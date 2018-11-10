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Культ личности

Он не мылил петлю в Елабуге. Пастернак и Живаго, часть 2. Эфир в 21:05

Борис Пастернак в Переделкино, 1958 год

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О судьбе и творчестве Бориса Пастернака Леонид Велехов беседует с доктором филологии Натальей Ивановой

Новый выпуск «Культа личности» – вторая часть передачи, посвященной Борису Пастернаку: 23 октября исполнилось 60 лет со дня присуждения ему Нобелевской премии. В доме-музее Пастернака в Переделкино о событиях 60-летней давности Леонид Велехов беседует со знатоком творчества и жизни поэта, доктором филологии Натальей Ивановой.

Автор и ведущий – Леонид Велехов.

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