"Долбят в дверь, кричат "ФСБ". Дело Елены Поповой, которая спасает от армии

Утром 5 августа к соосновательнице "Движения сознательных отказчиков от военной службы" (ДСО) Елене Поповой пришли с обыском сотрудники ФСБ. Дверь в квартиру Поповой в Санкт-Петербурге, где вместе с ней живут пожилые родители, начали ломать топором. После обыска Попову отвезли на допрос и предъявили обвинение по 1 части статьи 207.3 УК РФ – "публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии".

Текст: проект "Окно"

"Война никогда не закончится"

Елене Поповой 60 лет, больше 15 из них она занимается защитой прав призывников и военнослужащих. Начинала свою работу в "Солдатских матерях Санкт-Петербурга" вместе лидером этой организации правозащитницей Эллой Поляковой. В 2013 году Попова вместе с Мирославом Мишиновым создала "Движение сознательных отказчиков от военной службы", в котором в последние годы была обычным волонтером.

После допроса Попову оставили в ИВС. В среду, 6 августа, Фрунзенский районный суд должен был избрать меру пресечения, но утром Поповой стало плохо и ее госпитализировали. В результате суд на заседании, прошедшем в закрытом режиме из-за оглашения медицинских документов, отказался арестовывать Попову по ходатайству следователя и отпустил домой.

В этот же день примерно в 16.00 к ней домой снова приехали силовики и попросили ее проехать с ними для участия в следственных действиях, взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении и отпустили домой. Никаких других ограничений на правозащитницу не наложено, но она продолжает находиться под следствием. За месяц до обыска и задержания Попова написала, что прекращает свою волонтерскую деятельность, потому что ее "внутренние ресурсы" закончились и она хочет посвятить время семье.

"Эта моральная усталость ощущается очень давно, но раньше я ставила какие-то задачи: "вот грохнем призыв к едрене фене – уйду", но потом становилось очевидно, что не грохнем, не в этой жизни... Потом думала: "Вот закончится война – уйду". Но вдруг я ощутила, что она никогда не закончится, что все время создаются какие -то новые бяки. А закончится как раз наоборот может только моя жизнь, жизнь родителей", – написала Елена на своей странице в фейсбуке.

Пост появился 2 июля и, как потом выяснилось, именно в этот день в отношении правозащитницы было возбуждено уголовное дело. В квартиру Елены силовики пришли 5 августа в 7:45 утра и начали ломать дверь топором. После этого дверь заклинило, и Елена не смогла открыть ее изнутри ключом. Перед тем, как фсбшники проникли в квартиру, Елена успела записать и отправить коллегам несколько видео.

"У меня обыск. В 8 утра долбят в дверь, кричат "ФСБ". Я говорю, подождите, сейчас открою. Вскочила, стала надевать рубашки. Они стали ломать дверь топором. Вставили его, а открыть не могут, дверь заклинило. Я вставила ключ, пытаюсь открыть, а он ни туда, ни сюда. В доме два инвалида. Страшно", – рассказывала Попова.

Человек за дверью представился следователем Ивахненко. После обыска и допроса выяснилось, что основанием для предъявления обвинения по статье о "фейках" об армии стал стрим ко "дню рождения" ДСО (Движение сознательных отказчиков), который она выложила на своей странице в ВК 16 мая. По этой уголовной статье Поповой грозит до 5 лет лишения свободы.

– Лена добрейший человек, который всю себя отдает общему делу, чтобы молодые люди жили и учились, а не гибли, – говорит правозащитница Элла Полякова. – И то, что сотворили утром в ее квартире, где вместе с ней пожилые родители живут, просто ужасно. Она абсолютно бесценный человек для общества. Образованная и чуткая. Она ведь не только отказчикам помогала, но и в детском саду работала, с детьми занималась, и дети ее очень любят. С внучкой собственной очень много времени проводит, собиралась ей экскурсию организовать в Царское село.

Работа с призывниками никогда не была легкой, но государство никогда не вело себя по отношению к правозащитникам так жестко, как сегодня.

– Угрозы всякие – это наши будни, в общем. Но раньше было все-таки какое-то внутреннее уважение к нашей работе, в том числе и со стороны военной прокуратуры, – поясняет Полякова. – Это были другие времена, и армия была гораздо более открытой, чем сегодня. И закон о воинской обязанности нормально работал, когда военкоматы и призывные комиссии были разделены. А сейчас с появлением единых сборных пунктов эта система фактически уничтожена. Я, конечно, очень уважаю активизм Лены, но считаю, что становиться его жертвой не стоит. Нужно продолжать жизнь. Статья, которую ей инкриминируют, не такая уж тяжкая, вроде бы. Будем надеяться на хороший исход.

Прогнала из квартиры сотрудников военкомата

За время российского вторжения в Украину Елена Попова многим помогла избежать мобилизации, добиться альтернативной гражданской службы, освободиться из-под насильственного удержания в военкомате и не уехать оттуда в часть и на войну.

