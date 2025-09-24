"Хоть "Ламборгини" привезем". Как российские автоперегонщики обходят санкции

Несмотря на западные санкции из-за войны в Украине, запрещающие экспорт в Россию большинства популярных иномарок, такие автомобили беспрепятственно продолжают ввозить в РФ. При этом перегонщики открыто рекламируют свою деятельность. А российским автовладельцам больше вредят не западные санкции, а собственная власть.

Число автомобилей, нелегально ввозимых в Россию, растет. В 2024 году в РФ, по данным "Автостат Инфо", прошли регистрацию 161 449 легковых автомобилей и LCV (Light Commercial Vehicle) массой до 3,5 тонн, предназначенные для перевозки грузов и материалов, ввезенных в страну по параллельному импорту. Это на 17,7% больше, чем в 2023 году, когда было зарегистрировано 137 121 авто.

"Люкс" с доставкой в Белгород

Те, кто занимается импортом подсанкционных автомобилей, свою деятельность не скрывают, наоборот – открыто рекламируют. Вот, например, основатель белгородской компании "Аким Авто" Валерий Ким рассказывает, что возит в Россию автомобили из Южной Кореи.

"Друзья, сейчас мы грузим автовоз в Южной Корее. Отправляем автомобили в Белгород. Из последних новостей: теперь наши автомобили будут ехать не до Воронежа, не до Москвы, а прямо в Белгород. Кому нужен автомобиль – обращайтесь, подберем лучший автомобиль, который есть на корейском рынке", – обращается к потенциальным покупателям Валерий Ким.

В интервью одному из инстаграм-пабликов Ольга Урывская, региональный менеджер "Аким Авто" в Белгороде, говорит, что их компания может привезти любую машину, даже итальянский спорткар "Ламборгини".

Первые санкции ЕС, США, Великобритании в отношении России, затрагивающие автопром, появились сразу же после войны, в феврале-марте 2022 года. Они запрещали экспорт в РФ электроники, необходимой для производства автомобилей. В июле того же года, в рамках седьмого пакета санкций, ЕС официально запретил экспортировать в Россию автомобили класса "люкс" стоимостью свыше 50 тысяч евро. В 2023 году список запрещенных к экспорту автомобилей и комплектующих был расширен, а ограничения 2024 года коснулись уже параллельного импорта. Евросоюз запретил экспорт в Россию через третьи страны подержанных автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра и всех электромобилей. К европейским и американским санкциям присоединились Канада, Австралия, Швейцария, Япония, Южная Корея и даже соседняя с Россией Грузия. Однако через страны постсоветского пространства, такие, как Армения, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Азербайджан, иномарки уже четвертый год беспрепятственно попадают в Россию. Еще одним популярным перевалочным пунктом для нелегального импорта иномарок в Россию стали Объединенные Арабские Эмираты.

Перегонкой машин из Южной Кореи Валерий Ким начал заниматься в октябре 2024 года, решив оставить бизнес, связанный с общепитом, и переключиться на новую сферу, чтобы, по его словам, "радовать людей крутыми автомобилями по приятным ценам". А в конце августа 2025 года в телеграм-канале АКИМ-авто появился пост о том, что компания продала за лето много автомобилей и открыла свое представительство в Краснодаре.

Сам Валерий Ким, ежедневно рекламирующий свой бизнес в соцсетях, на просьбу рассказать о работе ответил отказом: "Какая мне выгода? Спасибо за предложение, но в СМИ не хотелось бы светиться".

В Южной Корее, как следует из постов в том же телеграм-канале, у АКИМ-авто есть партнер – компания "TOPEX", которая и занимается подбором и отправкой автомобилей. В ней работает восемь человек: менеджеры, осмотрщики автомобилей, юрист и бухгалтер. На страницах АКИМ-авто в социальных сетях регулярно появляются ролики об отгрузке автомобилей в Корее с закрытой охраняемой стоянки. В кадре элитные иномарки: дорогие внедорожники и мощные спорткары с объемом двигателя, значительно превышающим санкционный лимит. На месте крепления номерных знаков декоративные таблички с названием компании и автомобильным кодом Белгорода.

Отдельно говорится о том, что машины, которые находятся под санкциями, оплачиваются покупателями через валютный обменник, и AКИМ-авто может помочь с этой операцией. При этом зарабатывает компания Кима не на своих клиентах, а на возврате НДС, который Южная Корея делает с экспортируемых автомобилей. То есть государство, поддержавшее западные санкции, платит тем, кто эти санкции обходит.

