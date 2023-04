Интернационал доходяг. Артемий Троицкий смягчает звуки

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и(или) направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича. 18+ *Артемий Троицкий не согласен с этим статусом



Хедлайнеры двести семидесятого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ - музыканты, сотрудничающие с французским независимым звукозаписывающим лейблом Underdog Records. Это королевство лиричной песни и мягких, преимущественно экзотических звуков. Рок-критик Артемий Троицкий изучает творчески-географический путь: Конго, Колумбия, Бразилия, Карибские острова вообще и Ямайка в частности.

Английское слово underdog не имеет точного русского перевода, а жаль, это выразительное словечко! Что-то среднее между неудачником, аутсайдером, деклассированным элементом… короче – доходяга! Так называет себя и весьма успешный независимый французский рекорд-лейбл, совсем недавно отметивший своё 15-летие. Компанию основали два парижанина, Максим Перон и Лоран Лудье. Свою концепцию они обозначили коротко и ясно: "Мы продвигаем новых артистов, смешивая разные стили – реггей и электро, хип-хоп и соул". Так оно и есть. Познакомлю вас сейчас с наиболее симпатичными, на мой взгляд, релизами Underdog последних полутора лет.



Начнём с группы Kolinga из живописного города Байонна на юго-западе Франции. Играют вместе с середины прошлого десятилетия и выпустили два альбома "Землетрясение" и "Наследие". Центральная фигура коллектива – уроженка Конго, вокалистка Ребекка М’Бунгу. Она поёт на французском, английском и конголезском языке лингала. Аккомпанируют ей пятеро коренных французов во главе с гитаристом Арно Эстором. Стиль – "афро-поп": современно звучащая, но ритмически выдержанная в центрально-африканской традиции танцевальная музыка. Франкоязычная песенка "Призраки" со второго альбома – типичный пример.



The Bongo Hop – тоже изначально французский проект, за которым стоит один человек, трубач и композитор Этьен Сэве. В 2003 году он оказался в Колумбии и был так очарован этой южноамериканской страной, что надолго там поселился и приступил к работе с местными музыкантами. В частности, певицей Нидией Гонгора (солисткой групп Ondatropica и Quantic), рэпером Майкселем и другими. Третий альбом Bongo Hop называется La ñapa – на колумбийском сленге (конкретно, в городе Кали, где живёт Сэве) это означает "халява" или милостыня – бесплатные подачки, за которыми охотятся местные доходяги. Тематически, как сказано в пресс-релизе, альбом посвящён "экономическим проблемам постковидной Колумбии". Композиция называется "Облака".



Жоао Селва – бразилец, родился в Рио-де-Жанейро, в легендарном районе Ипанема, давшем название знаменитому пляжу (и, разумеется, классической песне The Girl From Ipanema). Стихия этого артиста – классическая бразильская поп-музыка шестидесятых, босса-нова и самба. Чувственная, расслабленная, но – в традициях ангажированного тропикализма – не чуждая актуальной политической тематики. Passarinho ("Птичка") – третий альбом Жоао Селва (и второй для Underdog), критикующий, в частности, бывшего бразильского президента-популиста Жаира Болсонару. В последнее время Селва обосновался в Лионе, но звучит по-прежнему аутентично.



Оттуда же, из Лиона, и квартет Dowdelin. Это фьюжн, в котором намешано много всякого: джаз, соул, карибские ритмы и африканские мотивы. Участники группы называют свою музыку "креольской", критики любят использовать термин Black Atlantic, указывающий на афро-латинские и "островные" корни. Первый альбом Dowdelin, "Карнавальная Одиссея", вышел 5 лет назад; второй, Lanmou Lanmou – в прошлом году. И был номинирован на главную французскую премию в области джазовой музыки.



Пожалуй, самый заслуженный из артистов Underdog – англо-французский билингвал, продюсер, музыкант и диджей, резидент Лондона по имени Флориан Граттон и по кличке Flox. Его стиль обычно обозначается как nu reggae, то есть осовремененный реггей, в котором классический ямайский ритм смешивается со всяческой электроникой, вплоть до техно. На счету Флокса шесть или семь альбомов, последний из которых называется Square, что в данном случае можно перевести как "Напрямую". В самом деле, здесь много прямых недвусмысленных высказываний, например это: "Курю траву". Это первый сингл с альбома. Второй, возможно, будет называться (такая песня тоже есть) Never Gonna Stop, "Никогда не остановлюсь". Представлю вам песенку "Будьте моим гостем".

Плейлист 270-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Dan Sartain (USA). You Can’t Go Home No More, LP Arise, Dan Sartain, Arise! (One Little Independent)



2. Marta Del Grandi (Italy/Belgium). Totally Fine, LP Until We Fossilize (Fire)



3. The Fabulous Playboys (USA). Cheater Stomp, LP Lost Legends Of Surf Guitar (Sundazed)



4. P.J. & Artie (USA). (They Call The Wind) Maria, LP Lost Legends Of Surf Guitar (Sundazed)



5. Kolinga (France). Les Fantômes, LP Legacy (Underdog)



6. The Bongo Hop (France/Colombia). Clouds, LP La ñapa (Underdog)



7. João Selva (Brazil). Passarinho, LP Passarinho (Underdog)



8. Dowdelin (France). Lanmou Lanmou, LP Lanmou Lanmou (Underdog)



9. FLOX (UK). Smoke Grass, LP Square (Underdog)



10. Angel Olsen (USA). All The Flowers, LP Big Time (Jagjaguwar)



11. Chris Liebing ft Maria Uzor (Germany/UK). Patterns, LP Another Day (Mute)



12. Baba Sissoko (Mali). Abderahmane, LP Griot Jazz (Caligola)



13. The Range (USA). Urethane, LP Mercury (Domino)



14. Sergej Timofejev + OID + Stereovoid (Latvia/France). Истины, LP Things & Fingers (Self-released)

