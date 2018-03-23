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"Плевок в лицо кандидатам" глазами Памфиловой. Эфир в 19:05

В. Путин и Э.Памфилова в октябре 2017

Председатель ЦИК считает оскорбительными разговоры о неконкурентных выборах

Сергей Обухов (КПРФ), Сергей Удальцов (Левый фронт) и галерист Марат Гельман о характеристике выборов как "честных, равных и конкурентных", данной Центризбиркомом.

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Ведущая Елена Рыковцева

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