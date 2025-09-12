"У каждого своя Пугачева". В соцетях обсждают большое интервью певицы

Алла Пугачева дала первое за семь лет большое интервью – журналистке Екатерине Гордеевой. В разговоре, который длился почти четыре часа, певица рассказала об обстоятельствах своего отъезда из России, отношении к войне, Путину, Горбачеву, артисту Шаману и даже Джохару Дудаеву.

Катерина Гордеева:

Трудно сказать, на жизнь скольких поколений повлияла Алла Пугачёва.

И здесь я могла бы написать много слов про себя и тех, кто мне дорог.

Но напишу, наверное, самое важное: будучи самой неоспоримой и яркой звездой своей страны, Пугачёва своим примером показала, что с руководящих позиций можно уходить. Самостоятельно, а не вперед ногами.

И что после этого есть целая огромная жизнь: любовь, счастье и радость.

А ещё — совесть.

Это, по словам Пугачёвой, важнее славы, денег и много чего другого.





На многих блогеров это интервью оказало терапевтическое воздействие.

Ксения Лученко:

Какое же счастье, что Katerina Gordeeva поговорила с Пугачевой. Это настолько значимый документ получился - и свидетельство, и исторический источник, и антидот от пропаганды, и утешение миллионам человек, и просто увлекательная история - чудеса просто. И всё одна Катя. Мне временами хотелось встать перед ноутом и слушать стоя )

Я смотрела и любовалась - это как же можно быть настолько абсолютно свободным человеком. С таким глубоким чувством достоинства - и своего, и других. В этих же советских обстоятельствах, как у всех - такой бриллиант. Вот уж правда дух дышит, где хочет.

Но так как тут уже флэшмоб "поделись восторгом", что тоже поднимает настроение, и я напишу кое-что, что меня особенно затронуло.

Во-первых, дети. Это не сыграть на публику никогда, особенно если вам попадались на глаза дрессированные шоу-биз дети типа Гном Гномыча, извините. Это нормальные, довольные, спокойные дети. Да, вот в такой необычной семейной ситуации. Очень симпатичные, очень естественные, видно, что крепкая связь с родителями. И всё как-то в меру - и их присутствие в кадре, и их упоминание в разговоре - нормальная жизнь в ненормальном мире.

И как АБ спокойно сказала при Лизе, что да, проговаривает с ними, что умрет, что им придется жить без нее, что они это обсуждают. Это же какой-то высший пилотаж -- нормализовать такое и заранее сформировать принятие, я прям заплакала на этом месте - не потому, что ах она умрет, сиротки останутся, а потому что такая вот любовь и такая крутая мама, и дети сразу принимают мир в его противоречиях, их не держат в хрустальном замке.

Во-вторых, она ни разу ни про кого не сказала плохо. Никого не осудила. Про всех нашла, что хорошего сказать. И это вообще не было фальшиво - ей просто не хочется. Ну всё ж ясно - и про Шамана, и про каких-то ее бывших мужей, и про что только не. Два слова - отношение ее понятно, а осуждения нет.

В-третьих, - как она спокойно про совесть. И вообще про всю нашу ситуацию. Да не живу я в несвободе. Врать и пресмыкаться не хочу. И детям не дам. Развернулась и ушла из любимого дома. А кто-то на Донбасс с агитбригадами ездит и ордена в Кремле получает. И сразу от одного ее присутствия в ютьюбе все это масштабируется - где судьба, а где бирюльки. И при этом спокойно рассказывает и как Прохорова поддерживала, и как за Путина голосовала. А чего врать-то? Все заблуждались, все меняются, никто не прозорливец. А уж особенно - люди с таким темпераментом.

