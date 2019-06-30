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Русский эрос. Эфир в 19.05

Сестры милосердия Первой мировой войны

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Спектакль “Милосердие” о медсестрах времен Первой мировой войны, женской эмансипации, эросе и танатосе.

Как женщины-медсестры отправлялись на Первую мировую войну, чего они там искали и что приобрели? Милосердие и сострадание, или поиск личной свободы? Возможности и запреты для женщин начала ХХ века. Социальная активность в госпиталях и ее опыт после Русской революции.

Эрос и танатос на войне. Архетип “развратная медсестра”. Отмена морали мирного времени во время военных действий.

Документы, на основе которых возникла пьеса: архив цензуры Первой мировой. Что именно цензурировалось в переписке между фронтом и тылом? Национальный патриотизм и персональный эротизм. Письмо солдата царю.

Пластическая и музыкальная составляющие спектакля. “Твой голос, милая, выводит звуки родимых песен с диким совершенством” (“Пир во время чумы”, А.С Пушкин).

Обсуждают режиссер Анастасия Патлай, композитор Кирилл Широков, актриса Инна Сухорецкая. В записи драматург Нана Гринштейн, актриса Лера Борисова, историк Софья Анисимова, культуролог Элла Россман, социолог Елена Рождественская.

Ведет программу Елена Фанайлова

Видеоверсия программы

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