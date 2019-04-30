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Написанному верить. Эфир в 21:05

Написанному верить. Анонс
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Написанному верить. Анонс

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Написанному верить. Анонс

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Обязательно ли писать завещание, чтобы наследники не остались у разбитого корыта? Что можно, а что нельзя внести в завещание по российским законам? Может ли в России стать наследником домашний питомец? Кто вправе претендовать на наследство и как наследники обманывают друг друга? Спросим у Татьяны Ништ и Сергея Крюкова.

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