Ну и история про Кириенко. Товарищи, тут главное не то, на что все среагировали "ах, она ходила". Да ходила, конечно, к "Сереже". Тут очень важный небольшой сюжет -- он ей обещал, что все норм. И дело в том, что он не врал. Просто вот так все и поломалось. Кириенко говорит норм, а в Минюсте уже готово иноагенство. И он не может позвонить в Минюст и сказать "отмените, я ж ей обещал". Не потому, что он не влиятелен, а потому что система так работает. И если одна какая-то голова говорит "старик, все в порядке у тебя, проблем не вижу", это вообще не значит, что в 6 утра тебе не позвонят в дверь космонавты. Ну примерно. А все продолжают, не знаю, как сейчас, но еще года полтора назад продолжали говорить "да погоди, сейчас порешаем", а ничего никуда не решается - пока тут решали, там уже дело завели. Не надо это проверять. И не надо рассчитывать на "сигналы". Надо делать, как Пугачева - воздух не понравился, чемоданчики сложила, тридцать тысяч распихала по карманам, детей за ручку - и не оглядываться.

Дмитрий Гудков:

Какое же потрясающее интервью Пугачёвой у Гордеевой! С учетом всего, что мы знаем и о характере героини, и об уровне интервьюера - начинал смотреть с предвкушением неожиданной, редкой во всех смыслах исповеди. А оказалось - еще и диагноз эпохе.

Не помню, когда я в последний раз "осиливал" целиком не то что трех-, а и двухчасовое интервью. А тут и слово "осилить" неуместно. Включил - и не мог оторваться до самого конца. Наверное, потому что Пугачёва так много говорила не о себе, а о том, что переживает вся страна. Мы все вместе с ней.

Советских еще времен анекдот про "Брежнева - политического деятеля эпохи Аллы Пугачевой" уже затерт настолько, что его и повторять неловко. Но правда ведь!!! Алла Борисовна, прошедшая через несколько полных русских политико-исторических циклов — от сталинизма, пережитого в детстве, до путинского "нового средневековья" — говорит вслух то, что в НОРМАЛЬНОЙ стране было бы БАНАЛЬНОСТЬЮ. Что война - это плохо, что совесть дороже славы, дороже денег, дороже роскоши. Но из ее уст эти слова звучат как вызов системе.

Наша власть, увы, по-прежнему держится на всеобщем молчании. На привычке "не высовываться", не называть вещи своими именами, не бежать впереди паровоза. Не замечать. В идеале - не думать. "Тебе что, больше всех надо?" Пугачева могла бы промолчать — и тогда имела бы всё: концерты, телевидение, аплодисменты. Но она сделала честный выбор. И это правда важнее любых наград.

Сегодняшнее её интервью, конечно, не разрушит систему, но оно напоминает: у нее нет будущего. А по нынешним временам и это - бесценно.

Ну и last but not least: Пугачёва — просто-напросто нереально хороший и добрый человек. И именно поэтому эти её слова войдут в историю наравне с её хитами со сцены. И очень хочется верить, что после таких слов многие хотя бы на четвертом году войны задумаются, на какой стороне границы между добром и злом они стоят. Респект Katerina Gordeeva за отличное интервью.

Дмитрий Голубев:

В институте нам говорили, что если вы подлинны на сцене, то ваше свечение ощущается, даже если выключить свет и звук, поставить перегородку из толстого стекла между публикой и артистами.

Быть может, в полной мере, я (как зритель) испытал это именно сейчас, во время просмотра интервью Аллы Пугачевой Katerina Gordeeva.

Подлинность, излучение, правду сыграть нельзя, с этим не справилась бы даже такая гениальная актриса, как Алла Борисовна. А еще нельзя сыграть счастье и умиротворение, если этого нет внутри. И здесь она тоже была самой собой, от улыбки до слез.

