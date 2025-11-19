"Грубиян среди биндюжников". Блогеры – об интервью Караганова

Можно бесконечно смотреть, как течет вода, горит огонь, и как политолог Сергей Караганов призывает российские власти ударить по Европе ядерным оружием. Благо делает он это практически по расписанию: год назад, в октябре 2024-го, Караганов заявил, что Россия должна "активно использовать оружие, которое дано ей для самоспасения". Теперь почётный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России называет европейских лидеров "безумцами", предлагает выдвинуть им ультиматум, пригрозив ядерной войной, и хочет разделить Украину и уничтожить Финляндию (этой северной стране также очень любит грозить бывший премьер-министр и президент, а ныне зампред Совета безопасности РФ России Дмитрий Медведев).

Год назад Караганов написал целую книгу про ядерное оружие, в которой аргументировал необходимость его использовать. Теперь речь идет о его интервью немецкому изданию Multipolar. Именно из Германии на днях пришла новость, не меньше Караганова взбудоражившая публику: министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Россия может напасть на НАТО уже в 2026 году.

Караганова называют вхожим в близкий круг Владимира Путина, а сам он в этом интервью утверждает, что его взгляды – в том числе и на возможность применения ядерного оружия – разделяют "95% военно-политической элиты РФ".

Так это или нет, но слова политолога многие пользователи соцсетей действительно воспринимают как проекцию мыслей российского президента. И, конечно, вспоминают о том, что при всей своей показной брутальности Караганов владеет двумя квартирами в той Европе, которую хочет уничтожить: в Венеции и Берлине.

"То, что казалось радикальным ещё несколько лет назад – необходимость превентивных ударов или даже ядерного возмездия, – теперь стало преобладающим мнением. Мои прежние заявления, вызывавшие беспокойство, теперь отражают широкий консенсус: по моим оценкам, до 90% населения и 95% военно-политической элиты разделяют эту точку зрения. Не могу не подчеркнуть этого: применение ядерного оружия остается тяжелым моральным решением и величайшим грехом против невинных. Однако в случае возникновения чрезвычайной ситуации цель такого шага – образумить безумцев и заставить противника прекратить эскалацию. Поэтому я убежден, что в случае реальной необходимости российское общество полностью и безоговорочно поддержит подобные стратегические решения", – заявил в своем новом интервью политолог и научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, совсем недавно призывавший селить возвращающихся с войны россиян в Сибири.

Интернет отвечает Караганову взаимностью и из года в год не устает обсуждать его "ястребиные" филиппики.

Татьяна Волнова

То, что это мнение не лично Караганова, это очевидно. Это мейнстрим. Это государственная политика.

Александр Морозов

Караганов: возврата в Европу не будет. да и самой Европы - в политическом смысле - не будет. Будет евразийский контур. В него войдут - как ранее в восточный блок - страны Центральной и Восточной Европы. Конец войны: половина Украины в составе РФ, а вторая половина - буферная зона. Договор о европейской безопасности России больше не нужен. Если сама Европа этого не понимает и будет настаивать на дальнейшей поддержке Украины, то России придется использовать ядерное оружие, это грех, тяжкий моральный выбор, но его придется сделать. Главная мысль: Европа должна капитулировать сейчас, "а то хуже будет".

(Караганов в этом интервью смягчил позицию. На Валдайском форуме-2025 он вел беседу с Путиным и предложил ударить по Европе, Путин его дружески одернул, поправил: мол, мы этого не хотим, но - не дай бог - придется. И в этом интервью Караганов "поправляет" себя, несколько раз повторяя: мы этого не хотим, но к этому ведет дело Европа, и чем дальше, тем это неизбежнее, и что уж тянуть дальше).

Отражает ли это интервью и позицию Путина? Реакция Путина, судя по тому, что он говорит сам, будет такова: Караганов сказал резковато, но, по сути, верно.

Виктор Шмаков

У меня уже несколько лет такая идея, в возможной верности которой я всё более и более утверждаюсь – он боится смерти, но и осознаёт, что смерть неизбежна, поэтому в связи со своим психотипом, имеющимися у него возможностями, и той цугцванговой ситуацией, в которую сам себя загнал, он осознанно и целенаправленно ведёт к тому, чтоб случилась страшнейшая мировая ядерная катастрофа, вот так он готовит свой уход, чтоб не было такого – я умру, а они все и далее жить будут!?.. Чтоб если уж всё равно ему придётся уходить, так круто надо уйти, в отместку всему и всем! Это похлеще чем у Герострата.

