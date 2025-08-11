Ссылки для упрощенного доступа

"Последний свободный человек". Анимационный фильм про Александра Володина, который не покажут в России

Александр Володин в анимационном фильме "Ненаписанная пьеса"
Александр Володин в анимационном фильме "Ненаписанная пьеса"

Вышел анимационный фильм режиссера и художницы Ирины Литманович "Ненаписанная пьеса", посвященный драматургу и поэту Александру Володину. Соавтор сценария – писатель, журналист, драматург Виктор Шендерович. Работа над 15-минутной лентой заняла 10 лет. И появилось кино тогда, когда в России на показ у него шансов не осталось.

Текст: проект "Окно"

"С вещами на выход!"

Раннее утро. Звонок в дверь. Человек встает с кровати и идет открывать, как был, в трусах и майке. На пороге – оживший герб Российской Федерации, двуглавый орел в полицейской форме: "С вещами на выход!". Собственно, ничего другого и не ожидаешь от этих хищных клювов, но, оказывается, Государство в этот раз смотрит на беззащитного человечка благосклонно – подхватывает его, уже упакованного в зимнее пальто и ушанку, взмахивает крылами – и они летят над Петербургом, все вверх и вверх – до самой кремлевской башни.

"Диплом" о вручении премии - из фильма "Ненаписанная пьеса"
"Диплом" о вручении премии - из фильма "Ненаписанная пьеса"

А в Кремле – праздник: литературные премии вручают. Пернатое Государство стоит за кафедрой и по бумажке перечисляет заслуги Володина, и так ему непривычно, так скучно все это читать, что оно прямо засыпает. Однако берет себя в руки и торжественно вручает премию, и вот уже растерянный Володин стоит и роняет то гербовую грамоту, то огромный букет красных роз.

А дальше – вокзал. А там орудует наперсточник, и новоиспеченный лауреат зачарованно на него смотрит и все деньги понемногу проигрывает. Но зато под наперстками возникает вся его жизнь. Один наперсток поднимается – там один сюжет, под другим – другой, и так – до конца фильма.

"Отражение в трельяже" - эскиз Ирины Литманович с выставки на "Володинском фестивале" 2019 года
"Отражение в трельяже" - эскиз Ирины Литманович с выставки на "Володинском фестивале" 2019 года

Александр Моисеевич Лифшиц (литературный псевдоним Александр Володин) родился в 1919 году в Минске, с пяти лет жил в Москве, с детства увлекся театром, но поступил в Московский авиационный институт, через полгода бросил его. Окончив учительские курсы, преподавал русский язык и литературу в деревенской школе. В 1939 году поступил в ГИТИС, но через 2 месяца его призвали в армию. На войне Володин был дважды ранен. Единственную медаль "За отвагу" он потерял. После войны поступил на сценарный факультет ВГИКа, окончание которого совпало с антисемитской кампанией по "борьбе с космополитизмом", в Москве работы не нашлось, и Володин переехал в Ленинград. В 1954 году вышла его первая книга "Рассказы", в 1956 – первая пьеса "Фабричная девчонка", поставленная многими театрами страны. Следующую пьесу "Пять вечеров" поставил в БДТ Георгий Товстоногов. Этот стало настоящим событием, посмотреть спектакль приезжали из других городов. Но тогда же на Володина обрушились упреки в "мелкотемье", неоправданном внимании к неустроенным судьбам "маленьких людей", пессимизме. Володин писал сценарии и для кино – в 1962 году вышел фильм "Прошлым летом", картина "Звонят, откройте дверь" Александра Митты в 1966 году получила "Золотого льва" Венецианского фестиваля. В 1970-е годы Володин написал пьесы "С любимыми не расставайтесь" и "Дульсинея Тобосская", сценарий для знаменитого фильма Александра Данелии "Осенний марафон". Несмотря на успех и многочисленные награды, включая Госпремию, Володин многим запомнился как неустроенный в быту человек, пьющий, живущий от зарплаты до зарплаты. Умер он в 2002 году, в возрасте 82 лет.


"О судьбе человека в нечеловеческом государстве"

Автор фильма "Ненаписанная пьеса", художник и режиссер Ирина Литманович рассказывает, что сюжет про Володина сложился далеко не сразу.

Ирина Литманович
Ирина Литманович

– Сначала была идея сделать фильм про время, в котором мы живём. Мы хотели показать белоленточную Москву 2017-18 года. Но пока писали сценарий, я поняла, что это невозможно: события опережали наши фантазии буквально через неделю-две. О том, что сегодня казалось гротеском, на следующий день уже читали в новостях. Схватить время и сделать из него художественный образ было чудовищно сложно, все быстро превращалось в хронику. Для любого художественного образа нужна дистанция и нам ее не хватало.

