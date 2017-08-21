Ахиллесова свистулька

Доброе утро!

Президент России Владимир Путин поставил новый рекорд опоздания: на молодежный образовательный форум “Таврида” в Крыму он приехал на семь с половиной часов позже намеченного. Приехав же, посвистел в свистульку.

Суд в Москве отказался арестовывать поставленные в Крым турбины по требованию Siemens. По существу иск немецкой компании будет рассматриваться 18 сентября.

Прочие российские новости состоят в том, что Красноярск затопило, трассу Москва-Петербург теперь уже официально не достроят к ЧМ по футболу, в Петербурге задержан участник нападения на ЛГБТ-активистов. В Москву на пять дней прибыл госсекретарь Ватикана – это первый в истории официальный визит представителя Святого престола в Россию. Обсуждаться будет в том числе и положение на востоке Украине.

Сегодня же эту тему будет обсуждать в Минске с официальным представителем России спецпосланник США по Украине Курт Волкер. Украинское отделение Международного Красного Креста подсчитало жертв войны на востоке Украины: среди погибших – три тысячи гражданских лиц. Украинская сторона обвинила сепаратистов в обстреле зажигательными бомбами деревни Зайцево, находящейся на украинской территории: сгорели две улицы.

Отдельная тема – теракты.

“ИГ” взяло на себя ответственность за нападение в Сургуте, но российская полиция не расследует случившееся как теракт. Утром в субботу молодой человек (разные источники называют разные фамилии) ранил ножом семерых человек (четверо из них – в тяжелом состоянии). При задержании его убили.

Нападение с ножом в Турку финская полиция квалифицировала как теракт. В воскресенье в Финляндии был объявлен траур – жертвами этого теракта стали двое женщин. Преступник, 18-летний уроженец Марокко, был ранен при задержании. Полиция его допрашивает.

Испанская пресса, основываясь на неназванных источниках, пишет, что за терактами в Барселоне и Камбрильсе стояла террористическая ячейка из 12 человек. Их изначальной целью будто бы был взрыв в храме Саграда-Фамилия, где всегда полно туристов. При изготовлении бомбы в Альканаре погибли двое. План был изменен. Пятеро членов ячейки были убиты в ходе теракта в Камбрильсе, четверо задержаны, один – 22-летний Йунес Абуяакуб – находится на свободе. Британская Times со ссылкой на документы ФБР сообщает, что беспилотники для террористов поставлялись в Испанию через фирмы, зарегистрированные в столице Уэльса Кардиффе.

Канцлер Германии Ангела Меркель резко осудила президента Турции Реджепа Эрдогана за рекомендации, за какие партии не следует голосовать немецким гражданам турецкого происхождения на выборах в Бундестаг. (Эрдоган назвал “врагами Турции” ХДС, зеленых и социал-демократов).

В Берлине 500 неонацистов под охраной тысячи полицейских отметили 30-летие самоубийства в тюрьме Шпандау бывшего заместителя Гитлера Рудольфа Гесса. Власти разрешили им пройти маршем, но без прославления Гесса.

От прославления нацистских преступников предостерег президента США Дональда Трампа бывший губернатор Калифорнии, уроженец Австрии Арнольд Шварценеггер. В пламенной речи он сказал, обращаясь к Трампу: “На вас, как на главе великого государства, лежит моральный долг без обиняков выступить против ненависти и расизма". Дональд Трамп вроде бы прислушался к критике и попытался написать примирительный твит о том, что Америка – страна разделенная, но время поможет залечить раны. Но не тут-то было: дважды Трамп вместо heal (лечить), набирал heel (каблук, пятка, мерзавец, а также “к ноге”). В связи с чем родилась смешная поговорка, что орфография – это “ахиллесово исцеление” Трампа (Trump's Achilles heal). В Бостоне протестовать против акции правых консерваторов “Свобода слова” вышли около 40 тысяч человек.

Старший советник Трампа Стив Бэннон, уволенный в пятницу, сказал в интервью, что президентству Трампа “настал конец”. Что конкретно Бэннон имел в виду, не очень ясно, но Белый дом действительно пустеет: в полном составе ушел в отставку Комитет по изящным искусствам и гуманитарным наукам при президенте США, подал в отставку специальный советник Трампа по вопросам законодательного регулирования Карл Айкан, из неофициального консультативного евангелического совета при президенте вышел глава крупнейшей евангелической церкви Нью-Йорка Альфонсо Бернард. Сам Трамп отказался от участия в торжествах по случаю вручения наград Кеннеди-центра, чтобы “не политизировать” мероприятие.

Сегодня 49-я годовщина ввода советских войск в Чехословакию, поэтому в первой из трех ссылок будут

Фотографии танков на улицах Праги, а чтобы не было так грустно – еще и рассказ Сергея Максимишина о семейном фотоальбоме, который он случайно купил в антикварном магазине (если дочитаете до конца, то вот постскриптум).

Про кино тоже две ссылки: здесь автор биографии Дэвида Линча Дэннис Лим рассказывает, в каком смысле “Внутренняя империя” является ключом к новому сезону “Твин Пикс”, а здесь Йонас Мекас объясняет, зачем он десятилетиями снимает мир вокруг себя на маленькую камеру.

И про астрономию две. Здесь конспект лекции астронома Владимира Сурдина, в которой он объясняет, зачем отправлять исследовательские станции на Марс и раскошеливаться на мощные телескопы, а здесь – очень красивые снимки звездного неба. Сегодня в США будет видно полное солнечное затмение, так что к концу дня насмотритесь еще и на его фотографии.

Искренне ваши,

Семь-сорок