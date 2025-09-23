Запугать Европу

19 сентября истребителя РФ без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии. В НАТО отметили, что это вторжение — часть "широкой картины безответственного поведения Москвы".

22 сентября аэропорт Копенгагена приостановил работу из-за пролета неопознанных дронов. Датская полиция говорит, что дроны управлялись опытным оператором. Аэропорт Осло также был на несколько часов закрыт из-за дронов.

23 сентября Служба внешней разведки РФ объявила, что подразделения НАТО размещаются в Румынии у молдавской границы, а группа военных из Франции и Великобритании уже прибыла в Одессу для "устрашения Приднестровья".

В Кишиневе эти заявления назвали фейком: "Европейский союз расширяется, чтобы принять страны в пространство мира и благополучия. Руководство страны предупредило, что РФ ежедневно наводняет наше информационное пространство грубыми фальсификациями. Их цель одна: запугать людей и подорвать доверие к европейскому пути развития страны".

Почему в СВР заговорили о Молдове и к чему приведут российские провокации? Говорим в программе "Лицом к событию" с профессором Центрального-Европейского университета Александром Астровым и журналистом Владимиров Соловьёвым.