Надежда – мама призывника из Вологды, нашла в телеграмме группу ДСО, когда ее сыну, отучившемуся в техникуме, пришла повестка.

– Это на самом деле большая поддержка, когда кто-то рядом, пусть даже в телефоне. Ты все равно понимаешь, что вот кто-то за тебя и это вселяет уверенность, как-то приподнимает, – говорит Надежда. – Ты видишь, что ты не один на один с этой системой: с военкоматом, с прокуратурой, с теми, кто за войну. Что это у тебя нормальные взгляды и ценности, а не у людей, которые считают, что твой ребенок должен пойти в чужую страну и там погибнуть непонятно за что.

Надежда говорит, что работа Елены Поповой и других волонтеров ДСО вызывает у нее уважение и восхищение, и что она прекрасно понимает, почему против нее возбудили уголовное дело.

– Я очень из-за нее расстроилась, конечно. И как они это подло сделали, как будто специально дожидались, что человек устанет, ослабнет, – рассуждает Надежда. – Понятно, что это все заказ сверху, она ведь ничем противозаконным не занималась, консультировала, учила действовать правильно в рамках закона. Просто людей хотят поддержки лишить, вот и все. А Елена удивительный человек, конечно, она такая боевая!

Рассказывая о том, какая Елена "боевая", Надежда вспоминает как Попова во время одного из своих стримов заставила сотрудников военкомата уйти из квартиры другой участницы стрима.

– Они пришли как раз в то время, когда шел стрим. Им женщина зачем-то дверь открыла, и они не хотели уходить, требовали сына ее, который в комнате с температурой лежал. Елена их прямо из ноутбука начала ругать по-всякому. И они ушли в итоге. Это все в прямом эфире было, – рассказывает Надежда.

В военкомате Вологды ее сыну уже несколько раз отказали в АГС и возбудили против него дело за уклонение от военной службы, которое передали в Следственный комитет. Но Алексей, по словам Надежды, "готов ко всему" и отказываться от своего права на альтернативную службы и идти на войну не собирается.

Михаил из Ленинградской области – один из первых, кто, получив повестку через два дня после начала мобилизации, обратился за помощью в ДСО. В результате ему удалось избежать отправки на фронт.

Он познакомился с Еленой Поповой уже после своего визита в военкомат, когда его жена позвонила в ДСО и спросила, как нужно действовать дальше.

– Помню Елена кричала: "Вы нафига туда попёрлись?! Зачем ты ему в военкомат позволила идти?! ". Потом меня отругала, а дальше мы стали думать, как реагировать, если будут возбуждать дело. Вот так и начали общаться. По итогу наших совместных действий меня не мобилизовали и вообще отстали от меня. Думаю, уже и не будут трогать. Сотрудница военного стола живет напротив, и как будто бы опасается даже здороваться со мной при встрече. Елене наша поддержка и благодарность, – говорит он.

Ему очень жаль, что против Поповой возбудили уголовное дело.

– Честно говоря, я был уверен, что это рано или поздно случится. Да и сама Елена, помогая людям избежать попадания в вооружённые силы, знала, что в условиях военной диктатуры правозащитная деятельность – это экстремизм, точнее, власти считают это экстремизмом. Очень жаль, что так случилось, – говорит Михаил.

Эфиры заканчивались за полночь

Юрист Артем Клыга пришел работать в "Движение сознательных отказчиков от военной службы" в 2023 году и тогда же познакомился с Еленой Поповой, но слышал о ней и ее работе намного раньше, еще когда учился в университете и только собирался заниматься правозащитной деятельностью. Задержание Поповой для него не стало неожиданностью.

– Такое может случиться с любым человеком, который занимается правозащитной деятельностью и остается в России. Движение сознательных отказчиков исходит из того, что каждый человек имеет право отказаться от службы в армии в мирное или военное время. Не идти и не стрелять в других людей. И когда ты, руководствуясь этим принципом, консультируешь людей в России, в Украине или Израиле, ты в какой-то момент можешь обнаружить, что законодательство настолько сильно изменилось, что то, что ты говоришь – незаконно, – говорит юрист.

Перед правозащитниками, по его словам, в такой ситуации встает дилемма: либо полностью замолчать и не вести никакую деятельность, либо продолжать помогать людям с риском для себя и с определенными ограничениями. Но он уверен, что даже против тех, кто "не бьет себя в грудь и не лезет на рожон", могут возбудить уголовное дело".

– Мы сегодня дошли до такого этапа в российской истории, когда обычное консультирование и отстаивание нормальной идеи государство видит для себя неприемлемым и делает уголовно наказуемым. Но не каждый правозащитник, даже поставленный в такие условия, готов взять и прекратить всю работу. Если бы у меня, как у Елены, не было "опции" уехать, я бы тоже продолжал помогать, пытаясь свести к минимуму возможные риски, – поясняет Клыга.

Елена Попова "выкладывалась по максимуму", помогая тем, кто не хочет служить в армии и, тем более, идти на войну, а деятельность в ДСО была для нее как для убежденной пацифиста не просто работой, а миссией, считает он.