Из первоначального сценария, который назывался "Белое кино": "Мимо проезжает троллейбус, полный персонажей Босха… И вот уже… не троллейбусы, а автозаки стоят вдоль Никитского бульвара, и выход на Кутузовский перекрыт плотной омоновской цепью... По пустой Москве, по Кутузовскому, летит кортеж бронетехники... Омоновцы сметают столики у "Жан-Жака" вместе с посетителями… Коренастый омоновец, придушив захватом за шею сзади, ведет Шендеровича в автозак".

Виктор Шендерович 11Jun2007ович на "Марше несогласных" 7 июня 2007 года
Виктор Шендерович 11Jun2007ович на "Марше несогласных" 7 июня 2007 года

В конце концов от идеи создать образ "белоленточной" Москвы авторы отказались. И тогда возникла идея обратиться от временного, которое распадалось на глазах, к вечному и сделать фильм про драматурга Володина.

– Я не жила в его времена, поэтому могла смотреть на него как сторонний наблюдатель, как художник, – говорит Литманович. – Я попыталась сделать обобщенный образ поэта в XX веке, который не имел гипертрагической биографии, но жил, не изменяя себе, и которого действительно любили, знали и как поэта, и как драматурга. И это сочетание комичного внешнего образа с абсолютной трагичностью и встроенностью в предлагаемые обстоятельства эпохи тоже очень трогало.

Эскиз Ирины Литманович (выставка на "Володинском фестивале" 2019 года)
Эскиз Ирины Литманович (выставка на "Володинском фестивале" 2019 года)

Виктор Шендерович говорит, что фильм "Ненаписанная пьеса – "о судьбе человека в нечеловеческом государстве". И что это не очередное антисоветское произведение, поскольку "поздно бороться с советской властью", при которой по большей части жил Володин.

– Главная тема – человеческое счастье, найденное в творчестве, роман с пишущей машинкой, который удался. Володин переплавлял свои беды, своё одиночество в волшебные образы. "Осенний марафон" – пример того, как можно преобразить собственные комплексы, несчастье, разорванность, двусмысленную, горестную жизнь плута – по Мандельштаму: "Из тяжести недоброй я когда-нибудь прекрасное создам", – говорит Виктор Шендерович. – Это формула искусства, которое существует на преодолении. От Данте до Варлама Шаламова – все лучшее создано так. Рефлексия, ужас жизни, одиночество, несправедливость, нелюбовь, жестокость, собственные комплексы и несовершенство – служит материалом, топливом для этого чистого огня. Это технология искусства.

Володин прощается со своей будущей женой, уходя на войну - кадр из анимационного фильма "Ненаписанная пьеса"
Володин прощается со своей будущей женой, уходя на войну - кадр из анимационного фильма "Ненаписанная пьеса"

Шендерович знал Володина лично и наблюдал это "преодоление жизни искусством, высокий полет художника, его свободу на письме".

– А жизнь у него была сложноустроенная, ее несовершенство он ужасно переживал. Но совершалось превращение горестной жизни плута в волшебные строки, волшебные буквы, идущие с неба. Наш фильм – про это.

Двухголовое Государство-орел, по словам Виктора, появилось в фильме не сразу: вначале Государственную премию Володину вручал Путин, но потом пришел счастливый обобщающий образ.

– Я сам озвучивал этого орла – "Моисеевич, блядь, какой-то, драматург, блядь. Да иди, блядь, получи свои бабки и иди отсюда". Государство – это лишь обстоятельство времени, обстоятельство жизни.

Игра в наперстки

В основу фильма легла история с проигрышем Володиным своей премии наперсточникам. И это совершенно реальная история.

– Он действительно проиграл в напёрстки свою премию, только не Государственную, а "Триумф", – рассказывает Шендерович. – Причём понимал, что имеет дело с жуликом, но ему был интересен этот напёрсточник как товарищ по искусству. Володин был невероятный отдельный человек. Из-под напёрстка видна вся его жизнь, это такой театр, образ, дающий возможность проиграть свою жизнь. Здесь глагол "проиграть" двойного назначения – проигранная жизнь. Он её проиграл в театре. Собственная жизнь становится пьесами, сценариями, он их делал из себя самого.

По словам Литманович, именно эта история помогла ей лучше понять Володина.

