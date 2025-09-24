Бумажный тигр

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп предоставит Украине гарантии безопасности после завершения войны.

Сам Трамп считает, что "Украина при поддержке Евросоюза способна бороться и вернуть" всю свою территорию в прежних границах. Трамп поддержал идею сбивать российские самолеты и дроны над территорией НАТО. Также Трамп отметил, что Россия столкнулась с большими проблемами в экономике и что Украине "пора действовать". Россию Трамп в разговоре с Зеленским назвал "бумажным тигром" с разваливающейся экономикой.

Пресс-секретарю Владимира Путина Дмитрию Пескову не понравилось сравнение с бумажным тигром: "Россия никак не тигр, а бумажных медведей не бывает". Песков считает, что за словами Трампа стоят прежде всего бизнес-интересы США — стремление продавать больше нефти и газа.

Россия сейчас мировой лидер по числу ограничений. ЕС ввел в отношении нее уже 18 пакетов санкций и готовит 19-й. Под ограничения США попали около 5 тысяч человек и компаний.

Хорошие времена для экономики России подошли к концу, но это вряд ли поможет Украине, считают эксперты The Economist.

Возможно ли всерьез ослабить санкциями экономику РФ? Обсуждаем с политологом Русланом Айсиным.