Хоть Теслу, хоть Роллс-Ройс

Импорт авто из Южной Кореи, по словам автоэксперта Алексея Мочалова, расцвел относительно недавно, в 2024 году, но санкции в отношении автопрома формально хоть и действуют, на деле уже давно "даже не обсуждаются", поскольку у западных стран нет ни сил, ни желания следить за их исполнением.

– Просто сейчас логистика усложнилась. Например, если раньше машины можно было привести напрямую через Литву, то сейчас задействуются другие страны, – говорит Мочалов. – Маршрут удлинился, и цена для конечного потребителя выросла, а больше ничего не изменилось. В Россию можно привести хоть "Теслу", хоть "Роллс-Ройс". На импорт таких люксовых машин больше влияют внутренние российские законы, всякие утилизационные сборы и ключевые ставки, а не западные страны. Ведь утилизационный сбор – это просто рэкет, налог на воздух. Ни в одной цивилизованной стране его нет в таком виде.

Утилизационный сбор на ввозимые в Россию автомобили существует двух видов: коммерческий и для физических лиц. Суммы оплаты по ним различаются в сотни раз. Коммерческий сбор на автомобили, официально ввозимые для последующей продажи, варьируется от 667 000 рублей до 1 875 000 рублей на двигатели объемом от одного до трех литров, что охватывает практически весь популярный модельный ряд. Но такие суммы вкупе с таможенными платежами делают привоз тех же подержанных корейских или японских авто просто нерентабельным, поскольку конечная цена для покупателя в России в несколько раз превышает стоимость автомобиля в Корее или Японии. А вот если автомобиль ввозится для личного пользования, утильсбор можно сказать, символический. Всего 3400 рублей за машину возрастом до трех лет, и 5200 рублей за машину старше трех лет. Именно этой лазейкой и пользуются перегонщики, сразу же оформляя машину на конкретного клиента и от его имени проводя таможенные платежи.

Спасти свое, закрыв импорт

Компаний-перегонщиков, занимающихся импортом подсанкционных авто, в России десятки. Все они себя рекламируют. Многие открылись до войны в Украине, а после ее начала расширили бизнес. На сайте AvtoizES.ru говорится, что компания много лет в "спокойном режиме" занималась импортом автомобилей, но "последние события вызвали такой всплеск спроса, что справляться с ним прежними силами стало весьма затруднительно".

Петербургская компания-перегонщик Korbut Auto импортирует автомобили из Германии с 1998 года. На их сайте ничего не говорится про "последние события". Клиентам просто предлагают пригнать авто, выбрав понравившуюся марку и модель на электронных площадках с объявлениями о продаже машин. У этой компании, судя по всему, тоже есть представительство за рубежом. Для работы с юридическими лицами на их сайте указан телефон во Франкфурте-на-Майне. Санкции, говорят клиентам, не проблема.

– Машина пойдет автовозом до Роттердама, в Роттердаме погрузят в контейнер, и контейнером уже до Питера. Получать будете в Питере. Машина зашла на территорию Российской Федерации, и санкции уже ни о чем. И на четыре литра, и на пять машины проходят, – объяснил сотрудник компании корреспонденту Север.Реалии, позвонившему под видом покупателя.

– Большинство людей знает об этом очень поверхностно, – говорит Алексей Мочалов об услугах автоперегонщиков. – О тех же корейских схемах по центральному телевидению никто не рассказывает, и в прайм-тайм никто их не рекламирует. Я вас уверяю, что те, кто ими пользуется – это какой-то ничтожный процент покупателей от общего автомобильного рынка. Да, есть такая возможность, но она не то, чтобы огромная. Да и позволить себе эти машины могут немногие. У основной части россиян самые востребованные авто – стоимостью до полутора миллионов рублей, которые можно купить без привлечения кредитов.

По словам автоэксперта, на четвертом году санкций нет никаких признаков того, что на Западе кто-то хотел бы реально перекрыть каналы, по которым в Россию поступают иномарки и запчасти к ним, поскольку этот рынок – большой и лакомый кусок, который никому не хочется терять. Если кто-то и заинтересован в урезании любого импорта, так это руководители российских автозаводов, которые понимают, что единственный способ спасения этих заводов – возврат к плановой экономике, позволяющей спокойно производить автомобили и не переживать за их реализацию.

– Для директоров российских автозаводов это последняя спасительная соломинка, потому что уровень локализации производимых в стране машин очень низкий, – говорит Мочалов. – И получается, что при сборке из импортных комплектующих китайский оригинал более интересный и конкурентный, и в чем-то даже более дешевый, чем машины под российским брендом, собранные на 70% из иностранных комплектующих.

