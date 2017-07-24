Осквернение святынь сюжетной линией

Доброе утро!

В Москве в воскресенье состоялось шествие против цензуры в интернете. Организаторы говорят, что участников было около двух тысяч, полиция – что 800 человек.

Задержали человека с плакатом “Путин lies” и еще одного, обоих потом отпустили.

Депутат Поклонская продолжает сражаться с “Матильдой” Алексея Учителя: теперь она собрала 100 тысяч подписей разгневанных граждан, которые будут приложены к депутатскому запросу в Генпрокуратуру "по недопущению оскорблений религиозных чувств верующих и осквернения Православных Святынь сюжетной линией фильма". Наверное, Генпрокуратура начнет очередную проверку.

Две проверки уже идут: в связи с сообщением о приковывании цепями пациентов психоневрологического интерната в Брянской области (ее ведет СК) и в связи с находкой рыбака в Ростове-на-Дону – на берегу реки обнаружились вскрытые упаковки посылок, не дошедших до адресатов (разбирается пока сама “Почта России”).

Все прочее – избиения, задержания и меры пресечения:

В Воронеже неизвестные избили битами 68-летнего активиста, ворвавшись к нему домой ночью.

В Тамбове волонтера штаба Навального , освободившегося из СИЗО, встретила полицейская машина, чтобы снова его задержать.

, освободившегося из СИЗО, встретила полицейская машина, чтобы снова его задержать. В Комсомольске-на-Амуре сотрудника штаба Навального посадили на двое суток за установку куба.

посадили на двое суток за установку куба. В Екатеринбурге задержали шестерых участников Прогулки свободных людей – четверых потом отпустили.

– четверых потом отпустили. Сегодня суд в Москве рассмотрит вопрос о замене меры пресечения математику Богатову – с СИЗО на домашний арест. По ходатайству следствия, что интересно.

Другой суд в Москве заочно арестовал прокурора Главной военной прокуратуры Украины Руслана Кравченко и следователя Вадима Приймачока – они ведут уголовное дело против российского министра обороны Сергея Шойгу. Глава Службы безопасности Украины назвал имена российских военных, входящих в состав той же бригады, что и задержанный в конце июня в Луганской области Виктор Агеев. Агеев находится в СИЗО в Старобельске, там его посетила мать. Встречу организовала “Новая газета”, администрация Порошенко и СБУ. В интервью “Новой” Агеев сказал, что военнослужащий ГРУ Евгений Ерофеев, задержанный на востоке Украины, приговоренный в Украине к 14 годам и обменянный впоследствии на Надежду Савченко, был убит после возвращения в Россию.

Донбасс посетил спецпредставитель США Курт Волкер – он высказался за более тесное участие США в разрешении военного конфликта. Украина утверждает, что России наращивает военное присутствие на границе – в частности, разместила три мотострелковые дивизии для ведения быстрых наступательных действий. Сегодня должны состоятся телефонные переговоры лидеров стран “нормандской четверки”.





Сегодня же должно состояться закрытое заседание Совета безопасности ООН в связи с обострением в Иерусалиме. Речь идет об усилении мер безопасности при входе на Храмовую гору, предпринятых в ответ на убийство двух израильских полицейских 14 июля. В пятницу в столкновениях в Иерусалиме погибли три палестинца. В тот же день на Западном берегу Иордана палестинец убил трех поселенцев. В воскресенье при нападении на посольство Израиля в столице Иордании Аммане убит гражданин Иордании; тяжелые ранения получил израильтянин и еще один иорданец. Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что приостанавливает все контакты с Израилем.

В Польше к протестам против судебной реформы присоединился Лех Валенса – бывший президент, а ранее лидер профсоюза “Солидарность”, сыгравшего ключевую роль в падении социалистического режима в стране. Ранее Сенат утвердил предложенный правительством план судебный реформы. У нынешнего президента Польши Анджея Дуды есть 21 день, чтобы одобрить закон или наложить на него вето.

В США подготовлен законопроект об ужесточении санкций против России (в одном пакете с мерами против Ирана и Северной Кореи). Он также запрещает президенту отменять или приостанавливать эти санкции в обход Конгресса. Как относится к законопроекту президент Трамп, не совсем понятно: его пресс-секретарь Шон Спайсер ушел в отставку, новая пресс-секретарь Сара Сандерс утверждает, что Трамп этот законопроект поддерживает, тогда как новый директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи говорит, что Трамп против. В Евросоюзе недовольны, что законопроект никак с ними не обсуждался и готовы признать недействительными ограничительные меры Вашингтона, если они будут противоречить европейским интересам.

The Washington Post опубликовала текст (англ.), из которого следует, что генпрокурор США Джефф Сешнс не рассказал Конгрессу об одной из своих встреч с российским послом Сергеем Кисляком (полномочия которого сейчас уже истекли). В связи с этим демократы в Конгрессе обвиняют Сешнса в лжи под присягой, а Трамп пишет в твиттере о “новой утечке разведданных”. Расследование о связи предвыборной кампании Трампа с Россией обрастает новыми непонятными комментариями: Трамп говорит, что у него есть полномочия помиловать кого угодно, его адвокат утверждает, что ни о каком помиловании речи быть не может, потому что миловать просто некого.

Три ссылки тоже начнем с непонятного:

“Недавно один мой приятель рассказывал, как он путешествовал по горному массиву Гарц в Германии при помощи карты Лондона, слепо руководствуясь ее указаниями”. Эссе “Введение в критику городской географии” из сборника Ги Дебора “Психогеография”, который наконец вышел в Ad Marginem, когда психогеорафия всем уже надоела. Но попробуйте – вдруг.

Математика надоесть по определению не может, поэтому вот отрывок из книги Джейкоба Броновски о теории Пифагора, евклидовой геометрии и мусульманской математике VII–XIII вв, а вот целый тест, приуроченный 460-летию знака равенства.

В этом году по всему миру отмечается 500-летие Реформации, поэтому вот рассказ о самых необычных изображениях Лютера и о том, благодаря чему они появились.

Искренне ваши,

Семь-сорок