Двойное замораживание без всяких “влево-вправо”

Все, что нужно знать рано утром 5 июля
Доброе утро!
Ракета, которую запустила КНДР во вторник ночью, оказалась, по всей видимости, межконтинентальной баллистической. За запуском, как обычно, наблюдал глава государства Ким Чен Ын.
Запуск был, очевидно, приурочен ко Дню независимости США, и президент Дональд Трамп отреагировал в твиттере: “Неужели этому парню больше нечем в жизни заняться?”. Хороший вопрос, универсальный. В следующем твите Трамп выразил надежду, что “Китай примет жесткие меры и покончит с этой бессмыслицей раз и навсегда”. Китай их предпринял – в совместном с Россией заявлении: Москва и Пекин выдвинули стратегию “двойного замораживание”. Пхеньян должен заморозить свои ядерные и ракетные программы, а США и Южная Корея – совместные военные учения. Осталось только придумать, что будет выступать холодильным агентом. США запросили закрытую встречу Совета безопасности ООН в связи с этим вопросом, оно может пройти уже сегодня.
Сегодня в полночь истек срок ультиматума, предъявленного Катару соседними государствами. Встреча глав МИДов Египта, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна по этому вопросу пройдет сегодня в Каире. Если вы до сих пор не в курсе кризиса, вот еще одна объяснялка.
В Астане – пятый раунд переговоров по Сирии между Россией, Ираном и Турцией. Дело идет к соглашению о “зонах деэскалации”, которые будут патрулировать российские военнослужащие. На этом фоне противники сирийского президента Асада, которого поддерживает Россия, штурмуют Ракку – “столицу” ИГ.
Американский крупный бизнес, пишет Wall Street Journal, недоволен перспективой введения новых санкций против России (голосование по законопроекту может состояться уже в июле). Очевидно, этот вопрос будет затрагиваться на встрече Трампа и Путина, которая состоится 7 июля в Гамбурге. До этого Трамп в Варшаве будет продвигать идею поставок американского сжиженного газа странам Балтии и Центральной Европы на так называемом “саммите трех морей” – это очевидная альтернатива “Северному потоку-2”. Все противоречиво.
Третейский суд в Гааге принял к рассмотрению иск “Укрнафты” к России в связи с аннексией Крыма: на территории полуострова остались принадлежащие “Укрнафте” заправочные станции, и за них никто не заплатил. С похожими исками в Третейский суд обратились еще 11 украинских компаний. Европарламент одобрил временные торговые преференции для Украины – на этом благоприятном фоне глава МИД Польши Витольд Ващиковский напомнил Киеву, что Украина “не сможет вступить в Евросоюз со Степаном Бандерой”. Эта музыка будет вечной (Ващиковский привел в пример Афины, которые не дают Македонии подать заявку в ЕС из-за названия страны, совпадающего с названием провинции Греции), поэтому почитайте лучше о скандале в Европарламенте: глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер красиво отчитывает депутатов за плохую посещаемость.
Теперь об отношениях России с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
Кое-что о российском госуправлении:
Пока творчество в этом направлении идет так: в Краснодаре активисты “Отрядов Путина” в очередной раз разгромили штаб Навального, в Тамбове волонтера штаба Навального посадили на сутки за нецензурную брань, а московского школьника Галяшкина, который якобы распылил баллончик на акции 12 июня в Москве, оставили под домашним арестом.
ВЦИОМ отрапортовал, что рекордно высокое число россиян (89%) не хотят уезжать из России, но в то же время двоюродный племянник Путина Роман Путин обратился к Шойгу с просьбой не призывать выпускников-краснодипломников в армию в обмен на запрет для них на выезд за границу. Опять как-то противоречиво.
В Петербурге умерла Светлана Кармалита, вдова, сценарист и соавтор фильмов Алексея Германа. Позже стало известно о смерти писателя Даниила Гранина, соавтора (вместе с Алесем Адамовичем) “Блокадной книги”. Ему было 98 лет.
Главная новость российской науки теперь в том, что объективной истины не бывает (так сказал министр культуры РФ Владимир Мединский, защищая свою диссертацию от обвинений в ненаучности). Три ссылки поэтому сегодня будут про науку, где существование объективной истины, вопреки Мединскому, все еще признается:
Искренне ваши,
Семь-сорок
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