Новый дом для китайца

Мне доводилось наблюдать городские реновации во время поездок по Китаю. Город Цзяюйгуань (провинция Ганьсу) находится в пустыне Гоби, сюда дотягивается западная оконечность Великой Китайской стены. По китайским меркам Цзяюйгуань – просто рабочий поселок с 200-тысячным населением. Градообразующим предприятием здесь является железодобывающая компания. Жилищный фонд Цзяюйгуаня в основном середины прошлого века, это кварталы одноэтажной кирпичной застройки барачного типа.

Приспело время, и комбинат начал переселение жителей из старого городского района в новый. Реновация проводилась поэтапно и заняла около десяти лет, с 2000 по 2010 год. Строилось и заселялось несколько шестиэтажных домов, потом еще и еще – строго по плану, пока не переселили всех жителей. Площадь Цзяюйгуаня невелика, понятий "центр" и "окраины" здесь не существует, так что на выселки никто не попал. Новые квартиры и старые жилища по площади и комфорту отличаются как день и ночь. Разумеется, новоселы не выражали никаких претензий и недовольства, они испытывали чувства огромной благодарности к властям Цзяюйгуаня и руководству железодобывающей компании.

Второй пример реновации по-китайски – куда более масштабный, в ходе которого проходит переселение нескольких миллионов человек, – мы наблюдаем в Пекине. В ходе многолетней застройки столица КНР расширилась до 7-го транспортного кольца. Самые старые здания оказались в центре мегаполиса: это массивы скученных до невозможности кирпичных двориков-сыхэюней, разделенных переулками-хутунами. В каждом из таких двориков – по нескольку одноэтажных жилищ.

Районы хутунов – экзотика для западных туристов. Но каково в них жить, если туда зачастую даже не подведена канализация? Земля в историческом центре Пекина стоит дорого, вот и обратили на нее внимание застройщики. А тут еще летняя Пекинская олимпиада 2008 года, при подготовке к которой китайская столица получила большие государственные субсидии на строительство новых микрорайонов и парковых зон.

И панды сыты, и бамбук цел. И никаких митингов протеста

В итоге предолимпийского строительного бума примерно четверть хутунной застройки была отреставрирована и оставлена как архитектурный памятник истории, все остальное снесли. Собственники хутунных жилищ при переселении в новые многоэтажные дома, с небольшими оговорками, не понесли каких-либо затрат. Как же так? А фокус в том, что рыночная стоимость ветхого жилья в историческом центре Пекина оказалась почти равна себестоимости новых комфортабельных квартир.

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Реновация в Пекине продолжается, под снос теперь идут пятиэтажные дома дэнсяопиновской постройки. Правда, государственной поддержки уже нет, и размен старых квартир на новые проводится строго по рыночной стоимости жилья. Так что попавшим под снос приходится переселяться из пределов 2-го кольца в 3-е и даже в 4-е. Если желаешь остаться в престижном историческом центре, можешь взять для доплаты банковскую ссуду на щадящих условиях (4,5% годовых на 30 лет).

Конечно, сравнивать условия пекинской и московской реноваций не совсем корректно. В КНР земля под жилым домом принадлежит государству, а у собственника квартиры участок в аренде на 50 лет. Минуло полвека, и хочешь-не хочешь, а соглашайся с условиями государства. Да и с митингами протеста в Китае особо не забалуешь.

Я не идеализирую отношения властей КНР со своими гражданами. Но из всего вышеприведенного, надеюсь, понятно, что в Китае прибегают к реновациям в тех случаях, когда их необходимость действительно назрела, по возможности стараясь не возбуждать недовольства собственников сносимого жилья. Однопартийная система и командная экономика, конечно, дают властям КНР полную свободу действий. Но кто-то там, в китайских верхах, понимает, что выигрыш приносит ситуация, когда "и панды сыты, и бамбук цел".

Евгений Гончаров – благовещенский литератор

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