиграцию, гендерные вопросы, ЛГБТ и так далее – неизменно принимались во внимание. Но мне это кажется странным – как можно подстраивать новостные программы под вкусы, предпочтения и предубеждения каких-то слоев? Это неизбежно обернется искажением реальности.

Или вот еще модное предложение: заменить половину журналистов на лиц без высшего образования. Но это неизбежно резко снизит средний уровень эрудиции сотрудников, многие из этой категории не обязательно отличат Южную Корею от Северной или Швецию от Швейцарии – неужели это повысит качество и надежность информации? Известный обозреватель The Times Мэтью Сейид предложил, кроме того, назначить на критически важные редакторские посты деятелей партии Reform UK, что думаю, означало бы уничтожение корпорации изнутри – причем после жестокой внутренней "гражданской войны".

В конце 2027 года кончается срок действия так называемой "Королевской хартии", которая определяет статус вещательной корпорации, в том числе способ ее финансирования. В воздухе носится идея отказаться от системы обязательных лицензий, заменить ее смешанной моделью, с платной, но добровольной подпиской и, возможно, частичным государственным субсидированием. Это чревато резким уменьшением возможностей Би-би-си, снижением и объема, и качества информационных передач. А если президент Трамп выиграет свой иск (он в последнее время заговорил о том, что размер иска может достигнуть и пяти миллиардов долларов), то это тоже может стать для Би-би-си смертельным ударом.

Би-би-си играет важную роль за рубежом. Передачи Всемирной службы регулярно слушает и смотрит около 450 миллионов человек по всему миру. Она является инструментом "мягкой силы" Великобритании и знаменосцем ценностей либеральной демократии. Между тем Россия и Китай вкладывают огромные ресурсы в пропаганду авторитарных идей по всему миру. В Facebook пять самых популярных новостных страниц на английском языке принадлежат китайским СМИ, которые продвигают свою, антизападную версию новостей. Страница Би-би-си занимает шестое место. В такой ситуации, считает журнал "Экономист", уничтожение Би-би-си стало бы актом серьезного selfharm – самоповреждения – для Запада. Этого нельзя допустить, пишет журнал.

Андрей Остальский – лондонский журналист и политический комментатор



Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не отражать точку зрения редакции