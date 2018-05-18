"Любить Россию несмотря ни на что"

Во второй части этого выпуска: Боги и духи Горного Алтая.

«Родной язык» с писателем Виталием Витальевым (Лондон).

Итальянские слависты о музыке, о роли русской культуры, о России.

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​Адриано Дель Аста, профессор Католического университета Святого Сердца в Милане, переводчик книг Н. Бердяева, Вл. Соловьёва, П. Флоренского:

– Мы, молодые люди, искали примеры, примеры революции. Очевидно, что это была русская революция. Начали искать книги, людей. Нам сказали: есть священник, который сможет вам рассказать что-то интересное. Мы были – почти все – неверующие. Священник? Да зачем он нам? Мы пришли на его доклад, была зима, стоял туман. Он начал с того, что сказал, что его отец был социалист. О, да, это наш человек! Он рассказывал о русской религиозной традиции. Больше всего он говорил о Бердяеве и об инакомыслящих. Мне открылся совсем другой мир, так сказать, новая музыка. Он объяснил, что Бердяев и диссидентство – это не сопротивление, не борьба против кого-то. Его звали отец Романо Скальфи. Он умер в 2016 году. Он дал нам духовный лозунг: «Любите Россию несмотря ни на что». Почему? Потому что через Россию мы увидели смысл жизни».

Джулия де Флорио, профессор университета города Парма, переводчик, исследователь творчества В. Высоцкого и Б. Окуджавы:​

– Для меня музыка сыграла важную роль в знакомстве с Россией. Впервые я приехала в Россию в 2005 году. Мы с подругой ехали на маршрутке. В те времена водители маршруток всегда ставили Высоцкого. Тогда я в первый раз услышала его голос. Я чувствовала, что в его песнях что-то происходит. Позже я стала разбирать его песни, его тексты. Потом я вернулась в Италию и случайно натолкнулась на ролик, в котором итальянский певец рассказывал о диске Высоцкого на итальянском языке. Я написала ему, и он стал моим другом. У него есть диск с песнями Высоцкого в переводе на итальянский.

Симона Меркантини, филолог, преподаватель итальянского языка в Харьковском национального университета имени Василия Каразина:​

– Для меня музыка связана со страданием. Я помню песни, которые пели на похоронах моего отца. Богородица в Stabat Mater Перголези, которая стоит перед умирающим сыном, последние две минуты Amen – это о связи музыки с любовью. Когда я слышу подобные вещи, я чувствую, как любовь растёт во мне, взрывается во мне. Для меня торжество и утешение – часть любви. Я говорю о любви к жизни.

Далее в программе:

Боги и духи Горного Алтая.

Говорят потомок старовера, алтаец, исповедующий буддизм и верящий в духов, и внучка шамана.

«Родной язык» с писателем Виталием Витальевым (Лондон).