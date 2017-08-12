Евангелие от Николая II

Страсти по “Матильде” претендуют на звание трагикомедии года – безотносительно к достоинствам и недостаткам почти никем не виденного фильма Алексея Учителя. Каким бы он в итоге ни оказался, свое место в истории благодаря поднявшейся вокруг него свистопляске эта картина займет. Вернее, уже заняла. Тут есть один безошибочный показатель: коль скоро Рамзан Кадыров высказался – значит, дело и впрямь заметное. Рамзан Ахматович о ерунде давно не говорит.
1. “Матильду” не преследуют власти как таковые. Даже обер-культуртрегер правительства Владимир Мединский назвал скандал вокруг фильма “вакханалией демократии”. Тем самым министр отделил позицию властей от взглядов той части гражданского общества, в рамках которой лидер спартаковских ультрас Вася “Киллер” может побрататься на почве ненависти к “кощунникам” с Натальей Поклонской. Поклонскую, несмотря на ее депутатский статус, трудно воспринимать как нормального представителя власти: все-таки власть в России традиционно выступает в стиле тяжеловесной солидности, в том числе и в отношениях с Тем, Кто выше нее самой. На Валаам или Афон съездить помолиться – одно, а вот чтобы про мироточащий бюст императора распространяться... Не царское это дело – мироточить. Опять же социально-историческое происхождение нынешних российских властителей – позднесоветские “служилые люди” и интеллигенция эдак третьего эшелона. В той среде любили, к примеру, читать романы Валентина Пикуля, который на династии Романовых живого места не оставил, в том числе и по части сплетен о личной жизни. Читатели Пикуля с “Матильдой” уж точно воевать не стали бы. Да и Русская православная церковь, кстати, на тему фильма высказывалась с предельной осторожностью и двойственностью. В отличие от "самочинных" православных организаций, у которых с церковной иерархией далеко не всегда простые отношения. Ну и главное: прокатную лицензию фильм Учителя получил.
История превращается в бухгалтерию. События взвешиваются на весах идеологии
Во всем этом интересно и опасно одно: прямое, экспериментальное доказательство того, что гражданское общество бывает очень разным. В том числе и вполне тоталитарным по своим настроениям. Причем эти настроения в нем пробуждают власти, по тем или иным причинам давая понять, что теперь можно кричать, плевать, ненавидеть. В последние несколько лет “можно” было сказано не раз, по разным поводам и в отношении самых различных объектов – от Украины до гомосексуалов, от Америки до некоммерческих организаций. В итоге, как в старой шутке, “декабристы разбудили Герцена – лучше бы он дальше спал”. Шум вокруг “Матильды” сам по себе, конечно, штука гротескная. Но она показывает: плоды “посткрымской” политики – не слишком управляемые, зато очень искренние и вполне энергичные люди, которые в случае чего готовы активно порадеть за Веру, Царя и Отечество. Причем в своей, а не в официальной интерпретации этих понятий. Вряд ли это очень приятное открытие, в том числе и для нынешнего “царя”.
Меж тем "арифметический" подход давно уже распространился и на другие исторические события. Скажем, Великая Отечественная война и победа над нацизмом, согласно подобным интерпретациям, “обнуляет” и сталинизм, и отношения СССР с теми же нацистами в 1939–1941 годах, и послевоенное насаждение диктатур в Восточной Европе. История превращается в бухгалтерию. События взвешиваются на весах идеологии. Собственно, все это уже было – в ту самую позднесоветскую эпоху, из которой родом нынешние правители. Нынче, однако, стоит делать поправку на замеченную Мединским “вакханалию демократии”. Точнее, пока просто на вакханалию, если говорить о происходящем вокруг “Матильды”. До демократии дело пока не дошло – в ее рамках спор и о злосчастном фильме, и об истории в целом выглядел бы куда веселее, интереснее и разнообразнее. Может, еще доживем.
Ярослав Шимов – обозреватель Радио Свобода, историк
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