Написанному верить. Эфир в 21:05

Обязательно ли писать завещание, чтобы наследники не остались у разбитого корыта? Что можно, а что нельзя внести в завещание по российским законам? Может ли в России стать наследником домашний питомец? Кто вправе претендовать на наследство и как наследники обманывают друг друга? Спросим у Татьяны Ништ и Сергея Крюкова.