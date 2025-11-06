"Ура! Я банкрот!"

Каждый пятый россиянин не может платить по кредитам. Исследование КонфОП говорит о том, что 18,5% заемщиков тратят на платежи более половины бюджета.

Банк России стал активнее ограничивать кредитование граждан с высокой долговой нагрузкой. Ужесточает Центральный банк и ограничения для ипотеки на строительство частных домов и нецелевые потребительские кредиты под залог недвижимости.

Российские банки резко ужесточили выдачу ипотеки: по итогам сентября доля отказов в предоставлении жилищных кредитов впервые превысила 60%, говорится в отчёте Национального бюро кредитных историй.

Также ЦБ ужесточил условия кредитования компаний с высокой долговой нагрузкой: с 1 декабря банки должны будут применять 40%-ную надбавку при выдаче им новых кредитов вместо прежних 20%.

По данным центра Макроэкономического развития, в конце сентября бизнес направил рекордную сумму на закрытие долгов - более 36% прибыли российских предприятий идёт на обслуживание кредитов. Эта высокая долговая нагрузка увеличивает риск банкротств и тормозит инвестиционную активность.

Убытки и закредитованность российских угольных компаний растут в геометрической прогрессии. К концу 2025 года они достигнут более 300-350 млрд рублей, а объем кредитов - 1,5 трлн рублей.

Сегодняшняя политика высоких ставок ощутимо давит на экономику, считает председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По словам депутата, кредит, взятый предприятием по высокой ставке, увеличивает себестоимость товара и приводит к его подорожанию. Это, в свою очередь, тянет за собой цепочку новых расходов и подталкивает инфляцию.

Сколько россиян не смогут расплатиться с долгами? Как государство борется с закредитованностью, и получается ли это делать эффективно? Обсуждаем в программе "Лицом к событию".