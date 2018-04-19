Умереть с оружием в руках! Эфир в 21:05

В Польше 19 апреля проходят мемориальные акции, посвященные 75-летию восстания в Варшавском гетто, когда тысячи молодых еврейских бойцов взялись за оружие против оккупации немецко-фашистских войск во время Второй мировой войны.

Восстание началось 19 апреля 1943 года, когда около 750 еврейских бойцов, вооруженных пистолетами и другим легким вооружением, напали на немецкую армию, более чем в три раза превышающую их численность. Многие оставили завещание, заявив, что не знают выживут ли, но они предпочитают умереть в бою, в выбранное ими самими время, по своему выбору, а не в газовых камерах в лагере смерти Треблинка, где к тому времени уже было отравлено более 300 000 варшавских евреев.

Только несколько десятков бойцов выжили, когда почти через месяц – 16 мая – немцы разгромили восстание. Большинство из них с тех пор умерли или уже недостаточно здоровы, чтобы присутствовать на церемонии. Президент Польши Анджей Дуда посетил еврейское кладбище утром, а затем принял участие в официальной церемонии у памятника героям гетто.

Поминовение происходит в период обострения напряженности между Польшей и Израилем в отношении нового закона о Холокосте, который вступил в силу в прошлом месяце и привел к резкой критике со стороны Израиля, еврейских организаций и США. Законодательство наказывает заявления, приписывающие нацистские преступления Германии польскому государству штрафами или тюремным сроком. Представители польского правительства говорят, что закон призван защитить страну от ложных обвинений в соучастии.

На церемонии в Варшавской ратуше трое оставшихся в живых во время Холокоста – Хелена Биренбаум, Кристина Будницка и Мариан Турски – получили почетное гражданство города.

Как отмечает агентство Рейтер, признаки растущего национализма в Польше также укрепили решимость тех, кто стремится к польско-еврейскому примирению. В этом году 2000 добровольцев раздают бумажные нарциссы, которые стали символом печали поляков в связи с потерей еврейской общины, до Холокоста самой большой в Европе.

В 1939 году Польша была разделена между нацистской Германией и коммунистическим Советским Союзом и перестала существовать как государство, а после нападения Гитлера на СССР находилась под немецкой оккупацией. По оценкам, 6 миллионов поляков, около половины из которых – евреи, были уничтожены.

В 75-ю годовщину восстания в Варшавском гетто его героев вспоминают правозащитник Алла Гербер, писатель Кристина Курчаб-Редлих, адвокат Александр Осовцов, историк Семен Чарный.

Эфир программы "Грани времени" – в 21:05.

Ведущий – Владимир Кара-Мурза-старший.