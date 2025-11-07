"Десятки тысяч фур встали". Пробка на российско-казахстанской границе

Вот уже около двух месяцев на границе России и Казахстана стоит очередь из фур. Тысячи российских селлеров потеряли свой товар на миллионы рублей, пишет тг-канал База . С начала сентября пропуск большегрузов через границу был полностью прекращён российской стороной – согласно официальной версии властей РФ, это связано с более тщательной проверкой, выявившей несоответствие товара и описи в накладных. Сами водители говорят, что в очереди стоят все, даже те, кто везет груз, полностью соответствующий бумагам. Многие были вынуждены бросить машины с товаром и уехать домой – у них не осталось денег.

Текст: проект "Окно"

"Я мужа потеряла уже на вторую неделю"

Усиленные проверки наблюдаются с обеих сторон границы между Россией и Казахстаном. С середины сентября таможенная служба Казахстана проверяет почти все грузы, следующие в Россию, – в частнтсти, на предмет наличия санкционной продукции и товаров "двойного назначения". Российская сторона, в свою очередь, также ужесточает контроль над импортом через Казахстан.

Подконтрольные российским властям СМИ пишут, что сейчас пропуск через границу ожидают уже 10 тысяч фур, при этом значительная часть автомобилей находится в пробке уже второй месяц. Через Казахстан в Россию идут товары из Китая, Турции и Киргизии. В бесконечные очереди попали в основном машины с электроникой, беспилотниками и их комплектующими, а также с продукцией "западных брендов", которые запрещены к ввозу в РФ.

"Скопление транспортных средств вблизи границы возникает из-за действий недобросовестных участников ВЭД (внешнеэкономической деятельности), которые не дают перевозчикам команду следовать через границу. Этот факт подтверждает попытки недобросовестного бизнеса выждать время в надежде на ослабление контроля", – заявили в федеральной таможенной службе РФ (ФТС).

Водители рассказали редакции Сибирь.Реалии, что "стоят все", вне зависимости от перечня товаров.

– Это какой-то кошмар. Я мужа потеряла уже на вторую неделю – ему не до телефона было. Они вставали где придется, там такой хаос – ДТП, конфликты, драки. И все это, по сути, из-за таможенников. Как 10-го числа [сентября] встали, так и не сдвинулись. Там ни в туалет ни отойти, ни покушать нормально. У него кончились все деньги, я скинула сколько смогла, он еще занял. Но неделю назад бросил машину по согласованию с шефом. За машиной поедет другой водитель, – говорит Ирина, супруга дальнобойщика из Иркутской области (имя собеседницы, как и остальных, изменено для ее безопасности). – Мой муж остался без зарплаты, семья – в долгах. А его шеф – дай бог, если избежит банкротства. У него нормальный товар, не под санкциями – посуда, домашняя утварь. СМИ пишут, что пара дней и такие фуры пропускают – нет, это не так!

Другой водитель, оставшийся на границе в очереди у пропускного пункта возле села Маштаково (КПП Маштаково – Сырым) со стороны Казахстана, рассказывает, что заявления ФТС о том, что очередей больше нет – неправда.

– Полмесяца назад было 5 тысяч машин, сейчас – все 7 тысяч! – говорит Игорь, водитель из Оренбурга. – 1 ноября видел в интернете, что якобы стали пропускать фуры, после чуть ли не личного распоряжения Путина. Стоим все. Говорят, только "гаджиевские" (так собеседник называет логистические компании Гаджи Гаджиева, которые импортируют товары в том числе из западных стран в Казахстан и реимпортируют – в РФ) проезжают. Я лично даже их не видел – плотно все стоим. Но ребята сказали – за каждую фуру "гаджиевские" платили по 700 баксов. Долго оформляют? Да их вообще [на таможне] не досматривают.

По словам нашего собеседника, некоторые дальнобойщики готовы заплатить даже эту сумму для того, чтобы наконец пересечь границу.

– Просят вот эти компании оформить на себя их груз, готовы и больше заплатить. То есть не от всякой [компании] они сейчас и взятку-то возьмут, – говорит Игорь.

Российские логистические компании отмечают, что самые серьезные заторы случились на трех погранпереходах с Казахстаном – Бугристое (Троицкий район, Челябинская область), Веселоярск (Рубцовский район, Алтайский край) и Петухово (Курганская область).

В местных телеграм-чатах жители ближайших городов и сел бурно обсуждают, есть ли шанс проехать на частном легковом автомобиле. Ответ чаще всего отрицательный.

"Через Маштаково прорвусь сегодня на легковушке?" – пишет один пользователь.

"Нет, сейчас даже таксисты не могут проехать через Маштаково. Через Курлин (автопереход через границу РФ-Казахстан) попробуй", – советуют ему в ответ.

– Официальная версия российских властей – начали приводить все в соответствие с правилами Евразийского экономического союза, куда входят и Россия, и Казахстан. Но туда входят и Киргизия, и Беларусь, и Армения. Почему там нет заторов? Потому что, вероятно, такого объема серого трафика там нет. В частности, беспилотников и прочей санкционной электроники, от которой военные успели пострадать даже внутри страны в результате диверсий, – рассуждает профессор кафедры мировой экономики одного из сибирских университетов (фамилию его мы не называем из соображений безопасности). – Поможет ли? Пока мы видим, что это очень "помогает" таможенникам. На какую сумму? Умножьте 700 долларов на примерно 3 тысячи фур известных компаний-перевозчиков.

Эксперт не верит в то, что сотрудники таможни в итоге будут тщательнее сличать груз и декларации. Наблюдения водителей его предположения подтверждают.