Вспомнилась фраза Юрия Никулина: "Никогда не мстите подлым людям. Просто станьте счастливыми. И они этого не переживут…". Поэтому, после выхода интервью, так корчатся в потугах те, кто сегодня на стороне абсолютного Зла и ненависти. Они не способны услышать её призыв к миру и любви, как неспособны остановить свою ненависть. Все их аргументы (если брызги слюны можно назвать аргументами) строятся на страхе, ненависти и ревности, а это заведомо слабая позиция. Голос разума, как и голос своего сердца в таком режиме услышать никому не дано. Поэтому Пугачева и не спорит, не осуждает, не мстит. Она улыбается и жалеет тех, кого, по-видимому, не спасти.

Думаю, в том что она желает здоровья тому же Михалкову, нет сарказма и фиги в кармане. Во-первых, ее прекрасные руки всегда на виду, а во-вторых… Цветаева сказала замечательно: "Любить, значит видеть человека таким, каким его задумал Бог и не осуществили родители". Думаю, что Пугачева живет именно по этому принципу, за это её любят и на Родине, и за пределами России. И эта любовь взаимна.

Она не разделяет, а объединяет. Объединяет тех, кому, несмотря на непринятие войны и власти пришлось остаться, и тех, кто по этим же причинам уехал. Но в отличие от своих коллег по цеху, которые льют ведра помоев на голову уехавших "предателей Великой Державы", Пугачева не мажет всех одной краской.

Здесь вспоминается замечательный стишок Игоря Губермана:

"Мне моя брезгливость дорога,

мной руководящая давно:

даже чтобы плюнуть во врага,

я не набираю в рот говно".

Перебираю в голове, кто из оставшихся в России по масштабу может быть сопоставим с Аллой Пугачевой? Чей голос сегодня может быть настолько же важен и правдив? Кто сможет оставаться собой, говорить прямо и честно, и при этом быть интересным разным поколениям? Пожалуй, таких сегодня нет.

Интервью это прежде всего для нас. Пугачева уже на том уровне, когда что бы про нее не писали и не говорили, все будет частью легенды, истории, успеха Женщины, которая поет.

И правда, ощущение, что интервью снимали в облаках, в каком-то райском месте. Это не заунывно-заупокойное, а светлое, воздушное, теплое пространство, где хочется дышать и жить, а не корчиться и умирать в злобе и отчаянье.

В очередной раз с уверенностью могу сказать, что для меня Катерина Гордеева — лучший из современных русскоязычных журналистов. Интервью — высший пилотаж. Три часа на одном дыхании. Стиль, интонация, высота диалога — виртуозная работа. А главное — оно для людей и после него хочется жить.

Больше всего я не хотел, чтобы опять звучали эти вопросы, эти проклятые имена, эти факты, от которых уже тошно. Все, кому не все равно, и у кого хоть что-то еще в голове осталось, давно все поняли и читают ежедневно сводки. Я уж не говорю о тех, кто живет в этом ужасе войны который год. А другим повторять и доказывать нет смысла, они поражены чумой пропаганды.

(...)

Алла Борисовна Пугачева — безграничная любовь и благодарность за всё!

Заур Фарниев:

Пугачева никогда не была для меня артистом №1. И даже №2.

Она вообще не входила в первую десятку.

Но последние три с половиной года я искренне восхищаюсь этой женщиной. И сегодня - все интервью - на одном дыхании.

Никакого пафоса, надменности и белого пальто. Только искренняя боль за своих. По-настоящему СВОИХ. Кого точно не бросают.

Майя Кучерская:

Пугачева у Гордеевой - да просто не оторваться.

Если честно, мне больше всего понравились незапланированные мизансцены на пляже. Эти народные приветствия… сами люди, как они выглядят и что кричат. И этот внезапный "Мороз-Мороз" по просьбе трудящихся. Легко и свободно. Вдруг безотказность. Просите? - дастся вам. Еще и потому что - артистка! Хочет поет, хочет не поет. Но там вообще столько щедрости! И милости. Простила всех.

