"У меня нет актёрской страсти сыграть какого-то политического деятеля". Интервью с Анатолием Белым

Анатолий Белый
Анатолий Белый

Анатолий Белый – известный актёр театра и кино, *в прошлом заслуженный артист России. Работал в Москве в театре Станиславского, в МХТ имени Чехова в классическом репертуаре (в режиссуре Олега Ефремова, Адольфа Шапиро, Сергея Женовача, Тадаси Судзуки, Яноша Саса), а также в спектаклях Роберта Стуруа, Дмитрия Крымова. Харизматичен, исполнитель многих главных ролей, прекрасно работает в эпизодах. Активно интересуется современным театром, играл в спектаклях Михаила Угарова, Кирилла Серебренникова, Владимира Агеева. Автор нескольких концертных программ на стихи ХХ-ХХI веков. В его исполнении тексты звучали для телеканала “Дождь”, в частности, известное стихотворение Жени Беркович . Начитал несколько аудиокниг Саши Филипенко. Называет поэзию своей страстью. В 2022 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину уволился из МХТ, репатриировался в Израиль. Работает в театре “Гешер” и в кино. В 2024 году озвучил русскую версию документального фильма Стивена Спилберга “Освенцим”. Исполнил роль прокурора Вышинского в ленте Сергея Лозницы “Два прокурора”, которой открывался Каннский фестиваль этого года. Наш разговор – об опыте драматического актёра и опыте эмигранта, о России и Израиле.

Вы переехали в Израиль в 2022 году. Для вас Израиль - страна возможностей, или жесткая битва за место под солнцем?

– Конечно, Израиль жёсткая страна. Здесь не открываются сразу широкие возможности больших индустрий. Но если ты ей открылся, она тебе открывается многократно. Я на себе это чувствую, зная, что приехал с открытым забралом. Мне было все равно, что здесь есть недостатки чиновничьей системы, что жарко. Но я не ныл, я знал, что мне нужно в эту землю врасти, потому что назад у меня мосты сожжены. Это не насильно, это произошло по любви. Мама, папа, сестра, два брата со своими семьями жили здесь давно, в течение 25 лет. Я последний, кто приехал.

– Шаббат соблюдаете?

– Я не врос в традиции страны до такой степени, чтобы соблюдать шаббат. Старшая сестра предложила, чтобы мы каждую субботу или пятницу приходили к родителям на обед. Это наша традиция, шаббат нашей семьи, который мы соблюдаем.

Фрагмент афиши, из архива А. Белого
Фрагмент афиши, из архива А. Белого

– Когда вы узнали, что вы еврей?

– В классе четвертом или пятом обнаружил в классном журнале. В советской школе был классный журнал, там были вписаны все ученики нашего класса. И была графа "национальность", где я увидел три буковки "евр". Думаю, что это такое. Пришел домой и спросил, мне объяснили, что у нас такая национальность. Но мама и папа были воспитаны в духе советского страха. Они были так сильно задавлены этим страхом, что сказали: "никому не говори, что ты еврей". Я молчал, и ко мне не было никаких вопросов, пока мы не достигли старших классов.

Сломанный нос у меня по этому же поводу

А там начались уроки начальной военной подготовки. Я сидел на задней парте, и у нас был такой прапорщик, контуженный на всю голову. И в начале урока он с веселой улыбочкой сказал: "Тема нашего сегодняшнего урока: арабо-израильский конфликт. Ну что же, вернемся к евреям". И посмотрел на меня, и весь класс обернулся. И тут я понял, на что мне намекают. Я не чувствовал антисемитизма, но моя сестра Жанна, когда закончила школу с с золотой медалью, поехала поступать в Первый Мединститут в Москву, и её срезали, троек по химии влепили и по физике, которые она знала назубок. Наивная девочка пришла в деканат и сказала: какие у меня ошибки? Они на нее посмотрели и ответили, что проблемы есть с вашей фамилией. Сломанный нос у меня по этому же поводу, жидом называли периодически. Все это говорило о том, что между мной и Россией есть некий зазор. Хотя мне нравилось там жить, не планировал уезжать по собственной воле.

