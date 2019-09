Мелодии фьорда. Артемий Троицкий на гребне норвежской волны

Хедлайнеры сто двадцать шестого выпуска программы "Музыка на Свободе"​, открывающей сезон 2019–2020, – норвежские исполнители инди- и электронной музыки. ​​Рок-критик Артемий Троицкий ещё не забирался так далеко на север, а теперь поклонники его программы имеют все основания ожидать рассказов о музыке гренландских и иных заполярных широт. Но пока – страна нефтяников и экологов Норвегия в её песенном и инструментальном творчестве.

Вы считаете, что Эдвард Мунк – художник мрачный и депрессивный? Наверное, так и есть. Но в первую очередь он художник норвежский, и это, как говорится, многое объясняет. Я много раз бывал в Норвегии, путешествовал по всей стране и, должен признаться, впечатления от этих мест получил сильные и несколько противоречивые. Природа фантастической красоты: грандиозные величественные фьорды и всё такое прочее. Люди – нордические суровые, особенно мужчины, они очень сдержанны, и чувство юмора, как мне показалось, у них довольно часто отсутствует. Отсюда ощущение сумрачности, которое навевает на меня норвежский образ жизни.

Если говорить о норвежской музыке (про Эдварда Грига забудем), то закон тёмных настроений в ней тоже доминирует. Главный норвежский экспонат на выставке поп-культуры, группа a-ha с её сладкой лирической попсой, совершенно нетипична. Можно сказать, что это светлая верхушка айсберга, под которой скрыты смурные глубины. Главный вклад Норвегии в мировую рок-музыку – бесспорно, стиль black metal, это самое жуткое экстремальное направление и без того страшноватой "металлической" музыки. Я однажды из любопытства посетил в городке Ставангер концерт патриархов "чёрной металлургии" группы Mayhem – и это действительно было за гранью... членовредительство, настоящая кровь и всё такое прочее. Ну, это, конечно, исключительный случай, но и в гораздо более спокойных стилях, от джаза до new wave, северная холодная закалка даёт о себе знать.

Schtimm с композицией The Hardcore Waving of Happy Flags

В начале нулевых, занимаясь глубинным меломанским бурением, я обнаружил норвежский альбом неизвестной мне группы Schtimm под названием Schtimm plays Mrakoslav Vragosh (2002). Имя "Мракослав Врагош" произвело на меня сильное впечатление, и я заказал пластинку. Диск мне очень понравился, норвежские друзья раздобыли контакты группы, и так я познакомился с её лидером Эрлингом Рамскьеллом из городка Сальтдалл в далёкой северной провинции Норде. Рамскьелл, как выяснилось, "забытого русского композитора Мракослава Врагоша" просто придумал. Вскоре ансамбль распался, и Эрлинг выпустил полдюжины сольных альбомов саркастических песен. Самый успешный из них – Æ (2015), вышедший сразу в двух языковых версиях, на норвежском и шведском. Попробовал себя главный заводила северонорвежской альтернативы и в качестве продюсера, записав альбомы молодой певицы Ингеборг Октобер и нойз-рок-группы Hide Unas. Дальше дебюта дело пока, правда, не пошло.

Ingeborg Oktober с композицией Skjømming

Мой последний визит в загадочные нордические края состоялся весной этого года, по приглашению Арктического университета из заполярного города Тромсё, это самый северный университет континентальной Европы. Город небольшой, крайне живописный, окружённый заснеженными горами и сопками. Найти единственный пластиночный магазин было нетрудно. Среди местных музыкантов преобладают металлическое и сатанинское направления, если судить по обложкам альбомов; климат, видимо, навевает.

Hide Unas с композицией Weighting Games

Кроме того, обнаружил диски местного музыкального коллектива под названием The Band Called Oh! – с высокой вероятностью, самого северного в Европе, исполняющего музыку соул. Также обзавёлся сборником тромсёйских электронщиков, выпущенным в память об ушедшем коллеге Кристиане Х; там оказалось на удивление много интересной атмосферной музыки, из которой я предлагаю вам послушать пьесу Тома Опдаля (увы, ничего о нём не знаю...) под точным и красноречивым названием "71 градус северной широты".

ТРЕК НОМЕР 9

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 126):

1. The Tiger Lillies (UK). Bridal Ballad, LP Edgar Allan Poe's Haunted Palace

2. Alexia Chrysomalli (Greece). Letting Go, LP Metemorphosis

3. Jack Ladder & The Dreamlanders (Australia). Susan, LP Blue Poles

4. George Fitzgerald ft. Tracey Thorn (UK). Half-Light (Night Version), LP All That Must Be

5. Erling & Der Dunkelheiters (Norway). La de gamle drømman dø, LP Æ

6. Ingeborg Oktober (Norway). Forsovelse, LP Hjerteraek

7. Hide Unas (Norway). Weighting Games, LP Noishism

8. The Band Called Oh! (Norway). Slow Beat, LP Stereosoul

9. Tom Opdahl (Norway). 71 Degree Nord, LP For Christian H

10. Kerry Devine (UK). Fools That Fall, LP Away from Mountains

11. Громыка (Россия). "Артём", LP "Вольфрам и Молибден"

12. Lucrecia Dalt (Colombia/Germany). Analogue mountain, LP Anticlines ​

13. The Decemberists (USA). Your ghost, LP I'll Be Your Girl ​