Всегда так ценно видеть, в каких местах человек словно перерастает себя - свое воспитание, свое образование, свое советское детство, молодость, то, чему учила-учила да так, по счастью, и не доучила сука-жисть, жизнь в шоу-бизнесе, в частности - со всеми вытекающими, видеть, как и где вдруг плавятся эти границы, ограничения, ограниченность (неизбежные у каждого). А они плавятся там все время. Она все-таки вырвалась.

Оксана Паскаль:

Вот это подарок Катерина Гордеева сделала нам.

Я не помню уже когда Алла Борисовна давала интервью. После войны точно нет. А тут целых три с лишним часа. Будем посмотреть! А потом будем обсуждать.

По следам:

Как боженька кроличьей лапкой по душе поводил.

Она просто волшебная. Я впервые увидела такую Пугачеву - девочку, женщину, свободную, красивую, счастливую, мудрую, непоказушную, искреннюю.

Ловила себя на том, что улыбаюсь без остановки.

И еще она интроверт. Прям как я.

Видела уже, как публика начинает мышиную возню про то, что то Кириенко ей нравился, то Путина вроде жаловала до поры. Отстаньте.

Она - Пугачева. И она на светлой стороне Луны.

Прекрасный разговор.

Борис Барабанов:

"На прощание я поцеловала Кириенко: "Прощай Сережа" "У нас с собой было тридцать тысяч долларов" "Надо всё говорить родине" "Не хочу заканчивать жизнь опять при сталинизме" "Я знала Джохара Дудаева, он был приличный, интеллигентный, порядочный человек. Красивый человек. А жена какая! ". Кто и когда из уезжавших давал интервью такой степени откровенности? Первое интервью с селебрити "западного" типа в истории русскоязычных медиа. Видимо, и последнее.





Многие обратили внимание на рассказ Пугачевой о встрече с замглавы Администрации президента РФ, Сергеем Кириенко, который заверил артистку, что у властей к ней и ее семье претензий нет – а через два дня Максима Галкина, мужа певицы, признали "иноагентом". Пугачева в интервью называет Кириенко "Сережей"

Алена Чурбанова:

А вот очарованность Кириенко - это то, что оч трудно понять. Сперва Авдотья Смирнова им восхищалась в интервью Собчак, теперь Алла Пугачева в интервью Гордеевой.

В соцсетях отмечают, что интервью Аллы Пугачевой оказалось интересно людям, разделенным политическими взглядами и государственными границами.

Александра Ливергант:

Не помню такого единосмотрения, как с интервью Пугачевой Кате Гордеевой. Смотрю я сама, смотрят люди, от которых я меньше всего этого ожидала, смотрят политические оппоненты, смотрят уехавшие и оставшиеся. И я понимаю почему: Пугачева - настоящая, живая, прямая и в чем-то уязвимая, в чем-то ошибающаяся, но верная себе. Живая скрепа, а не вот это все

Мимо Строк:

Смотрю, как и вы, три с лишним часа Аллы Пугачевой, — с вывороченными донельзя фильтрами и подозрительно бодрым монтажом, — думаю о прощании, что неизбежно в случае с людьми немолодыми, которые, возможно, не с бухты-барахты хотят сказать миру "всю правду".

Задушевный разговор двух людей, знающих толк в конструировании образа, — имеющий, конечно, значение историческое; шутка о малозначительных политиках эпохи Пугачевой приобрела новую окраску: были в ее времена упыри и будут навечно прокляты, она же останется, где была, такой, какой всегда была памятна.

Еще о том думаю, что у каждого своя Пугачева. У меня их две. Или даже три.

Во-первых, нежная Пугачева моего детства, редкое подлинное промеж мертвеющего позднесоветского.

Во-вторых, придуманная Пугачева, — однажды давным-давно написал роман-сказку, где к придуманной девочке 1990-х пришла в конце Дива. Как награда.

А третья — в нынешнем образе. Смотрю и воображение упорно сует мне нынешнюю Долли Партон, от Пугачевой едва отличимую внешне, а если подумать, то и роли их в квир-культуре похожи. Они обе — иконы, они обе — блистательны и, вроде, добросердечны.