Анатолий Белый на афише израильского сериала
Анатолий Белый на афише израильского сериала

– Когда вы взяли псевдоним Белый, хотя по рождению вы Вайсман?

– Это распространенный вопрос. В 1996 году. Это не было продиктовано антисемитизмом, а тем, что звучание моей фамилии мне не нравилось, было слишком резким, я чувствовал несоответствие фамилии себе, своей личности. Решил перевести с немецкого языка, получился Белый, это мне больше импонирует. Но потом в театре Станиславского шутили: "Конечно, как на афишу, ты Белый, а как в кассу, ты Вайсман".

– Что вы находите в себе еврейского? Как мусульманин, когда я оказываюсь в Средней Азии, и входит старик, встаю, подаю чай, прижимаю руку к груди, как принято.

– В последнее время моя еврейская самоидентификация шагнула просто семимильными шагами, благодаря этому трагическому пинку. С одной стороны, сказали "враг народа", а с другой стороны, это дало повод осознать, кто ты, где ты жил.

Я часть этого народа, я горд этим

Совсем не в той стране, в которой ты думал, что живешь. Эти вопросы встали остро и быстро получили ответ: я еврей. Почему я об этом забывал? Конечно, это был ген советского страха, и я по капле выдавливаю из себя этот страх. Осознание того, что я еврей, и здесь я свой, пришло в Израиле. А в свете огромной волны антисеметизма в мире ты понимаешь: где тебе ещё быть, дорогой друг, родившийся в Брацлаве Винницкой области, в месте, где хасиды в свое время оставили огромное наследие? Духовная связь всегда была, а тут я понял, что я – часть этого народа, я горд этим. Изучая историю, я стараюсь изучить историю праздников.

– Что в вашем понимании "еврейское счастье"?

– Это смешно, потому что в парадигме советского человека "еврейское счастье" имеет негативную коннотацию, такой сарказм еврейский, ровно наоборот. Семья моё еврейское счастье, так скажу. Вот ты живешь, все живы-здоровы, вокруг близкие, родные. Это уже счастье. Это цена счастья, особенно когда на тебя летят ракеты. Она остро ощущается в очень малом. Был бы еще мир – это было бы великое еврейское счастье.

– Продолжая тему антисемитизма: это универсальное свойство человеческого общества, или отражение конкретных исторических и культурных травм? Если совсем просто: почему любят евреев?

– Должен быть кто-то, на кого списывать все грехи, собственные страхи, злобу. В любом социуме, в любом маленьком коллективе, в классе школьном есть человек, на которого легко всё это сбросить. Это многовековая традиция, там целые теории, основанные на каком-то бреду, “пьют кровь младенцев”, и вот это вот: “распяли Христа”.

Культура ни от чего не спасает

Эту фразу вдолбили в тёмные головы народа, которого держат во тьме и держали, преднамеренно, что "это враг". Должен же быть хоть один общий враг у всех. Так получилось, что это евреи. В этом балансе мы же и существовали всегда. И огромное еврейское счастье, что есть Израиль, страна, где евреи могут жить спокойно. Антисемитизм, думаю, надолго, это в поколениях, и как это переломить, не знаю. Тем более, что в пропаганде государства Израиль информационную войну мы проиграли. У нас это называется Министерство объяснения, наверное, они сейчас взялись за голову и за работу. Давайте будем надеяться, что когда-нибудь ситуация изменится. Хотя, как показало наше существование, и предыдущее тоже, культура ни от чего не спасает, ни от Гитлера, ни сейчас не спасла от этой гадости.

Анатолий Белый в Израиле 9 октября 2023
Анатолий Белый в Израиле 9 октября 2023

– Вы уехали из России в 2022-м году. Можно ли сказать, что Россия не отпускает?

– Осталось мало ниточек, которые связывают меня с Россией эмоционально. Но есть какие-то вещи, которые больно, горько, что ты потерял, что этого больше не будет. В основном отрезало. Так сильно отравила страна, что фантомных болей не испытываю.

