Маркетинг: борьба за деньги и внимание

Почему молодые люди перестали покупать традиционные товары, а на что готовы потратить средства и время, рассказывают эксперт Медиашколы РАНХиГС Петр Бочков, руководитель маркетинга студии Junto, Boxy Вадим Орлов, академический руководитель магистерской программы "Менеджмент в ритейле" НИУ ВШЭ НИУ ВШЭ Ольга Ойнер и студент Константин Крестьян.

Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.

Первый раз в эфире ввоскресенье, 1 апреля в пять часов вечера.