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С христианской точки зрения

Святая простота. Эфир в 17:05

Епископы Игорь Князев и Дионисий Батарчук, религиовед Сергей Ходнев: почему религиозность стала культурным дауншифтингом?

Почему религиозность часто оказывается культурным дауншифтингом? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят епископы Игорь Князев и Дионисий Батарчук, и религиовед Сергей Ходнев. Эфир в 17:05.

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