У Пугачевой есть кэмповая история о грузине Георгии, который пришел к ее маме просить ее руки. "Он хороший человек, мама, но гомосексуалист", — сказала Алла. "Ну, и что, — ответила ее мама, — У нас в Советском Союзе все профессии хороши".

Привожу по памяти, минуте примерно на сорок второй.

Вопрос не менее интересный: сколько миллионов посмотрит это интервью. Алла Пугачева, вроде, единственная безусловная величина для всех ныне враждующих на территории бывшей советской.





Консерваторы и Z-блогеры, конечно, певицу ругают – особенно за комплименты, которые Пугачева нашла для Джохара Дудаева. "Он настолько был приличный, порядочный, интеллигентный, красивый человек… А жена какая! Художница, писательница, политик… она звонила мне, думала, как будто я чем-то могу помочь. А чем я могла помочь?! Ничем. Мне сейчас даже стыдно ей привет передать. Алла Федоровна, если вдруг увидите это интервью, я прошу прощения, что не смогла ничего сделать для того, чтобы Джохар был жив", – сказала Пугачева в интервью.

Иван Мезюхо:

Как же хорошо, что Пугачёва не в России. Сегодня многие убедились в том, насколько оторвана от нашей страны самоназванная "Примадонна". Её интервью Екатерине Гордеевой* – кладезь свидетельств того, что народная артистка СССР враждебна своей стране, но она сама, конечно, вряд ли это понимает.

Её дружелюбные пассажи в отношении Джохара Дудаева – это мрак. Тут и комментировать нечего. У неё полное непонимание того, что плюрализм мнений в мирное время и осуждение своей Родины в то время, когда она ведёт вооружённую борьбу за своё будущее, – это разные вещи. Она оторвана от реальности или изображает вид, что не понимает, почему её супруг Максим Галкин* — человек, обласканный российской властью и федеральным телевидением, справедливо получил статус иностранного агента.

Пугачёва говорит, что Родина её предала. Ну так отстаньте тогда от России, Алла Борисовна. Для чего прервали молчание? Молчали бы дальше.

*признаны иноагентами на территории России

Александр Коц:

Почему на Пугачеву должно быть плевать

Мне тут друзья и подписчики весь день присылают эпизоды интервью с Пугачевой. А мне, честно говоря, лень их комментировать. Потому что Пугачева для меня - не тот человек, чье мнение мне хоть как-то интересно.

Она не является ни нравственным маяком, ни серьезным аналитиком, ни человеком, от которого зависят судьбы людей. Всякий раз, когда мне попадается что-то подобное, я вспоминаю слова одного из лучших интервьюеров страны, который общался со всеми мало мальски известными людьми страны. От деятелей искусств до политиков самого высокого ранга:

"Суперпопулярный артист или талантливая певица - это не всегда умный человек. Чаще наоборот. Бывает, садишься говорить с титулованным актером, игравшим исторических личностей, а он - дуб дубом".

Ну умный человек назовет себя Примадонной? Вот и плевать, что она говорит и про Горбачева, и про Дудаева. Тем более, что оба уже не смогут подтвердить или опровергнуть. Старый, больной человек с термальной стадией чувства собственного величия, жена клоуна-педераста, лекарь-самоучка и в прошлом - популярная исполнительница песен. Которая из российской эстрады сделала один большой гей-парад.

Но ни один из этих статусов не претендует на то, чтобы тебя воспринимали как что-то серьезное. На чьи слова можно реагировать возмущением, гневом, злостью. Ну, или одобрением. Да вообще никак не надо реагировать. Пожали плечами и пошли дальше.

Некоторые, напротив, за слова Пугачевой о Дудаеве благодарны.