– Раньше на "проверку" одного большегруза тратили в КПП Уральска 15 минут – не больше. Сейчас машины просто стоят у пропускного пункта – это не значит, что время простоя уходит на проверки, – говорит дальнобойщик Игорь.

Единственный итог, по словам эксперта – неминуемый рост цен на товары.

– Зависит от того, сколько простоял груз конкретного ритейлера на границе. К потере времени приплюсуйте увеличившиеся расходы на сопровождение. Думаю, процентов на 5-10% вырастет, – заключает эксперт.

На фоне затянувшихся на долгие недели и уже месяцы проблем с прохождением границы и таможенным оформлением здесь расцвел нелегальный бизнес, пишет LocNews.Ru. Появились так называемые "помогалы" – посредники, которые за деньги предлагают ускорить прохождение таможни. Их услуги оцениваются в $300–1000 за машину или до 10% от стоимости контейнера. "Стою 47-й день. Везу партию электроники с маркетплейсов, – делится водитель-дальнобойщик у КПП "Сары-Туркебі"/"Александров Гай". – Кредит за фуру висит, товар простаивает. Клиенты подают в суд. Многие коллеги уже сдают документы "помогалам" – другого выхода нет".

Хаос на границах Казахстана (как с Россией, так и с Китаем) начался после саммита ШОС 4–5 сентября, говорит главный редактор Orda.kz Гульнара Бажкенова.

– До 2022 года границу контролировали КНБ (Комитет национальной безопасности) и компании "первой семьи" (Назарбаевых). В 2022 году границу передали новой команде для "борьбы с контрабандой". По факту они отодвинули компании "семьи" и заняли ее место, КНБ в процессе по-прежнему участвует. Ответственным за "Хоргос" (контрольно-пропускной пункт на границе Китая и Казахстана) стал экс-министр иностранных дел Мурат Нуртлеу, а исполнителем – Гаджи Гаджиев, – рассказывает Бажкенова. – После саммита, на котором, по словам инсайдеров, Токаеву пожаловались на непомерные взятки несколько китайских бизнесменов, начался этот кризис. Кому-то покажется, что так выглядит борьба с коррупцией. Но больше напоминает передел власти – в режиме реального времени наблюдаем, кому этот "рынок" в результате достанется.

Гаджи Гаджиев неоднократно становилась предметом журналистских расследований в контексте трансграничной торговли с Китаем, напоминает The Insider. Согласно публикациям Respublika.kz, предприниматель имел отношение к организации товаропотоков через пограничные переходы между двумя странами. Ранее в прессе появлялась информация о возможном привлечении бизнесмена к ответственности. При этом Гаджи Гаджиева Бажкенова называет лишь исполнителем. А тем, "кто на самом деле решает, какая муха и с какой скоростью полетит через обе границы" – первого зампреда КНБ Али Алтынбаева.

Бажкенова подтверждает, что на фоне остановившегося трафика таможенники на обеих границах пропускают определенные большегрузы.

– Вопросы по-прежнему решают через Гаджиева, так что я бы не сказала, что старые схемы полностью перестали работать. Скажем так – режим стал не автоматическим, а ручным. Через него удается "достучаться" нужным людям и товар в итоге провозят, – говорит Бажкенова. – На границе с Россией трафик стоит гораздо плотнее, чем с КНР. Тысячи фур загнаны в отстойники, наши корреспонденты до сих пор это подтверждают. То есть не то, что их долго проверяют, с ними просто никто не работает, стоят в стороне. Интересный момент – через российскую границу прямиком гонят только те фуры, что зашли в Казахстан из Китая. То есть для особых случаев работает "прямой коридор".

По словам экспертов, "прямые коридоры" работают в том числе для санкционных БПЛА и электроники, ввоз которой пытаются взять под контроль российские власти.

В расследовании на канале ORDA News Гульнара Бажкенова рассказывает о том, что "из-за санкций Запада против России схемы контрабанды эволюционировали до невиданных высот с 2022 года. Фокус контрабандистов направлен на обход санкций через серый транзит, коррупцию и фиктивные документы. Основные товары – электроника, смартфоны, дроны, чипы, ширпотреб, одежда, обувь, автомобили, оборудование и другая "санкционка".



Схемы основаны на ложном транзите. Товары декларируются как импорт в Казахстан, но на деле идут в Россию без пошлин в рамках ЕАЭС. Коррупция, взятки 5–20 % от стоимости груза. Организаторы – китайские экспортёры, казахстанские и российские фирмы.



Через Казахстан в Россию проходит отлаженная схема серого транзита китайских товаров. Российские дистрибьюторы, такие как Ostec и Mirtrans, заказывают продукцию у китайских компаний по полной цене, но в казахстанских документах указывают заниженную стоимость. Например, груз на 50–100 тысяч долларов оформляется как партия всего на 10-20 тысяч долларов...По словам опрошенных перевозчиков, суммы неофициальных платежей на границе составляют 200–500 долларов за прохождение поста. Эти деньги платят, чтобы фуру не досматривали, не отправляли на сканер и не задерживали.



За фиктивную растаможку или обход таможенного контроля передают 5–10 % стоимости груза, что в среднем составляет от 2,5 до 10 тысяч долларов. Уже внутри Казахстана движение фур обеспечивается за счёт так называемых дорожных взносов – 50–200 долларов за участок пути. Эти взятки, по словам водителей, передаются сотрудникам полиции, чтобы они не останавливали машины для проверки. После пересечения территории Казахстана фуры с фиктивными штампами растаможки выходят через посты вроде "Сагарчин", где российским таможенникам передаются 500–2000 долларов за ускоренный проход".

Редакция проекта "Окно" направила запросы в Федеральную таможенную службу России, Администрацию президента Республики Казахстан и Комитет национальной безопасности РК с просьбой о комментарии. На момент публикации ответы не получены.