Доброе утро!

И будьте здоровы. В этом вам поможет вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова. Курилки в аэропорты не вернут и алкоголь скоро начнут продавать не с 18 лет, а с 20 или 21 года, рассказала она в большом интервью РИА Новости, зачитаешься. А новости такие:

Алексей Навальный отбыл 30 суток ареста, был вновь задержан и арестован на 20 суток. В дальнейшем ему может грозить уголовное дело.

Россия поставит в Сирию комплексы С-300. Израилю это не понравилось.

Задержанный в Норвегии россиянин оказался “IT-советником” Совета Федерации.

Олег Сенцов, который 135 дней держит голодовку в российской тюрьме, стал почетным гражданином Парижа.

Навальный снова сидит

Утром в понедельник истекли 30 суток административного ареста Алексея Навального, которые он получил в конце августа за январскую забастовку избирателей. Прямо на выходе из спецприемника его снова задержала полиция.

К вечеру суд дал ему еще 20 суток административного ареста – на этот раз за акцию 9 сентября против пенсионной реформы, в которой он не участвовал по причине ареста. Но зато он ее организовывал, посчитал суд. И уже на этой незаконной акции, якобы организованной из спецприемника, имели место “нарушения, которые повлекли вред имуществу человека” (статья 20.2 ч.4 КОАП) – конкретно, машине некоего майора, который, как цитировал Навальный в суде материалы дела, “обнаружил царапины на лакокрасочном покрытии”.

Навальный считает, что за этим административным делом последует уголовное по статье 212.1 о повторном нарушении правил проведения массового мероприятия (для возбуждения дела по этой статье теперь требуется продемонстрировать ущерб). Соратник Навального Леонид Волков думает, что это месть “Росгвардии” за расследование о махинациях на кормежке. Другие комментаторы объясняют этот арест крайней нервозностью власти, вызванной всеобщим неприятием пенсионной реформы и провалом “Единой России” на губернаторских выборах в нескольких регионах.

Amnesty International признала Навального узником совести, а краткий комментарий про эти самые выборы можно почитать тут.

Другие уголовники

Адвокат из Краснодара Михаил Беньяш после акции 9 сентября обвинил полицию в избиении. Сначала против него завели уголовное дело об избиении полицейских и их машины, теперь второе – о воспрепятствовании правосудию (имевшем место в мае).

В Петербурге идет суд на Эдуардом Никитиным, которого обвиняют в экстремизме за размещенные в ВК политический анекдот и карикатуру про “ватников”. Суд дал добро на передачу следствию личной переписки пользователя – и ВК ее предоставил.

и карикатуру про “ватников”. Суд дал добро на передачу следствию личной переписки пользователя – и ВК ее предоставил. Адвокат Дмитрий Динзе обратился в Следственный комитет с требованием расследовать отравление издателя “Медиазоны” Петра Верзилова . Сам Верзилов продолжает лечиться в Германии; ему и его близким там была предоставлена охрана – после того, как они заметили за собой слежку.

. Сам Верзилов продолжает лечиться в Германии; ему и его близким там была предоставлена охрана – после того, как они заметили за собой слежку. “Мемориал” признал участников “Нового величия” политзаключенными.

политзаключенными. В Москве муниципальному депутату подкинули под дверь свиную голову с воткнутым в нее ножом.

Лидера “Христианского государства”, яростно боровшегося с фильмом Алексея Учителя “Матильда”, освободили из СИЗО под подписку о невыезде, а Мосгорсуд признал законным возвращение генералу Феоктистову двух миллионов долларов, которые он взял “у знакомого инвестора”, чтобы дать “в качестве взятки” экс-министру Алексею Улюкаеву.

С-300 едет в Сирию

Россия в течение двух недель передаст сирийской армии зенитный ракетный комплекс С-300 – в качестве ответа на сбитый сирийским системой ПВО С-200 российский Ил-20, ответственность за гибель которого Россия возложила на Израиль. Путин сказал Нетаньяху по телефону, что это решение “адекватно сложившейся ситуации”. Нетаньяху ответил, передача C-300 "безответственным людям" негативно скажется на безопасности в регионе. Такого же мнения придерживается и советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Российское Минобороны тем временем нашло новые доказательства израильской вины. Израиль все обвинения отвергает.

IT-советник и другие официальные лица

Задержанный в Норвегии по подозрению в шпионаже гражданин России оказался IT-советником Совета Федерации Михаилом Бочкаревым. В Норвегии он был в командировке, и она была у него не первая. Что он там делал, мы не знаем, но вот тут можно почитать предположения о том, что делают российские официальные лица в Боснии и Герцеговине. В последнее время они туда зачастили.

Почетный гражданин Парижа

Муниципальный совет Парижа единогласно избрал почетным гражданином города кинорежиссера Олега Сенцова, который 135 дней держит голодовку в российской тюрьме с требованием освобождения украинских политзаключенных. Что происходит у российского посольства в Париже, подробно рассказано тут, а здесь можно почитать разговор с двоюродной сестрой Сенцова Натальей Каплан. Она не знает, что еще можно сделать для его спасения. От самого Сенцова вестей нет.

Постсоветское и Норвегия

Президент Беларуси будет укреплять границу с Украиной (потому что видит, “сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси”); президент Молдовы Игорь Додон в третий раз временно отстранен Конституционным судом от должности (потому что отказывается утверждать министров, выдвинутых премьером); партия премьера Армении Никола Пашиняна выиграла выборы в парламент Еревана и назначит своего мэра. Вот тут красивая инфографика о том, как постсоветские страны отличаются от Норвегии – у слова “сильно” там каждый раз разная визуализация.

Европа: суды и санкции

Евросоюз упрощает процедуру введения санкций за применение химического оружия, Еврокомиссия подает в суд ЕС на Польшу из-за проведенной там судебной реформы, подрывающей независимость судебной власти, Фонд Сороса подал в ЕСПЧ иск против Венгрии из-за закона, криминализирующего помощь просителям убежища.

Четыре ссылки

Сейчас все говорят об идентичности – национальной, гендерной, поколенческой, какой угодно. Самое время разобраться, что этот термин означает.

Отрывок из книги американского социолога Ричарда Сеннета “Мастер”, в котором на примере обустройства детских площадок в Амстердаме объясняется, почему в повседневности обязательно должна присутствовать неоднозначность.

Литература. Все, что вы знали и забыли о повести Лескова “Леди Макбет Мценского уезда” или подробное эссе о жизни и творчестве Гершома Шолема.

Искренне Ваши,

Семь Сорок