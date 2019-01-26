А мог бы жизнь просвистать скворцом… 80 лет назад погиб Осип Мандельштам. Эфир в 21:05

В новом выпуске «Культа личности» – председатель Мандельштамовского общества Павел Нерлер с рассказом о новых открытиях в биографии поэта. Эфир 26 января в 21.05
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
В программе Леонида Велехова новые данные о жизни и творчестве Осипа Мандельштама
В новом выпуске «Культа личности» – председатель Мандельштамовского общества Павел Нерлер с рассказом о новых открытиях в биографии поэта. Эфир 26 января в 21.05
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
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