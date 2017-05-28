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Рожденные после СССР

Развлечение для ума

Что полезнее – читать книжки, смотреть сериалы или сёрфить в интернете?

Может ли книга конкурировать с фильмами и соцсетями?

Какие навыки человек теряет, отказываясь от литературы?

Глубину массового восприятия, интеллектуальное гурманство и практики чтения обсуждаем с литературным критиком Елена Макеенко (сайт "Горький"), сооснователем сайта "Кофейня" Владимирым Чичириным, главным редактором сайта "Литорг" Артемом Сенаторовым (Клим Моржовый), издателем, сооснователем сайта "Книга-фига" Егором Пануриным, психологом Дмитрием Леонтьевым, книжным блогером Юлией Яковлевой и читателями.

Ведут программу Тамара Ляленкова и Федор Орлов.

Первый раз в эфире в воскресенье, 28 мая в пять часов вечера.

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