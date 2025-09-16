Исчерпание "бюджетного стимула". Почему вопрос о рецессии в РФ неважен

Росстат сказал свое веское слово в развернувшейся дискуссии о технической рецессии (или, по версии Германа Грефа, "технической стагнации") в России. Ведомство насчитало рост во втором квартале к первому. Он оказался в пределах статистической погрешности. Но благодаря этому сокращения экономики два квартала подряд не случилось. Почему не стоит радоваться статистической победе?

Росстат опубликовал уточненную оценку ВВП за второй квартал и первое полугодие. Во втором квартале в годовом выражении экономика прибавила 1,1% (после 1,4% в первом квартале). За полугодие рост (опять же в годовом выражении) составил 1,2%. Однако все внимание было приковано к тому, как статистическое ведомство оценит динамику не к аналогичному периоду прошлого года, а к предыдущему кварталу. Все дело в том, что сокращение экономики в течение двух кварталов подряд называется "технической рецессией". Первым о ней заговорил главный экономист ВЭБа Андрей Клепач, а потом техническую рецессию зафиксировал целый ряд серьезных аналитических команд – от Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, до в департамента исследований и прогнозирования Банка России. Росстат же утверждает, что с учетом сглаженной сезонности и календарности в апреле-июне ВВП вырос на 0,4% к предыдущим 3 месяцам после падения на 0,6% в предыдущем квартале по отношению к последнему кварталу 2024 года. Так что технической рецессии удалось избежать. По крайней мере, пока.

С политической точки зрения способ, которым Росстат "сглаживал" сезонный и календарный факторы – настоящий подарок. Поскольку рецессия, пусть и техническая, не слишком вписывается в мифологию о "мягкой посадке" российской экономики, которую в любой момент можно будет разогнать обратно серией снижений ключевой ставки. Не случайно на Восточном экономическом форуме Владимир Путин заявил , что никакой технической рецессии в России нет, а замедление экономики объясняется целенаправленными действиями Банка России, направленными на охлаждение перегретой экономики и обуздание инфляции. Так что можно не сомневаться, что после этой путинской тирады работники российского статистического ведомства приложили максимум усилий, чтобы обеспечить результат, который подтверждает высказанное неделей ранее высочайшее мнение.

При этом дискуссия о том, с каким знаком изменился ВВП на размер статичстической погрешности во втором квартале по отношению к первому, абсолютно бессмысленна. По-настоящему важно то, за счет чего растет – неуклонно замедляясь – но формально все-таки растет российская экономика в годовом выражении. Вернемся к результатам полугодия – рост на 1,2% по сравнению с первыми 6 месяцами 2024 года. В том же первом полугодии 2025 года, по данным Минфина, расходы федерального бюджета (а они до копейки учитываются в ВВП) выросли на 20,2% к первому полугодию 2024 года, и-за чего бюджетный дефицит составил 2,2% ВВП. Если бы Минфин держал себя в рамках принятых в прошлом году бюджетных параметров, никакой дискуссии бы не было, рецессия была бы налицо. То есть для того, чтобы получить более чем скромный, хуже того, затухающий с каждым кварталом рост, понадобилось резко нарастить "бюджетьный стимул". А незапланированная "дыра" в бюджете оказалась в 1,8 раза выше, чем полученный благодаря ей рост.

Теперь вспомним о том, что львиную долю прироста бюджетных расходов получил военно-промышленный комплекс. Это позволяет констатировать две вещи. Во-первых, более чем наглядно подтверждается тезис о том, что доля военного производства растет. А во-вторых, сейчас этот рост уже происходит не просто за счет ускорения роста военной промышленности, но и за счет сокращения гражданского сектора экономики. А замедление годовых темпов роста на фоне роста государственных расходов говорит о том, что кризис в гражданском секторе ускоряется.

Все это ставит под сомнение активно продвигаемую финансово-экономическим блоком схему, в которой Минфин перестает наращивать бюджетную "дыру" и начинает "закручивать гайки", а Банк России, напротив, "отпускает вожжи" и снижает ключевую ставку. Потому что как только Минфин начнет резать расходы, благостная статистика по ВВП станет совсем уж неприглядной. А дешевые кредиты гражданскому сектору, если и компенсируют это падение, то очень нескоро. А сейчас перед правительством весьма неприятный выбор: либо действительно начать прямо сейчас сокращать расходы и смириться с падением экономики по итогам года, либо оставить все как есть, рискуя тем, что ЦБ в конце года вместо ожидаемого снижения ставки ее повысит, что окончательно добьет гражданский сектор.