Происходящее в России: это навсегда, или это временная болезнь, когда много людей поддерживают войну, Путина, идеологию так называемых традиций?

– Считаю, что надолго, не буду говорить "навсегда", хотя в душе это слово есть. Оголтелый милитаризм, наверное, когда-то успокоится, маятник качнётся в другую сторону.

Не буду говорить "навсегда"

Но оглядываясь на историю государства российского, я понимаю, что выхода из этой общественной системы нет, потому что в ней не было свободы, а желание её выкорчевывали жесточайшим образом. Должны пройти долгие годы, чтобы новые молодые люди захотели сделать что-то другое. Смогут ли они это сделать? У меня огромные сомнения. Страна сказала: мы не Европа. Это будет такой уродливый недо-Китай.

Кого вы потеряли в России, если говорить лично?

– У меня не так много друзей, семьи достаточно. Мой лучший друг – моя жена. Сообщество было, прослойка, была компания. И Вера Полозкова, которая приходила на наши квартирники, и музыканты. Я любил и люблю дружить с людьми смежных профессий: продюсеры, музыканты, сценаристы.

Вы могли бы сыграть артиста, который остался в России, и вынужден искать компромиссы? Внутренний процесс, который в нём происходит, наверное, для исследования очень интересный, в том числе для такого серьёзного драматического актера, как вы.

– В этом смысле существует гениальное произведение мировой драматургии, литературы и истории кинематографа, я имею в виду “Мефисто”. Эта история давно описана, недавно кто-то уже поставил “Мефисто”. Конечно, это почва для рассуждений, для исследования, но это исследование давно проведено: человек, идущий на компромисс с системой и с собой, в итоге раздавлен системой. Это архетип довольно универсальный, как и трагедии Шекспира. То есть затронуты очень узнаваемые человеческие качества, за ними – компромисс и коллаборационизм.

Анатолий Белый в Сахаровском центре, Москва, из архива
Анатолий Белый в Сахаровском центре, Москва, из архива

Когда вы покидали Россию, чувствовали ли себя пассажиром “Философского парохода”?

– До такой степени я это “белое пальто” не надевал. Там были люди другого порядка, не смею себя причислять к пассажирам Философского парохода. Скорее, к тому, как из Крыма уходили переполненные пароходы. Там были разные люди.

Вы сыграли прокурора Вышинского в картине Сергея Лозницы “Два прокурора”. Кого-то из политической или культурной тусовки хотели бы сыграть?

– Никого. Честно. У меня нет актерской страсти сыграть какого-то человека, политического деятеля – тем более. Была когда мечта сыграть Рахманинова. Вот это личность, которую было бы интересно сыграть. Но не политических деятелей.

Но есть яркие персонажи, которые меняли историю страны, те же Анатолий Чубайс, Борис Березовский, Роман Абрамович…

– Вы перечисляете этих людей, а не Алексея Навального, Немцова, Политковскую. Это тоже политические деятели. Люди, которые пошли наперекор власти, и когда хотели что-то сделать и сказать, отстаивали свои принципы и позиции, вот это интересно.

На сцене
На сцене

А есть ли мечта сыграть какого-то персонажа из мировой литературы?

– Я в такой творческой стадии, когда мечтаний о ролях уже нет. Если оглянуться, театральная моя история, в общем то, богата. Я не Ромео по своей психофизике, но играл Меркуцио у Роберта Стуруа, это была невероятная встреча. Сыграл Короля Лира у Тадаси Судзуки, японского режиссера, в возрасте 34 лет. Много было ролей. И Мастер в “Мастере и Маргарите”, и Лаевский в чеховской “Дуэли”, и Каренин у Дмитрия Крымова, и Шервинский в “Белой гвардии”. Эти роли составляют мой “золотой запас”, я горжусь тем, что это играл, в хороших театрах, у хороших режиссёров.

– Вы регулярно выступаете с музыкально-поэтическим спектаклем "Часть жизни". Там звучат стихи Бродского, Пастернака, Осипа Мандельштама в сопровождении саксофониста и композитора Арнольда Гискина. Все ли русские поэты ложатся на джаз?