– Там на вокзале были "муж и жена", которые разыгрывали, что муж проигрывался, а жена его пилит за это. Володин как-то вдруг забыл обо всём, что знал о наперстках, и стал сочувствовать этому конкретному человеку. И мало того, что проиграл все, что было с собой, так он поехал домой за этой премией, привёз её и проиграл уже вообще всё. Узнав об этом, я поняла, что это его цельный образ как персонажа. Он же платит деньги не за то, чтобы угадать, что там под наперстком, а чтобы увидеть свою жизнь как бы со стороны. Он сам придумывает то, что там видит – он один. Это пьеса его жизни. Это не то, чтобы жизнь проиграна, как он сам как-то сказал. Это, скорее, безграничная вера в обстоятельства, в жизнь, какой он ее видит и какой ее делает сам.

В эту жизнь входили и метания Володина в отношениях с женщинами.

– Его пьесы и сценарии – это его личная жизнь, которую он превратил в художественный образ. У него были, как я понимаю, две ключевые женщины, его жена Фрида, с которой он прожил всю жизнь, и Лена, которая родила ему второго сына и умерла, когда мальчик был еще в очень юном возрасте. Володин привёл его в семью, это была ужасная драма – жена его не приняла, что было очень болезненно, для мальчика в первую очередь. Мы не стали этот сюжет развивать, остановились на том, когда она беременна.

Володин и "женщина в красном" - кадр из фильма "Ненаписанная пьеса"
Володин и "женщина в красном" - кадр из фильма "Ненаписанная пьеса"

Третья женщина, возникающая в фильме, это женщина мечты Володина, всегда в белом платье.

– Он любил цитировать Пастернака: "Ты появишься у двери в чём-то белом без причуд". Детская мечта, самая дорогая, наверное. Но он сам был немножко ребёнок, как и все художники.

Женщина в белом и воздушном возникает – и тает, как сон, в основном же мы видим суровую реальность: грузовики, увозящие солдатиков на фронт, вокзал, свидание с женщиной в красном, с которой так не хочется, но почему-то нужно прощаться, бедно обставленную квартиру, писателя, который стучит на красной пишущей машинке и не забывает прикладываться к бутылке, стоящей под столом.

Предвоенный парк, девочка, солдаты отправляются на фронт – это сама жизнь Володина, а возможность рассказать об этом – главное счастье, которое дано художнику как компенсация, сведение счетов, преодоление на бумаге, того, что так трудно было преодолеть в реальной жизни.

Эскиз Ирины Литманович (выставка на "Володинском фестивале" 2019 года)
Эскиз Ирины Литманович (выставка на "Володинском фестивале" 2019 года)

"Оставьте нас в покое, не мучайте нас!"

Фильм заканчивается строками из стихотворения Володина о том, что он с другой планеты.

– Он весь был из этого самойловского "И жалко всех". Он ненавидел любое государство, и то, где жил, где был рабом армии. Он стыдился своего солдатства несчастного. Он был абсолютным бунтовщиком.

"Женщина белом" в фильме "Ненаписанная пьеса"
"Женщина белом" в фильме "Ненаписанная пьеса"

Про володинские бунты против системы, вспоминает Шендерович, ходили легенды. А перед тем, как бунтовать, Володин напивался: "этот алкоголизм носил принципиальный характер". Действительно, даже его мемуары называются "Записки нетрезвого человека". Шендерович считает, что алкоголизм Володина был "анестезией от стыда за всю нашу бесстыжую страну". Он вспоминает, как в 1994, когда началась чеченская война, смотрел новости вместе с Володиным, который плакал у телевизора, чувствуя свою личную вину, "стыд за всех нас, бесстыжих". И пил, чтобы эту боль заглушить, и иногда позволял себе то, что позволять было нельзя.

Эскиз Ирины Литманович (выставка на "Володинском фестивале" 2019 года)
Эскиз Ирины Литманович (выставка на "Володинском фестивале" 2019 года)

Ярчайший пример – знаменитая история, рассказанная Виктором Розовым (известный советский драматург и сценарист – "Окно") – как в шестидесятые годы перед партийным съездом лучших советских драматургов позвали к министру культуры Фурцевой, пришли Сафронов, Шатров, Розов, Володин и еще пару человек.

– Как бы просите, чего хотите, родина открыла закрома, у партии хорошее настроение. Сафронов говорит: "Сейчас пишу пьесу, очень важная тема – смычка рабочего класса и крестьянства, но трудно из-за жилищных условий, с тёщей в одной комнате. А-а, да-да, референт записывает – Сафронову участочек, дачку. Шатров говорит: "Знаете, приступил к работе над пьесой из лондонского периода жизни Владимира Ильича, хотелось бы посидеть в лондонской библиотеке, проникнуться атмосферой". Да, конечно, Шатрову на две недели в Лондон поездку. А Володин, по словам Розова, уже выпил, а когда услышал про смычку рабочего класса и крестьянства, то еще добавил из фляжечки.

