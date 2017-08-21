Ахиллесова свистулька

Все, что нужно знать рано утром 21 августа
Доброе утро!
Президент России Владимир Путин поставил новый рекорд опоздания: на молодежный образовательный форум “Таврида” в Крыму он приехал на семь с половиной часов позже намеченного. Приехав же, посвистел в свистульку.
Суд в Москве отказался арестовывать поставленные в Крым турбины по требованию Siemens. По существу иск немецкой компании будет рассматриваться 18 сентября.
Прочие российские новости состоят в том, что Красноярск затопило, трассу Москва-Петербург теперь уже официально не достроят к ЧМ по футболу, в Петербурге задержан участник нападения на ЛГБТ-активистов. В Москву на пять дней прибыл госсекретарь Ватикана – это первый в истории официальный визит представителя Святого престола в Россию. Обсуждаться будет в том числе и положение на востоке Украине.
Сегодня же эту тему будет обсуждать в Минске с официальным представителем России спецпосланник США по Украине Курт Волкер. Украинское отделение Международного Красного Креста подсчитало жертв войны на востоке Украины: среди погибших – три тысячи гражданских лиц. Украинская сторона обвинила сепаратистов в обстреле зажигательными бомбами деревни Зайцево, находящейся на украинской территории: сгорели две улицы.
Отдельная тема – теракты.
Канцлер Германии Ангела Меркель резко осудила президента Турции Реджепа Эрдогана за рекомендации, за какие партии не следует голосовать немецким гражданам турецкого происхождения на выборах в Бундестаг. (Эрдоган назвал “врагами Турции” ХДС, зеленых и социал-демократов).
В Берлине 500 неонацистов под охраной тысячи полицейских отметили 30-летие самоубийства в тюрьме Шпандау бывшего заместителя Гитлера Рудольфа Гесса. Власти разрешили им пройти маршем, но без прославления Гесса.
От прославления нацистских преступников предостерег президента США Дональда Трампа бывший губернатор Калифорнии, уроженец Австрии Арнольд Шварценеггер. В пламенной речи он сказал, обращаясь к Трампу: “На вас, как на главе великого государства, лежит моральный долг без обиняков выступить против ненависти и расизма". Дональд Трамп вроде бы прислушался к критике и попытался написать примирительный твит о том, что Америка – страна разделенная, но время поможет залечить раны. Но не тут-то было: дважды Трамп вместо heal (лечить), набирал heel (каблук, пятка, мерзавец, а также “к ноге”). В связи с чем родилась смешная поговорка, что орфография – это “ахиллесово исцеление” Трампа (Trump's Achilles heal). В Бостоне протестовать против акции правых консерваторов “Свобода слова” вышли около 40 тысяч человек.
Старший советник Трампа Стив Бэннон, уволенный в пятницу, сказал в интервью, что президентству Трампа “настал конец”. Что конкретно Бэннон имел в виду, не очень ясно, но Белый дом действительно пустеет: в полном составе ушел в отставку Комитет по изящным искусствам и гуманитарным наукам при президенте США, подал в отставку специальный советник Трампа по вопросам законодательного регулирования Карл Айкан, из неофициального консультативного евангелического совета при президенте вышел глава крупнейшей евангелической церкви Нью-Йорка Альфонсо Бернард. Сам Трамп отказался от участия в торжествах по случаю вручения наград Кеннеди-центра, чтобы “не политизировать” мероприятие.
Сегодня 49-я годовщина ввода советских войск в Чехословакию, поэтому в первой из трех ссылок будут
Искренне ваши,
Семь-сорок
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.