– Далеко не все. Там ещё Владимир Маяковский присутствует, и Женя Беркович, и Аля Хайтлина.

Бродский лёг просто идеально

Нам удалось всё это соединить, потому что поэтика ХХ века, рваная, ложится на джаз. Пастернак более классичен, это скорее фортепиано и скрипка. Бродский лёг просто идеально. С Мандельштамом надо было постараться, но очевидно, что его поэзия и есть музыка, только выраженная в словах. Все эти авторы сыграли свою роль в моей жизни, потом это вылилось в программу. Арнольд, с которым мы были знакомы в Москве, тоже оказался здесь. У него саксофон разговаривает просто. И мы сделали программу, это джазовая, драйвовая, совершенно не унылая вещь, и драматическая, и лирическая, и смешная временами, где солирует слово, потом музыка, потом они сливаются. Полтора часа джем-сейшн.

Анатолий Белый и Арнольд Гискин
Анатолий Белый и Арнольд Гискин

Прозу под музыку читаете?

– Было такое в Москве ещё, в зале имени Чайковского, вечера в жанре “истории Тьюринга”. Читаешь текст, симфонический оркест играет. Я и сейчас так делаю. Один из спектаклей здесь с Камерным оркестром Королевской филармонии: я читаю "Маленького принца", на экране анимация. Но стихи – часть моей жизни, очень важная, с детства любовь к стихам,

Стихи - часть моей жизни

Мама – учительница русского и немецкого, филолог, вела кружок в своей школе, сама со сцены читала. Она заставляла учить стихи нас с сестрой. Образ мамы, читающей стихи со сцены, видимо, потом проявился, в абсолютной любви. Мы, актёры, иногда не можем выразить всё, что хотим, и так, как хотим, а здесь тексты, которые меня пробивают насквозь. Они как электровоз, с их помощью я могу выразить самое сокровенное. Это один из самых моих любимых жанров.

– Вы служите в театре "Гешер", играете спектакли на иврите, приходит израильский зритель. Он отличается от российского?

– Израильтяне в принципе отличаются от россиян. Это очень эмоциональная, открытая публика. Есть связь со зрительным залом, воспринимают очень живо. Наверное, театр "Гешер" - лучший театр Израиля на сегодняшний день. Его сновал Евгений Арье, и это международный театр. “Гешер” – это довольно-таки прямое продолжение театра российского.

Если уж страсть, то страсть

В 1928-м году театр “Габима”переехал в Израиль, актеры и ученики Вахтанговского театра его здесь основали, сейчас это старейший театр Израиля. Истоки и корни израильского современного театра - это соединение и западного театра, и вахтанговский школы. Поэтому он очень яркий, зрелищный, форма имеет огромное значение, визуальные эффекты, эмоциональные, потому что израильтяне эмоциональные, и театр очень эмоциональный. Если уж страсть, то страсть. Для меня не было перехода на другую планету, у меня большой творческий багаж. Тадаси Судзуки я бы ещё добавил, он научил меня максимально концентрировать энергию и направлять ее в зал, его японскую школу.

Как вы оказались в этом театре?

– Первое, что я сделал в Израиле, это моноспектакль, актуальный, про войну, про то, чтобы выключить из себя эту боль, и орать зрителям, и плакать. А потом полетел на Авиньонский театральный фестиваль, где шёл спектакль “Монах” Кирилла Серебренникова, и там за сценой меня остановила Лена Крейндлина, директор “Гешера”, позвала на кофе. Так и получилось.

С Юлией Ауг и Кириллом Серебренниковым
С Юлией Ауг и Кириллом Серебренниковым

– Что оказалось самым трудным в переходе на иврит?

– Не сочтите нахалом, но трудностей не было, был азарт в порыве перейти на новый язык, узнать, как играть на этом языке. Я быстро выучил алфавит, будучи ещё в Москве, понимая, что уеду. Начал брать курсы у педагога иврита, запоминать слова, они у меня как-то ложатся. Кстати, есть интересная идиома израильская, звучит так: “Евреи не учат иврит, евреи его вспоминают” Я на себе это ощущаю. Переход осуществлён.

