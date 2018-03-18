"Перелетный кабак". Эфир в 18.05

Парадокс и абсурд, эпатаж и самоирония Честертона, вызов миру обыденности. Честертон в России: первые публикации в 20-е годы, полузапретный писатель-католик до 1991 года, взлет популярности в 90-е и нулевые годы. Почему Честертон больше не “герой времени” в России десятых годов? Верно ли, что русские воспринимают только эксцентрику и эстетику Честертона, но не его этику? Однозначность добра и зла в романах писателя. Фанатики и клоуны Честертона. Честертон-журналист: просвещенный консерватор или настоящий реакционер? Почему англичане называют Наталью Трауберг “мадам Честертон” и как она создала русских “честертонят”? Пелем Вудхауз и политика: за что Черчилль хотел посадить в тюрьму автора аполитичнейшего “Дживса и Вустера”?

Максим Боксер, коллекционер, галерист, арт-дилер, хозяин клуба “Перелетный кабак”; Мария Чепайтите, переводчик, дочь Натальи Трауберг; Николай Эппле, филолог, журналист, переводчик, специалист по западноевропейской и английской литературе, переводчик романа “Бэзил Хоу”; Александр Ливергант, главный редактор журнала “Иностранная литература”, переводчик английской литературы.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова