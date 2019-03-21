От шахматиста до кикбоксёра: соцсети об отставках губернаторов

В России случился очередной, как это теперь называют, губернаторопад. За пару дней свои посты покинули главы трёх областей и двух республик.

Владимир Милов:

Горячо поздравляю челябинцев с отставкой этого бессмысленного и вредного гондона! Текслер не лучше, но по крайней мере протесты в регионе внесли свой вклад в уход этого олигархического мафиози. Добивайтесь прямых выборов без фильтров!

Татьяна Машкова:

Не сказан самый ГЛАВНЫЙ просчет Дубровского - он ОБМАНУЛ челябинцев, дав ДОБРО на строительство Томинского ГОКА, хотя в 2015-2016 годах обещал учесть мнение жителей при строительстве объекта 1 класса опасности.

Но, несмотря на заключение ВЦИОМ в 2016 году - 73% челябинцев ПРОТИВ строительства Томинского ГОК, Дубровский все же разрешил его строительство всего в 15 км от Челябинска и в 9 км от единственного питьевого источника - Шершневского водохранилища.

Кто будет теперь отвечать за это необдуманное решение?

Найдется ли человек, способный не допустить экологической катастрофы вблизи города-миллионника?

Алексей Табалов:

Ну что, Челябинская область вроде переспала с новостью (совсем даже и не неожиданной) об отставке Дубровского и эйфория должна смениться прагматизмом. Прогнозы, как известно, вещь неблагодарная, поэтому я просто погадаю на кофейной гуще:

1. В отношении ВРИО Текслера (читай - будущего губернатора, за которого, я уверен, наша область проголосует всем своим трехмиллионным стадом) можно, конечно, надеяться на лучшее, но почему-то мне кажется, что готовиться надо к худшему. Тут и играет роль его бэкграунд, и его связи с металлургическим лобби и крупными олигархами. Так что вопрос улучшения экологии точно не будет стоять в его повестке дня.

2. Общественности, которая требовала изменений в различных сферах, именно сейчас, воспользовавшись переходным периодом, следует максимально интенсивно заявить новому главе о всех своих переживаниях и проблемах, тем самым навязав ВРИО собственную повестку дня и сформировав для него нужную картину мира в области. Сейчас для этого наиболее подходящий момент, который впоследствии может быть упущен.

3. Успешность нового главы будет полностью зависеть от его умения формировать управленческую команду, вовремя распознавать вызовы и правильно на них реагировать. У Юревича была проблема с реакцией, у Дубровского проблемы были везде - от кадров до неумения трезво оценивать ситуацию. Мой совет Текслеру - уволить (а некоторых из них и вовсе посадить в тюрьму) весь состав правительства области, как профнепригодных, проветрить кабинеты и набрать новых способных людей.

4. Два последних челябинских губернатора были самовлюбленными и самоуверенными, но их зачистили. Есть ли в этом вклад протестного и общественного движения? Полагаю, что есть и немалый. И пусть придворные холуи это отрицают, факт остаётся фактом - и Юревич, и Дубровский не досидели до конца своих полномочий. Отсюда вывод: активистам не следует расслабляться, а продолжать активно отстаивать свои идеи. Если новый губернатор пойдёт по пути предшественников, не замечая волнующих людей проблем, то и он не досидит до конца своих полномочий. Мы постараемся.

Константин Калачёв:

Глава Республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставке Владимиру Путину. О решении он сообщил на своей странице в Facebook.<...>



Республика Алтай идет в ногу со временем. Хотя злые языки скажут, что патриотичней сообщать об отставках в "Одноклассниках".

Николай Платошкин:

Пошли отставки губернаторов - Алтай. Калмыкия, Мурманск.

Это только начало. Меняют власти в тех регионах, где по мнению Кремля сильны протестные настроения. а значит высок риск для Единой России провалиться на осенних региональных выборах.

Таким образом вместо честного разговора с людьми, вместо хотя бы вялых попыток понять причины народного недовольства - очередные "ходы", чтобы "выиграть" выборы не мытьем, так катаньем.

Ну что же. Это подтверждает правильность тезиса - в сентябре все на выборы, все в наблюдатели, ни единого голоса Единой России! И прокатить всех этих новых назначенцев (борцов, технократов в костюмчиках и т.д.)!

Мы должны начать с региональных выборов сентября 2019 года коренной поворот России к новому социализму. Мы сделаем это. И никакие перестановки слагаемых, перетасовка карт, смена заезженных пластинок этой нашей решимости не изменят.

Мария Снеговая:

Из 16 регионов, где пройдут выборы глав регионов в сентябре 2019 г., в 8 регионах глав сменили в прошлом году (сентябрь-октябрь), еще в 4-х сейчас (Алтай, Калмыкия, Мурманская, Челябинская обл.).

То есть, получается, Кремль недоволен почти всеми действующими губернаторами или почти всех действующих губернаторов считает неизбираемыми. То есть, недовольство властью в регионах растет?

Руслан Кисс:

В Казастане президент подал в отставку. В двух регионах, граничащих с Казахстаном, Челябинской области и Алтае, в отставку подали губернаторы.

Глядишь, эта зараза так и до Москвы доберется...

Про соседство с Казахстаном – почти серьёзно.

