Технологичный побор. Зачем РФ понадобился "налог на гаджеты"

Правительство готовится к введению нового сбора – технологического. Взиматься он будет с каждой единицы продукции из правительственного списка – как импортной, так и отечественного производства, а тратить полученные деньги будет Минпромторг на импортозамещение в области высоких технологий.

"Ведомости" со ссылкой на источники в Минфине и Минпромторге пишут о том, что эти два ведомства подготовили поправки к закону о промышленной политике, которые предусматривают введение нового – технологического – сбора. В конце минувшей недели Минфин внес соответствующее предложение на рассмотрение правительства.

Сначала о самом сборе. Взиматься он будет с каждой единицы продукции, причем как импортной, так и отечественного производства. А применяться в тех отраслях, где доля российских производителей невысока. Ожидается, что в первую очередь новый сбор коснется ноутбуков, смартфонов и другой бытовой электроники.

Российский производитель потом сможет пойти в Минпромторг и попытаться приобщиться к отраслевым мерам поддержки, но для этого придется доказать, что твой уровень локализации достаточен для получения помощи от государства. Ставка не превысит 5 тысяч рублей с каждой единицы продукции, что, по мысли авторов поправок будет необременительно ни для импортеров, ни для производителей.

Правительственный список облагаемых сбором товаров будет постепенно расширяться. Сначала в немпоявится только готовая продукция, но со временем добавятся и компоненты. Все подается под соусом достижения технологического суверенитета и защиты отечественного производителя.

Ответ на неминуемо возникающий вопрос о том, как дополнительный побор, которым обложат в равной степени и российских, и иностранных производителей, защитит первых от последних, лежит на поверхности. Если бы правительство просто повысило импортные пошлины, все выглядело бы как торговый барьер и могло вылиться в неприятную ссору с китайцами, которые с некоторых пор (и по понятным причинам) болезненно воспринимают любые посягательства на свободу торговли. А тут формально платят все, а уж как потом правительство поддерживает своего производителя – это внутреннее дело. Опять же чиновникам радость. Прямого обещания банально вернуть уплаченный сбор российским предприятиям никто не дает, чиновники будут еще всесторонне изучат каждую заявку, хорошенько все обдумают, а потом, глядишь, и примут решение.

Также просто ответить и на вопрос, почему новый сбор появляется только сейчас. Тут достаточно обратить внимание на тесное взаимодействие двух министерств – промышленности и финансов. Минфин по негласной договоренности с Банком России сокращает не связанные с войной расходы в обмен на обещание снизить ключевую ставку. Программы поддержки отечественного производителя, импортозамещения, достижения технологического суверенитета, превращения России в мирового технологического лидера – все это идет "под нож". Соответствующих поручений с сакрального верха, ответственность за выполнение которых лежит на Минпромторге, никто не отменял. Вот два ведомства и придумали, как формально не раздувая федеральный бюджет, добыть отдельно взятому ведомству дополнительных доходов.

В том, что дополнительный побор будет немедленно заложен в цену, причем как импортных, так и российских товаров из списка, сомневаться не приходится. Как это повлияет на инфляцию и доступность этих товаров, гадать не нужно. Но – опять же с формальной точки зрения – Минфин перед Банком России будет "чист". Финансирование программ господдержки приоритетных отраслей из федерального бюджета сократят. А "квазиналог" заплатят конечные потребители, которые высокотехнологичной продукцией пользуются. А не хочешь платить – так и не пользуйся. Надеяться, что все это приведет в России к бурному развитию высокотехнологичного производства, не приходится. Но чиновники будут при деле.