Для "Автоваза" ввозимые в страну иномарки действительно проблема. В концерне сообщили, что с 29 сентября он перейдет на четырехдневную рабочую неделю из-за "ситуации на рынке". Причины, по которым принято такое решение – высокая ключевая ставка, ужесточение требований к заемщикам по автокредитам и большой объем автомобильного импорта.

"Бандиты в 90-х так не свирепствовали"

Санкции, касающиеся автопрома, можно легко обойти, и они, уверен автоэксперт, совершенно не заставляют россиян рефлексировать по поводу войны в Украине.

– Эта тема в сообществах автомобильных вообще не обсуждается, она токсична, табуирована. И у людей вообще не возникает каких-то параллелей, как, в общем, и раньше не возникало. Да и рядовой француз или немец вряд ли считают, что обычный россиянин как-то виноват в войне. В России санкции ведь давняя история, и люди к ним просто приспосабливаются. Я по сообществам в интернете вижу, что отношение терпеливое в целом. Закрылась одна дырка в заборе, ждут, когда появится другая, – поясняет Мочалов.

Если к западным санкциям, создающим препятствия для ввоза иномарок, российские автомобилисты относятся хотя бы с терпением, заградительные меры с российской стороны вызывают возмущение. В комментариях автолюбителей к видеоролику Asia Import, рассказывающему о планируемом повышении утилизационного сбора, российскую власть даже сравнивают с криминалом из 90-х, и сравнение не в пользу первой.

"В 90-е годы гоняли машины из Приморского края самоходом, нарывались на рэкет на дорогах и платили, но бандиты так не свирепствовали, как те, кто придумывают такие законы. Это просто грабители народа", – пишет один из пользователей.

"Мало нам санкций извне!!! Так теперь санкции от наших же власть имущих для своих граждан!!! Своих не бросаем!!! Своих пересаживаем на АВТОВАЗ!!!!!!!"

"В этом году отдыхал в Абхазии, все гоняют на приличных авто. Хозяин одного из авто сказал, что у них стоимость авто составляет: стоимость авто в Японии+перегон+3000-5000 растаможка. Когда я спросил про утильсбор, на меня как на дурака посмотрели".

Киев Тойотами не бомбят

Впрочем, многим российским автомобилистам, особенно в провинции, где доходы намного ниже, чем в Москве или Петербурге, подержанные корейские, японские или немецкие иномарки недоступны безо всякого утильсбора. Житель Новгорода Семен говорит, что был бы рад обновить авто, но с зарплатой в 60 тысяч рублей, которая полностью уходит "просто на жизнь", такой возможности у него нет.

– У меня Ниссан Ноут, ему уже 15 лет. Брал за 400 тысяч рублей в 2020 году. Думал, пару лет покатаюсь, потом что-то поновее возьму. А теперь есть ощущение, что его докатывать придется, – говорит Семен. – Даже на хорошую б/ушную иномарку никак не накопить. Про новое что-то вообще не говорю, там космические деньги. А наше "ведро" я никогда не куплю. Если бы у меня было полтора или два миллиона, я бы "японца" какого-нибудь взял, а не российское г…, у которого железо через пять лет зацветет (начнется коррозия кузова – СР).

Западные санкции, касающиеся ввоза автомобилей, Семен считает "глупостью", которая отражается не на оборонном секторе или российских чиновниках, а на простых россиянах, вне зависимости от их отношения к войне.

– Надо было европейцам и американцам что-то сделать, вот они и сделали. Чисто для вида, мне кажется. А, может, не думали, что Россия все это обходить легко будет. Не знаю. Только на войну-то оно вообще никак не влияет. Я ни разу что-то не слышал, чтобы Киев Тойотами бомбили, или Мерседесами. Зато дроны с ракетами как летали, так и летают.

В 2023 году 70% опрошенных россиян заявили, что готовы купить автомобиль, ввезенный по параллельному импорту. Результаты опроса, проведенного в 2025 году аналитическим агентством "Автостат", показали, что из тысячи опрошенных автомобилистов лишь 19% готовы купить новое китайское авто через официального дилера. Продукцию российских автопроизводителей согласны взять всего 4% респондентов.

В 2025 году произошло значительное охлаждение спроса на китайские машины в России, отмечают аналитики "Автостат Инфо".

В июле 2025 года в РФ было продано 61 442 китайских автомобилей, что на 18% меньше, чем за аналогичный период годом ранее (74 578 штук). По итогам первых семи месяцев реализовано 326 077 "китайцев" – на 27% меньше, чем в 2024-м (447 904 шт.). В процентном отношении падение Haval составило 22%, Chery – 6%, Geely – 37%, Changan – 31%. Продажи Exeed обрушились на 40%, а Omoda – почти на 50%.