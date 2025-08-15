Враги народа. Александр Подрабинек - о блокировке мессенджеров

А как еще назвать людей, посягающих на благополучие большей части взрослого населения России? Да и не только взрослого. Роскомнадзор признал, что блокирует в России голосовую связь WhatsApp и Telegram. У каждого из этих мессенджеров ежемесячная аудитория под 100 млн человек. Можно сказать, вся страна пользуется этой связью, и все довольны. Все, кроме очумевшей российской власти и, возможно, операторов сотовой связи, скорбящих об оттоке своих клиентов.

Причины нападения на общество очевидны: репрессивные органы не в состоянии эффективно контролировать общение людей. Им позарез нужно знать, кто с кем и о чём говорит, кто чем дышит и что собирается делать, кого уже пора сажать, а за кем можно еще понаблюдать. Владельцы мессенджеров на контакт со спецслужбами не идут или идут неохотно. Поэтому власть принуждает людей перейти на национальный мессенджер Мax, созданный в интересах госбезопасности – всё прослушивается, фиксируется, записывается, в нужный момент ложится на стол следователя и затем подшивается в уголовное дело.

Причина, как водится, одна, а объяснений много. Роскомнадзор обвиняет мессенджеры в том, что их используют "для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан". Минцифры заявляет, что голосовую связь в Telegram и WhatsApp восстановят, если владельцы мессенджеров "начнут соблюдать российское законодательство". То есть, предоставлять информацию по запросам силовых органов. Telecom Daily заметил, что введенные Роскомнадзором ограничения уже привели у мобильных операторов к увеличению голосовой связи на 10-20 процентов. Кто-то же должен наживаться на бедах людей! Если принять все эти объяснения на веру, то остается непонятным: это всё из-за телефонных мошенников, незаконопослушных владельцев или просто ради выгоды мобильных операторов? Обилие невразумительных объяснений всегда маскирует одно – подлинное.

Заказчики будут сваливать всё на исполнителей, а исполнители переводить стрелки на заказчиков

Средств борьбы с этой напастью пока немного. Вроде бы замечено, что если у обоих абонентов стоят VPN, то голосовая связь в WhatsApp работает. Но это решение почти наверняка временное. Самое правильное, конечно, было бы расформировать Роскомнадзор, а его руководителей судить по статье 136 УК РФ за "Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина" (между прочим, до пяти лет лишения свободы). Но это дело будущего. И, конечно, заказчики будут сваливать всё на исполнителей, а исполнители переводить стрелки на заказчиков. К последним вопросов нет, их ждет народное отмщение.

А что же исполнители – IT-специалисты, продвинутые ученые, инженеры, программисты? Как им работается над заданием власти по издевательству над населением страны? Вопрос риторический и, главное, не впервые заданный. Как работалось физикам-ядерщикам, вооружившим советскую власть атомным оружием? О чём думали советские микробиологи, создававшие смертоносное бактериологическое оружие? Ведь без их мозгов власть так бы и осталась безмозглой.

Термин "враги народа" ассоциируется у нас в первую очередь со сталинскими репрессиями 30-х годов. Но до того он широко применялся во времена Великой французской революции, а ещё раньше в Римской республике. Этим понятием нещадно манипулировали, но оно всегда обозначало людей, противостоящих всему народу. В нашем случае это идеально относится к Роскомнадзору и тем, кто стоит за его спиной.

Александр Подрабинек – московский правозащитник и журналист, бывший политзаключенный

