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Лицом к событию

Путинская Россия в советском кино

Элла Памфилова в фильме "Гараж", коллаж

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"Все, что стремится освободится - мне не годится" (кино-сказка Евгения Шварца "Каин 18-й"), "Товарищи! Этот список согласован!" ("Гараж" Эльдара Рязанова) и другие советские фильмы - о путинском времени. Знали ли они тогда, что все это не только их советское настоящее, но и будущее Российской Федерации? В гостях артисты Лия Ахеджакова и Лев Прыгунов, а также телекритик Юрий Богомолов. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

А вы какие параллели советского кино с настоящим временем видите? Звоните в прямой эфир по номеру 8-800-200-22-12 начиная с 19.06

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