Дмитрий Крюков:

Что Назарбаев ушёл в отставку - это большой и сложный вопрос.

Меня смущает другое. Одновременно ушли в отставку губернаторы Челябинской области и Алтая. Этак если сейчас снимут губернаторов Омской области, или там Курганской, или Астраханской, или вот Саратовской, я серьезно обеспокоюсь, что же они там задумали со всеми этими граничащими с Казахстаном территориями сделать

Но самую большую радость комментаторам принесло назначение и.о. руководителя Калмыкии. Им стал 38-летний чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков.

Александр Калинин:

Думал не дождусь, когда губернаторами начнут назначать спортсменов, а не только охранников. Ан нет, дождался. И правильно, депутатских мест в Думе не хватает.

Иван Курилла:

Когда Калмыкия выбирала сама, то выбирала шахматиста.

Когда ей выбирал Кремль, то выбрал кикбоксера.

Еще и лишенного диссертации за плагиат (т.е., уличенного в нечистоплотности).

Юрий Муленко:

Вот время в России! Иногда кажется, что если ты хоть что-то не украдёшь , ну, хотя бы диссертацию, не быть тебе губернатором, министром или депутатом

Алексей Рощин:

Похоже, Путину уже на все накласть с высокой березы. Работает под девизом "И так сойдет!" Скажем, все уже и так были потрясены, узнав, что он снял главу Калмыкии и поставил на его место... кикбоксера. Кикбоксер в губернаторах - такого еще не было! Шахматист (как раз во главе Калмыкии) был, но чтоб кикбоксер?? Им же там ногами по голове лупят, чего он науправляет??

Но и это, оказывается, еще цветочки. С этим кикбоксером все еще веселее. "Нового главу Калмыкии кикбоксера Хасикова лишили степени кандидата политических наук в 2016 году. В диссертации «Политика российского государства в области физической культуры и спорта: проблемы формирования и реализации» он просто поменял Карачаево-Черкесию на Калмыкию".<...>

Каково? В Германии, помнится, недавно целого министра обороны, блестящего и подававшего надежды, безжалостно выперли в отставку, когда выяснилось, что он что-то там слегка намухлевал с диссертацией. А в России целого главу региона НАЗНАЧАЮТ, хотя его фактически поймали за руку на подлоге!

Бесстыдство феноменальное. Я одного не пойму: он Путину проплатил, что ли? Или Путин просто любит кикбоксеров и все им прощает?

Алексей Пономарёв:

Лейтенант полиции Бату Хасиков, которого Путин назначил главой Калмыкии, оказался очень трудолюбивым человеком. В украденной диссертации он не поленился заменить Карачаево-Черкесию на Калмыкию. А ведь название республики там было написано раз сто

Владимир Гамза:

Будем растить кикбоксреспублику! Видимо, после Илюмжинова ничего другого там вырастить уже невозможно.

Николай Травкин:

Значит скоро, совсем скоро страна пойдёт в обещанный прорыв!

Василий Аленин:

Кикбоксер Бату Хасиков, поставленный Путиным руководить Калмыкией – новейшее суверенное слово в российском госстроительстве.

Была, была уже экзотика – Дюмин, Зинченко, губернаторы-охраниики, ветераны путинской ВОХРы.

Но, чтобы кикбоксер, «фулл контакт с лоу-киком», ставший «сенатором» и «кандидатом политических наук» по дороге в начальники Калмыкии, - никогда!

Теперь нужно бы отставника микс-файта, путинского любимца Федора Емельяненко, на какую-нибудь губернаторскую должность пристроить.

Российская власть должна быть с кулаками. Уметь стрелять, подтягиваться и отжиматься. Ей нужно уметь постоять на себя. На фоне нарастающих протестов населения. Таковы требования момента.

Илья Вайцман:

Клоны-технократы у путина кончились, вертухай-полковники из личной охраны тоже (путину надо же и себе сколько-то их оставить?), так теперь в губернаторы начали отставных спортсменов-плагиаторов назначать, да "не запятнавших себя" (гы) директоров госпредприятий. А что делать? Больше-то некого. Остальные либо неблагонадежны, ибо слишком умны, либо наоборот: благонадежны сверх меры - но расписаться под приказом о назначении не смогут, что прочитали. Ибо читать не умеют. Либо все вместе...

Андрей Малосолов:

Народу нашему не нравится, когда во власть назначаются кумовским советским способом. Но он не спешит замечать тот факт, что сейчас во власть приходят люди вполне себе молодые, прошедшие через приличное горнило кадрового отбора. Тот же Бату Хасиков, назначенный в Калмыкию прошел многолетнюю обкатку в госаппартае, а не просто "отбитый кикбоксер" (хотя те, кто знает его лично скажут, что он образованный и умный человек). У нас принято критиковать региональную власть, но как-то с ухмылкой оценивают добровольные уходы в отставку. которые суть есть - не совсем добровольные и вполне за конкретные дела. Сейчас на Алтай поставили губернатором Олега Хорохордина, про которого пишут, что он участник II потока Программы развития кадрового управленческого резерва ВШГУ РАНХиГС. То есть его планомерно готовили на конкретную позициюне с помощью кумовской руки, а благодаря обучению. И многих управленцев готовят ровно таким же образом. Но прямо скажем, немногие способны это осмыслить.