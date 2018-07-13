Патриотический квест по британской провинции

Доброе утро!

В сирийском городе Дераа, находившемся в руках повстанцев с самого начала войны в 2011 году, над зданием почты поднят правительственный флаг. Для президента Сирии Асада эта победа имеет огромное символическое значение, для прибывших в город российских военных – просто очередная операция по разоружению “боевиков незаконных вооруженных формирований”. Прочие новости таковы:

Путин продлил продуктовое эмбарго до конца 2019 года.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев стал пожизненным главой Совета безопасности, полномочия которого расширены.

Саммит НАТО закончился противоречиво: Трамп говорит, что страны-члены согласились немедленно увеличить расходы на оборону под его давлением, Макрон это отрицает.

Президент США прибыл в Великобританию, где проведет переговоры с Терезой Мэй и встретится с королевой. В Лондоне сегодня ожидаются массовые протесты в связи с его визитом.

Правительство Великобритании обнародовало компромиссный план брекзита.

Трамп, деньги, союзники

Президент США вновь резко раскритиковал страны НАТО за недостаточные оборонные расходы, что привело к незапланированной встрече, из-за которой страны-участницы альянса попросили представителей Украины и Грузии, не являющихся членами НАТО, покинуть зал. После этого Трамп заявил на пресс-конференции, что под его давлением страны-члены согласились увеличить свои оборонные бюджеты. Президент Франции позже сказал, что это не так. Мимоходом Трамп заметил, что мог бы выйти из НАТО личным решением, без одобрения Конгресса, и теперь много спорят (англ.), действительно ли он может это сделать и каковы были бы последствия. Вопрос остается туманным.

Как прошло обсуждение возможного вступление в НАТО Грузии и Украины, тоже не ясно. Президент Украины Петр Порошенко остался доволен своим разговором с Трампом по поводу его предстоящей встречи с Путиным, однако детали беседы раскрывать не стал.

Зато отчасти прояснился фон вчерашнего заявления Трампа о том, что Германия попадет в плен к России из-за “Северного потока 2”: министр энергетики США Рик Перри призвал европейские страны увеличить импорт американского сжиженного природного газа и перестать строить трубопроводы из России.

Бленхейм, Чекерс, Виндзор

Из Брюсселя Трамп прилетел в Лондон и сразу пересел на вертолет, чтобы добраться до Оксфордшира. Там во дворце Бленхейм, где родился Уинстон Черчилль, он отобедал в компании высокопоставленных членов правительства и крупных бизнесменов.

Последние присутствовали в связи с тем, что на сегодняшних переговорах Трампа с премьером Великобритании в ее загородной резиденции Чекерс будет обсуждаться возможное торговое соглашение между США и Великобританией. Его заключению может воспрепятствовать план “мягкого брекзита”, обнародованный британским правительством, поскольку он предусматривает действие европейских правил ради сохранения торгового партнерства между Великобританией и ЕС. Трамп уже назвал soft brexit “убийственным”.

Из Чекерса Трампов повезут в Виндзор встречаться с Елизаветой II. После этого они улетят в Шотландию.

Загородный акцент в четырехдневном рабочем визите американского президента в Великобританию отчасти объясняется тем, что в Лондоне пройдет антитрамповская демонстрация, в которой, как ожидается, примут участие десятки тысяч человек.

This is the beginning of a beautiful friendship

Президент США обнародовал в твиттере “очень милое письмецо” от Ким Чен Ына, в котором тот называет их встречу в Сингапуре “началом значимого пути” и выражает надежду на развитие американо-северокорейских отношений.

В то же время США официально обвинили Северную Корею в нарушении санкций ООН (кто-то, не будем показывать пальцем, в обход санкций продает Пхеньяну очищенную нефть).

Россия в одном предложении

Путин продлил действие продуктового эмбарго до конца 2019 года, так что пармезан остается проблемой, но к числу проблем добавились (а) репутация (Роскомнадзор разослал операторам связи “профилактическое письмо”, в котором предупреждает их, что использование Telegram чревато “репутационными рисками”), (б) политическая конкуренция (кандидатом в мэры Москвы не зарегистрирован кандидат-лужковец, банкрот-миллионер Балакин – хотя знающие люди пишут, что это просто такой “сценарий” выборов), (в) митинги против пенсионной реформы, (г) заимствованные слова и выражения (конкретно – “патриотический квест”), (д) доставка в больницу очень пожилых людей, (е) получение компенсаций за гибель родственника под пытками в полиции и многое другое.

Битва с коррупцией, вести с передовой

В Беларуси по делу о коррупции в системе здравоохранения задержаны более 35 человек, в том числе замминистра здравоохранения и главврачи разных клиник.

по делу о коррупции в системе здравоохранения задержаны более 35 человек, в том числе замминистра здравоохранения и главврачи разных клиник. В Украине , наоборот, прекращено дело о “рюкзаках Авакова”, в рамках которого сын министра внутренних дел Александр Аваков обвинялся в растрате.

, наоборот, прекращено дело о “рюкзаках Авакова”, в рамках которого сын министра внутренних дел Александр Аваков обвинялся в растрате. В Арзамасе у депутата городской думы изъяли квартиру, в которой прописаны двое несовершеннолетних детей, потому что суд решил, что она приобретена на “нетрудовые доходы”. Сам депутат говорит, что купил ее за счет ипотеки и материнского капитала, а изъятие объясняет местью, связанной с его работой (он отвечает в думе за градостроительство).

Из жизни великих и знаменитых

Нурсултан Назарбаев стал пожизненным главой Совета безопасности Казахстана, который предварительно наделили дополнительными полномочиями.

стал пожизненным главой Совета безопасности Казахстана, который предварительно наделили дополнительными полномочиями. Германия экстрадирует в Испанию бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона , но с такой формулировкой, что за мятеж его там судить не будут (да и премьер уже сменился).

, но с такой формулировкой, что за мятеж его там судить не будут (да и премьер уже сменился). В США арестована (и отпущена под залог) порноактриса Сторми Дэниэлс, у которой, по ее словам, был роман с Трампом, о котором, по ее словам, ей не дают рассказывать его адвокаты. И задержали ее за удивительное нарушение.

Ссылки тоже начнем с великих женщин.

Дмитрий Бавильский рассказывает о переписке между сестрой и вдовой Чехова (она вышла в НЛО), Ксения Коваленко излагает биографию Астрид Линдгрен, которая придумала нашего любимого Карлсона.

Антропология. Глава из книги Станислава Дробышевского “Байки из грота: 50 историй из жизни древних людей” (про альтруизм) и рассказ Олега Навального о зеках (которые любят Берроуза).

История. Директор Катынского музея в Варшаве рассказывает о том, чего мы до сих пор не знаем о расстреле почти 4,5 тысяч пленных польских офицеров в Смоленской области.

Искренне Ваши,

Семь Сорок