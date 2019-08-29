Путинская Россия в советском кино

"Все, что стремится освободится - мне не годится" (кино-сказка Евгения Шварца "Каин 18-й"), "Товарищи! Этот список согласован!" ("Гараж" Эльдара Рязанова) и другие советские фильмы - о путинском времени. Знали ли они тогда, что все это не только их советское настоящее, но и будущее Российской Федерации? В гостях артисты Лия Ахеджакова и Лев Прыгунов, а также телекритик Юрий Богомолов. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

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