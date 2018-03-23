"Плевок в лицо кандидатам" глазами Памфиловой. Эфир в 19:05

Председатель ЦИК считает оскорбительными разговоры о неконкурентных выборах
Сергей Обухов (КПРФ), Сергей Удальцов (Левый фронт) и галерист Марат Гельман о характеристике выборов как "честных, равных и конкурентных", данной Центризбиркомом.
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