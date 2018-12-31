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#Елкин год. С Новым!
28 минут(ы) назад
Календарь событий 2018-го глазами карикатуриста.
1
2
В
январе
министерство финансов США представило
"кремлевский доклад"
– список приближенных президента России Владимира Путина, в отношении которых могут быть введены американские санкции, 210 человек. Но очень скоро выяснилось, что ради отдыха за границей любые санкции можно обойти. 16 января в газете "Собеседник" была опубликована статья "Патриот летит на Запад. Где и как отдыхает Алексей Пушков". Где, как и хорошо ли, можно почитать
здесь
. Но чувства россиян это расследование не затронуло. Главными врагами России россияне в опросе "Левада-центра" назвали США (68%), Украину (29%) и Евросоюз (14%). 4% считают, что это "чиновники, правительство, “друзья Путина”.
И почему так?
3
В
феврале
было опубликовано расследование Фонда борьбы с коррупцией, из которого следовало, что заместитель председатель правительства РФ и один из самых богатых в стране бизнесменов
путешествовали на судне
у берегов Норвегии вместе с "девушками из эскорт-агентств". Это стало известно из эккаунта в социальной сети Инстаграм и книги одной из этих девушек, которая называет себя Настей Рыбкой. Так начался
"Рыбкагейт"
.
4
"Нет, с нами никто по существу не хотел разговаривать, нас никто не слушал. Послушайте сейчас", – сказал Владимир Путин в
марте
Федеральному собранию, демонстрируя графическую анимацию новых систем российского стратегического оружия. Однако вскоре выяснилось, что крылатая ракета с ядерным двигателем, про которую говорил Путин, – это
разработка, аналогичная тем,
которые были сделаны в США в 1950–1960-х годах. От идеи отказались, потому что она дорогая и неэффективная. Но в том же месяце Путин заявил, что готов будет отдать приказ на применение ядерного оружия, если под угрозой окажется существование российского государства. "Зачем нам такой мир, если не будет России"?, –
заявил
президент РФ.
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