Oborg Nohchi:

Да, это действительно сильный и символичный жест. Алла Пугачёва впервые за долгое время высказалась не только о войне, но и о прошлом, связанном с Чечнёй. Извинения перед Аллой Дудаевой это признание того, что в 90-е многие артисты, интеллигенция и общественные деятели предпочли молчать или поддерживать власть, а не вставать на сторону правды и справедливости. Такое заявление Пугачёвой можно рассматривать как попытку морального переосмысления: она фактически признаёт, что у Джохара Дудаева и чеченцев тогда была своя правда, а её голос мог бы что-то изменить, но прозвучал слишком поздно.

Пугачеву критикуют не только российские "патриоты". Некоторые блогеры отнеслись к интервью певицы с недоверием, называют ее отъезд из России следствием обстоятельств, а не принципиальной позиции, и пишут о недостаточно внятно проговоренной позиции артистки в отношении войны в Украине.

Тимофей Рожанский:

Посягну на святое. Алла Борисовна говорит банальности, целуется с "хорошим Сережей" Кириенко, а отсутствие свободы слова замечает в 2022 году. Из ее слов следует, что уехала из России она, оскорбившись на признание Галкина иноагентом, а не из-за несогласия с войной. 3,5 года войны она молчала, а сейчас просто появляется в кадре на интервью, где автор с самого начала заявляет, что даже не будет пытаться показаться объективным и не задаёт ни одного острого вопроса. В моей ленте соцсетей все счастливы, но никто не объясняет, чему именно. Пугачева когда-то имела колоссальное влияние и она та фигура, которая могла бы сделать внятное и, главное, своевременное высказывание, какое, например, сделал ее муж. Это ее выбор. Может, я невнимательно слушал. Может, мне не хватает ума. Но даже сейчас четкого антивоенного высказывания, кроме того, что "война это плохо", я не услышал. Нет ощущения, что это малодушие или страх. Вряд ли. Есть ощущение, что она считает себя выше этого. Выше любой конкретики. Это не я предала Родину, это Родина предала меня. И свои отношения с Родиной она ставит выше политики и выше войны. И своим отъездом она наказала Родину, а не выразила протест.

"Великая страна, но ей не хватает великодушия". Только доносчиков типа Виталия Бородина она называет "грибком страны", тут она вполне конкретна. Про Путина такой конкретики не было и близко.

Наталья Тартаковски:

Про женское счастье

Послушала интервью Пугачевой - судя по массовой реакции на него - это событие.

(...)

Жить там, где хорошо семье, уезжать, возвращаться, снова уезжать и снова возвращаться - естественное право любого человека и осуждать его передвижения по миру, на мой взгляд, глупо и неправильно. Всегда возмущаюсь публикациями, где ее называют "предательницей" и "сбежавшей".

Что касается самого интервью - к сожалению, интересным и содержательным я его не нахожу.

Как я поняла, певица, в отличие от Марлен Дитрих, к примеру, не борец и не противник системы. Скорее, жертва обстоятельств. Так сложилось, что она уехала и попала в опалу, а довелось бы ей остаться - приспособилась бы и тихо жила. Так она сказала о своей подруге Волчек - мол, если бы дожила, то на рожон бы не лезла.

И в этом я ей верю, правдиво так сказано.

Хотя во многом интервью не показалось мне искренним.

Говорит, что ей все равно - но отслеживает и пофамильно перечисляет тех, кто по ее мнению ее предал.

Посмеивается над Катей Лель с ее инопланетным общением - но утверждает, что обладает некими потомственными сверхъестественными способностями и рассказывает о мистических случаях в своей жизни.

Говорит, что всегда утверждала, что нельзя дружить с правителями - и рассказывает о былой дружбе с семьей Медведева и о том, как восторгалась Путиным. С ее слов эти люди вдруг стали другими. Внезапно.

Рассказывает, как ее в девяностых уважали криминальные авторитеты - и уточняет, что это были "не карманники, мелочь", а настоящие авторитеты, с понятиями, те, которые "детей не тронь" и т.п. Удивляет эта наивная, народная идеализация "хорошего криминалитета".