Ната Нарда

Фантомас Караганов разбушевался и пообещал в ядерной войне уничтожить Европу, назвав европейских политиков дегенератами. И, похоже, в оценке интеллектуальных способностей европейских политиков он не так уж и не прав. Потому что дегенераты действительно не способны оценивать все риски, когда сталкиваются с беспредельщиками и нарушителями спокойствия в мире, для которых не существует никаких моральных ограничений. Главный вопрос – дать замороженные деньги Украине или нет. Европейские политики обоснованно боятся ответственности за это решение, так как оно может подорвать доверие к финансовым институтам. Но, может быть, после того как Караганов открыто пригрозил разбомбить Европу, в мозгах "дегенератов" что-то изменится в лучшую сторону, и они найдут в себе мужество принять единственно правильное в этой ситуации решение.

Представьте, что Гитлер хранил бы деньги в каком-нибудь британском банке. А Черчилль ходил бы и рассуждал: конфисковывать деньги Гитлера или нет?

Одни считают, что Сергей Караганов – фрик и маргинал, а к его словам не стоит относиться всерьез, как и к гневным тирадам Дмитрия Медведева. Другие предостерегают от такого обесценивания его угроз западному миру.

Gosha Ivanov

Клоун Караганов опять играет свою гнусную роль в кремлевском фарсе.

Tatiana Anikina

Широкое обсуждение интервью любителя рубашек нежно-девичьих цветов и вызывающе-ярких галстуков Сергея Караганова – дело хорошее, правильное дело. И чем шире и больше охват, тем лучше. И не надо отмахиваться от него словами "бред сумасшедшего". Хотя бы потому, что что бы эта нелюдь в человечьем обличье ни несла, она транслирует люду и миру идеи, установки и планы Кремля. Не конспирологические догадки, не журналистские предположения, не пьяный медведевский бред, даже не экспертные прогнозы, а реальные желания и цели путина&Сo. Благосклонно путиным выслушанные и к публичному оглашению одобренные.

А еще примечательно, что Караганов говорит в глаза европейцам то же, что могли бы сказать многие из нас: Европа слишком расслабилась, слишком уверовала в бесконечность спокойной мирной жизни, слишком открыта и доверчива оказалась к стране-монстру на Востоке. "Мы должны преодолеть стратегический паразитизм, который сформировался в последние годы и охватил европейское население прежде всего. Оно потеряло страх перед войной, особенно ядерной. По иронии судьбы этот страх был стабилизирующим фактором в течение последних 70 лет..." – говорит СК и, увы, в этом с ним трудно не согласиться.

А вот с его (читай – общероссийскими) живодерскими выводам согласится разве что действительно сумасшедший.

Нестор Пушлер

Сергей Караганов: "В ряде стран правят люди с "мозгами гиены"

Апостол Павел клеймил не уверовавших в Христа так:

"Жестоковыйные! люди с необрезанным сердцем и ушами! вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы". (Деян. 7.51).

Апостол ядерной войны Караганов усиливает патетику:

"Люди с мозгами гиены! вы всегда противитесь Духу Российскому, как отцы ваши, так и вы".

Поэтому, проповедует апостол, "на санкции нужно отвечать военными средствами".

Среди биндюжников он слыл грубияном.

Наталья Громова

Я помню, как этот самый Караганов на одном из вечеров "Знамени" проклинал сталинизм и самого тирана. И вспоминал про маму, Софью Караганову (Софью Мазо), которая была заведующей редакцией поэзии у Твардовского в "Новом мире". Кстати, мама была в достопамятные времена в эвакуации в Чистополе. Тогда она была женой Долматовского (тот пропал на время без вести, его похоронили, а потом нашли). Софья Григорьевна видела бедную Цветаеву и даже купила у неё шерсть на кофточку.

Но это всё мелочи. Просто этот пожилой дядечка, размахивающий ядерной бомбой, знает, что он в этой стае не свой: у него – не то прошлое, что у тех. И, возможно, они о нём ещё много чего знают. И кричит он про ядерную бомбу – от страха.

Сталин прекрасно понимал: Прошлое – главный враг. Его надо непрестанно чистить и уничтожать, чтобы не докопались.

И мне кажется, что многие конструкции современных кризисов и войн подвешены на чьём-то липком страхе прошлого.

Телеграм-канал "Записки кота Симеона"

Какой вывод можно сделать по итогам? Во-первых, не Дугиным единым, западные СМИ извлекли еще одного "идеолога". Их ожидает еще много потрясающих откровений. Во-вторых, с практической точки зрения, теперь мы знаем, как зовут собутыльника Димона и его соучастника в ежевечернем уничтожении "Финляндии" (а может и двух).