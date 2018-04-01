Маркетинг: борьба за деньги и внимание

Как продать эмоцию и узнать, чего хочет покупатель
Почему молодые люди перестали покупать традиционные товары, а на что готовы потратить средства и время, рассказывают эксперт Медиашколы РАНХиГС Петр Бочков, руководитель маркетинга студии Junto, Boxy Вадим Орлов, академический руководитель магистерской программы "Менеджмент в ритейле" НИУ ВШЭ НИУ ВШЭ Ольга Ойнер и студент Константин Крестьян.
Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.
Первый раз в эфире ввоскресенье, 1 апреля в пять часов вечера.
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