Когда русские актеры с акцентом появляются в Голливуде, в основном они играют “плохих парней”, шпионов, контрабандистов. Какие образы вам удалось сыграть в Израиле?

– Вы правы, взгляд на русского человека в международном кино – это “плохой парень”. Но в моём первом израильском кино, “Алиса”, я сыграл русского, который занимается ремонтом квартир. Такие персонажи есть в израильском кино, и это не bad russian. Здесь очень много русских, русскоязычных людей, с 90 х годов они составляют огромный пласт израильского сообщества. Они могут быть рабочими, полицейскими, здесь много в полиции служит русскоязычных ребят, военных. Они встречаются не только в кино. Не обязательно быть bad russian gay в мировом контексте.

Анатолий Белый
Анатолий Белый

Насколько удачно вы вошли в израильский кинематограф?

Это сложный процесс, намного сложнее, чем театр. У меня есть агент в израильском кино. Индустрия небольшая, но очень эффективная, по количеству сериалов это можно понять. Сейчас у меня в багаже три израильских проекта: фильм "Халиса", сериал "Русское подворье", должен выйти сериал "Сердце убийцы". Меня узнают. Но с моим ашкеназским лицом можно играть только русских. Если тема - прошлый век, Холокост, европейское еврейство прошлого века, можно, потому что я не сабра, не выгляжу, как коренной израильтянин.

Когда русские актеры с акцентом появляются в Голливуде, в основном они играют "плохих парней", шпионов, контрабандистов. Какие образы вам удалось сыграть в Израиле?

– Вы правы, взгляд на русского человека в международном кино – это "плохой парень". Но в моём первом израильском кино, "Халиса", я сыграл русского, который занимается ремонтом квартир. Такие персонажи есть в израильском кино, и это не bad russian. Здесь очень много русских, русскоязычных людей, с 90 х годов они составляют огромный пласт израильского сообщества. В кино они могут быть рабочими, полицейскими, здесь много в полиции служит русскоязычных ребят, военных. Они встречаются не только в кино. Не обязательно быть bad Russian gay в мировом контексте.

Афиша спектакля о войне, 2022
Афиша спектакля о войне, 2022

Вы уехали из страны, которая начала войну. Вы родились в стране, которую сегодня бомбят, это Украина. Вы живете в стране под бомбами. Это колоссальный стресс. Что изменилось в вас? Насколько вы стали другим человеком?

– Чувствую изменения в себе, наверное, не все в лучшую сторону. Я стал радикальнее. Мыслить черным и белым - довольно глупая позиция, хотя оттенки есть у всего: в каждом конкретном случае любой жизни, судьбы, нельзя обобщать под одну гребёнку.

Разделительная линия прошла

Но в вопросах друзей, врагов, кто с тобой, а кто по ту сторону баррикад - чётко разделительная линия прошла. В этом смысле я довольно радикальным стал, не знаю, хорошо это или плохо, но это данность времени. Я не могу общаться с людьми, которые открыто пропагандируют или защищают войну в Украине, или открыто говорят о том, что российская власть права в том, что она делает. Не могу уже с ними.

– Вы можете сказать, что всю оставшуюся жизнь проживёте в Израиле?

Хочешь рассмешить Бога, скажи о своих планах. Не хочу смешить Бога. Я живу здесь и сейчас, и горизонт планирования - это время прилета ракеты. Я ничего не планирую. Мне здесь хорошо, я чувствую себя на своем месте, среди своих. Я действительно вернулся к своим, в прямом смысле слова, к своей семье, к родителям. Сестра, два брата со своими семьями - мы живем в одном городе. Это как возвращение в семью блудного сына, который в 16 лет уехал делать собственную жизнь. Что будет дальше? Я бы хотел остаться здесь до конца.

Анатолий Белый, из архива
Анатолий Белый, из архива