– Она делала гораздо больше, чем требовалась. У нас есть публичные консультации в канале ДСО, и я часто замечал, как Лена, начиная такую консультацию в восемь вечера, заканчивала глубоко за полночь, – говорит Клыга. – У меня сил хватает на два, два с половиной часа общаться с людьми. Если нужно было, она могла провести с человеком и отдельную консультацию минут на 30-40. Когда она решила уйти, мы все, конечно, отнеслись с пониманием, потому что прекрасно знаем, сколько эта работа требует сил. Но то, что она ушла, риски для нее не снижало. Российскому государству без разницы, оно может преследовать тебя за действия трех-четырехлетней давности.

Он не исключает, что в России все правозащитные организации, помогающие призывникам или тем, кого хотят мобилизовать для отправки на войну, в какой-то момент могут признать не только нежелательными, но и экстремистскими. В последнем случае уголовная ответственность будет наступать просто за сам факт обращения к ним.

– Понятно, что такие сценарии могут быть. Но думать о них заранее просто бессмысленно. Наступит такой сценарий – будем думать, – рассуждает Клыга. – Распустим организацию, если понадобится. Пока есть возможность помогать, мы помогаем. Я всегда говорю, что любая правозащита, особенно в России, конечна. Либо станет настолько все хорошо, что мы будем просто не нужны, либо все станет совсем невыносимо, и риски для отдельных людей перевесят их потребность помогать.

Стать максимально незаметным

Алексей (имя изменено) – волонтер ДСО из Петербурга, работавший вместе с Еленой Поповой.

– То, что движение находится под пристальным вниманием, особенно после признания иностранным агентом – вещь довольно очевидная, – говорит Алексей. – Мы как-то после одного из эфиров забыли прикрепить "иноагентскую плашку", но сделали это буквально через 20 минут. За эти 20 минут нам прилетел протокол. Елена, находясь в России, открыто вела эфиры на канале ДСО и вполне осознавала риски. И то, что уголовное дело против нее возбудили после того, как она ушла из движения, выглядит циничной местью.

Алексей не может уехать из России, поэтому, продолжая работу, в целях безопасности свел к минимуму свою публичную активность и перешел на такую форму работы с ДСО, которая позволяет ему привлекать минимум внимания.

– Я уже не подписываю никаких коллективных обращений от имени движения, не веду в наших чатах консультирование от своего имени и не делаю какие-то звонки, – поясняет он. – Я такое решение принял еще до задержания Елены. Это не значит, что риски для меня полностью исключены, но я считаю, что пока в таком формате работать можно. И все волонтеры, которые находится в России, стараются сделать свою деятельность максимально незаметной и анонимной.

Директор правозащитной группы "Гражданин. Армия. Право" Сергей Кривенко надеется, что решение суда не отправлять Попову в СИЗО может говорить о том, что уголовное дело в отношении соосновательницы ДСО может закончиться штрафом.

– Вполне возможно, что ей, как в первый раз Олегу Орлову, дадут штраф и намекнут, что в следующий раз будет жестко, – говорит Кривенко. – У нее много постов, которые можно подвести под статью. А за штрафом альтернатива: либо уезжать из страны, либо замолчать. С одной стороны, российская власть сейчас хочет показать миру, что она не людоед и сразу никого не сажает. С другой стороны, это сигнал всем остальным, кто остается в стране. Кремль давит все независимые инициативы, с любой стороны. У власти накоплен сильный репрессивный потенциал, и те законы, которые уже приняты, используются далеко не на полную мощность.

Если власть решит дальше усиливать репрессии, то с помощью принятых законов сможет "вырезать целую сферу", как это уже произошло с ЛГБТ, объявив экстремистской любую неугодную общественную организацию, считает Кривенко.

– Если говорить о правозащите как таковой, ее и сейчас уже в России нет, – объясняет он. – Потому что российское государство не признает права человека и принимает законы без оглядки на них. И речь сейчас уже идет не о защите права, а просто о спасении людей юридическими средствами. Но репрессии все больше распространяются уже на самих защитников. После начала войны эта деятельность стала представлять довольно серьезные риски.

С начала российского вторжения в Украину в российские суды поступили 16 120 дел, связанных с отказом служить в российской армии. Против таких военных возбуждают уголовные дела по статьям о неисполнении приказа (ст. 332 УК РФ), самовольном оставлении части (ст. 337 УК РФ) и дезертирстве (ст. 338 УК РФ).

"Движение сознательных отказчиков от военный службы" стало особенно востребованным с началом мобилизации в сентябре 2022 года. По признанию самих волонтеров, работать тогда приходилось круглыми сутками. В мае 2023 года сайт проекта был заблокирован в России по требованию прокуратуры.

Существуют также другие организации, которые отстаивают права призывников и помогают им добиться альтернативной гражданской службы, а тем, кто не хочет отправляться на войну, избежать мобилизации. Это комитет "Солдатские матери", "Призыв к совести", "Идите лесом", "Гражданин. Армия. Право", "ОВД-Инфо" и другие.