И когда дошло до него, то он, по словам Розова, просто закричал на Фурцеву: "Оставьте нас в покое, не мучайте нас. Мы не для того воевали, не за пайки. Дайте нам писать то, что мы хотим".

Интересно, что скандала не вышло, поскольку министр Фурцева "показала настоящий класс".

– Она переждала его истерику и спросила: "Александр Моисеевич, вы спортом занимаетесь?" Он растерянно сказал: "Нет" – "Вот видите, до чего вы себя довели. Ведь вы же фронтовик, надо следить за здоровьем". Знаете, сказала она, мы вас запишем в бассейн. И Володина записали в бассейн.

А уже в постсоветские 90-е годы Володину как-то позвонили с питерского телевидения 9 мая – как ветерану войны.

Отправка на фронт - кадр из фильма "Ненаписанная пьеса"
Отправка на фронт - кадр из фильма "Ненаписанная пьеса"

– Эфир был прямым – это была их ошибка. А он для смелости еще взял немножечко. И когда они позвонили за какими-то дежурными словами о Великой Победе, он просто кричал в трубку про октябрь 1941 года – этот Сталин, этот мясник, убийца, он бросил нас, предатель, негодяй, мы там сдыхали в окопах. Сказал, что думал. Сейчас бы никакого прямого эфира не было, конечно, – уверен Шендерович.

"Матвеевском сквере" - один из первых эскизов к фильму "Ненаписанная пьеса"
"Матвеевском сквере" - один из первых эскизов к фильму "Ненаписанная пьеса"

Друг Володина актер, режиссер, драматург, сценарист Сергей Коковкин также вспоминает Володина, как человека, который "ничего не боялся".

– Моисеич был протестант, он ёрничал, умел хулиганить, он пил, говорил правду, он последний свободный человек. А потом он себя ругал – "опять я не смолчал". То, что мне казалось безумно смело, ему казалось, что это нормально, – вспоминает Коковкин. – Но обиды и отчаяние часто гасились водкой. Я приезжал утром из Москвы и прямо с вокзала приезжал к нему. Он говорил: "Ну, с чего начнём?" Открывал холодильник, а там стояли "мерзавчики", на каждом наклейка: "Фабричная девчонка", "Старшая сестра". Это кто-то ему подарил. На все его пьесы был свой "мерзавчик". И вот утром часов в 9 мы садились на кухне, капустка вынималась, водка. И Володин был собой.

Писатель за столом - кадр из фильма "Ненаписанная пьеса"
Писатель за столом - кадр из фильма "Ненаписанная пьеса"

Вспоминает Сергей Коковкин и другой случай, как он приехал к нему со своей будущей женой в Дом кинематографистов в Болшево, и Володин, узнавший, что остановиться им негде, уступил им свой номер, соврав, что ему есть, где спать, а сам гулял и кемарил до утра на лестнице.

– Я помню, в 1957-м, когда только началась оттепель, он говорит: "Это что, они рыбку поймали, нас держат, вытащили из воды. Мы уже дышать не можем. Тогда нас снова чуть-чуть в воду опускают, но из руки не выпускают". Мы надеялись на более радикальные изменения, а он всё предвидел. Голос у него был свободный. Его и уважали, и боялись, не выносили его острого слова. А он при всех шпарил, что хотел.

Прокатная судьба фильма о Володине в России, увы, предопределена тем, что один из авторов – Виктор Шендерович – иноагент. Зато очень успешные показы фильма уже прошли в Израиле, покажут его и в Европе.

– Когда я пишу текст или говорю на злобу дня, я сегодня записал, завтра вышло. В анимации счёт идёт на годы, ты заведомо рискуешь попасть во временную расщелину, поэтому целиться надо только в вечность, – говорит Шендерович. – Фильм, мне кажется, совершенно замечательный, но где его зрители? Для кого эти пейзажи, этот вид БДТ на Фонтанке, эта советская еврейская тема? Но все-таки тех, кому не надо объяснять, про что "Осенний марафон", много. Это адресовано нашим, своим, а их миллионы, по большому счёту. Они уже размазаны по земному шару, в значительной степени маргинализированы, выброшены вон. Тем важнее этот прощальный привет, фильм об этом мире и об этом человеке.

