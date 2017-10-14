Святая простота. Эфир в 17:05

Епископы Игорь Князев и Дионисий Батарчук, религиовед Сергей Ходнев: почему религиозность стала культурным дауншифтингом?
Почему религиозность часто оказывается культурным дауншифтингом? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят епископы Игорь Князев и Дионисий Батарчук, и религиовед Сергей Ходнев. Эфир в 17:05.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.