Говорит, что никого не осуждает и не вправе осуждать - и перечисляет тех, кого осуждает.

И эти намеки на какие-то высшие знания и предчувствия, мол, знаю, но говорить не могу - "вот, запомни мои слова, доживем до 2027 года..."

И при этом лишь общие слова о том, что война - это плохо. И о том, что "она сочувствует Украине".

И ни слова в поддержку Израиля, который дал ее семье приют и гражданкой которого она является. А с учетом ее влияния на миллионы, пара теплых слов о стране при небывалом разгуле антисемитизма была бы очень полезна.

Словом, я разочарована. Я считала ее глубже и умнее.

Хотя, думать о людях лучше, чем они есть - моя вечная плохая привычка.

Раньше часто слышала от ее обожателей - мол, Пугачева - обычная, такая, как мы все, баба - и поет о том, что нас волнует. И смеялась над такими мнениями.

А послушав интервью удивилась, насколько оно мелко и как похоже на то, что обычно говорят "простые русские люди" - и пафосом, и заверениями в любви к Родине, и утверждением о том, что Россия - великая держава.

Словом, бабское такое интервью на мой взгляд вышло. "Был бы милый рядом"- и хорошо. И розовое платьице под занавес...

Митя Самойлов:

Алла Пугачева всегда была ярким олицетворением кричащей официальной пошлости. Кричащей иногда буквально.

Пошлость, как ни странно, может быть уместной. Как бывают уместными золотые блестки на жопе, например, в жанре бурлеска. Почему бы нет? Это даже можно назвать художественным решением. Вот пошлость — это эстрадное художественное решение. Совершенно легитимное.

Действительно, один процент деятельности эстрадной актрисы может вызвать отклик в сердце любого даже очень искушенного зрителя-слушателя. Советская культура накрывала этого зрителя-слушателя своей волной тотально. То есть даже один процент чего-то достигал каждых ушей.

Собственно, пела она хорошо. Это, вы не поверите, необходимое и достаточное свойство певицы.

Всё, что за пределами этого свойства — неуместно. Как только человек начинает говорить, пошлость становится откровенно нелепой. Получается сборник восклицаний в жанре пустоголового пафоса. Все эти — “Есть такое слово “совесть”” и “За выступление в гостинице “Космос” я получила зажигалку”.

Человек живет внутри собственного мифа. Это нормально. Поэтому такое можно посмотреть, там видно кривизну восприятия себя в контексте.

Да, Советский союз был сложной системой неформальных отношений и второй, дублирующей первую, экономики. Так Алла Пугачева была одним из камней в фундаменте этой системы. О чем она красноречиво и проговаривается, маскируя это своей сиротливой мудростью для нищих духом.

А уехала она из России, по ее же собственным словам, когда в администрации президента ей не предоставили особых условий для защиты ее семьи. Хотя, понятно, что семье ее ничего не угрожало. То есть не из принципиальных соображений уехала, а потащилась за глупым болтливым мужем. Это нормальный поворот судьбы, осуждать за это не нужно. Но и выставлять это мученичеством глупо. На эстраде можно, а в разговоре это не вызывает ничего кроме неловкости.

Удивляет, что многие люди, вне зависимости от их политических убеждений, искренне восхищаются четырехчасовым интервью советской эстрадной певицы, будто бы не видя всей глупой пошлости, мультиплицированной ее пафосной манерой, неумело загримированной под великодушие и мудрость. Как такому количеству людей может одновременно изменить эстетическое чувство? Элементарный вкус. О сути там и говорить нечего.

Как и о том, что это какая-то невероятная журналистская удача. Это жанр такой, понимаете, один человек задает вопросы другому. Всё. Удача в чем? В том что пришел и не сел мимо стула? Да, поздравляем.

Впрочем, большинство пользователей Катерине Гордеевой и Алле Пугачевой благодарны.



