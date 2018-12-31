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#Елкин год. С Новым!

Календарь событий 2018-го глазами карикатуриста.
1
В январе министерство финансов США представило&nbsp;&quot;кремлевский доклад&quot; &ndash; список приближенных президента России Владимира Путина, в отношении которых могут быть введены американские санкции, 210 человек. Но очень скоро выяснилось, что ради отдыха за границей любые санкции можно обойти.&nbsp;16 января в газете &quot;Собеседник&quot; была опубликована&nbsp;статья &quot;Патриот летит на Запад. Где и как отдыхает Алексей Пушков&quot;. Где, как и хорошо ли, можно почитать здесь. Но чувства россиян это расследование не затронуло.&nbsp;Главными врагами России россияне в опросе &quot;Левада-центра&quot; назвали США (68%), Украину (29%) и Евросоюз (14%). 4% считают, что это &quot;чиновники, правительство, &ldquo;друзья Путина&rdquo;. И почему так?&nbsp;
2 В январе министерство финансов США представило "кремлевский доклад" – список приближенных президента России Владимира Путина, в отношении которых могут быть введены американские санкции, 210 человек. Но очень скоро выяснилось, что ради отдыха за границей любые санкции можно обойти. 16 января в газете "Собеседник" была опубликована статья "Патриот летит на Запад. Где и как отдыхает Алексей Пушков". Где, как и хорошо ли, можно почитать здесь. Но чувства россиян это расследование не затронуло. Главными врагами России россияне в опросе "Левада-центра" назвали США (68%), Украину (29%) и Евросоюз (14%). 4% считают, что это "чиновники, правительство, “друзья Путина”. И почему так? 
В феврале было опубликовано расследование Фонда борьбы с коррупцией, из которого следовало, что заместитель председатель правительства РФ и один из самых богатых в стране бизнесменов путешествовали на судне у берегов Норвегии вместе с &quot;девушками из эскорт-агентств&quot;. Это стало известно из эккаунта в социальной сети Инстаграм и книги одной из этих девушек, которая называет себя Настей Рыбкой. Так начался &quot;Рыбкагейт&quot;.&nbsp;
3 В феврале было опубликовано расследование Фонда борьбы с коррупцией, из которого следовало, что заместитель председатель правительства РФ и один из самых богатых в стране бизнесменов путешествовали на судне у берегов Норвегии вместе с "девушками из эскорт-агентств". Это стало известно из эккаунта в социальной сети Инстаграм и книги одной из этих девушек, которая называет себя Настей Рыбкой. Так начался "Рыбкагейт"
&quot;Нет, с нами никто по существу не хотел разговаривать, нас никто не слушал. Послушайте сейчас&quot;, &ndash; сказал Владимир Путин в марте Федеральному собранию,&nbsp;демонстрируя&nbsp;графическую анимацию новых систем российского стратегического оружия. Однако вскоре выяснилось, что крылатая ракета с ядерным двигателем, про которую говорил Путин, &ndash; это разработка, аналогичная тем, которые были сделаны в США в 1950&ndash;1960-х годах. От идеи отказались, потому что она дорогая и неэффективная. Но в том же месяце Путин заявил, что готов будет отдать приказ на применение ядерного оружия, если под угрозой окажется существование российского государства.&nbsp;&quot;Зачем нам такой мир, если не будет России&quot;?, &ndash; заявил президент РФ.
4 "Нет, с нами никто по существу не хотел разговаривать, нас никто не слушал. Послушайте сейчас", – сказал Владимир Путин в марте Федеральному собранию, демонстрируя графическую анимацию новых систем российского стратегического оружия. Однако вскоре выяснилось, что крылатая ракета с ядерным двигателем, про которую говорил Путин, – это разработка, аналогичная тем, которые были сделаны в США в 1950–1960-х годах. От идеи отказались, потому что она дорогая и неэффективная. Но в том же месяце Путин заявил, что готов будет отдать приказ на применение ядерного оружия, если под угрозой окажется существование российского государства. "Зачем нам такой мир, если не будет России"?, – заявил президент РФ.

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